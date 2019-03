Metsä Group saa pian valmiiksi esiselvityksen Kemin jättitehtaasta: Puuvaroja on riittävästi, laivaväylä vaatii syventämisen

Tästä on kyse Metsä Group selvittää, rakennetaanko Kemiin uusi miljardiluokan biotuotetehdas vai modernisoidaanko nykyinen sellutehdas.

Uusi tehdas yli kaksinkertaistaisi Pajusaaren tehtaan tuotannon.

Esiselvitys valmistuu kesään mennessä.

Investointipäätös voisi syntyä kesällä 2020.

Vienti edellyttää Ajoksen väylän syventämistä.

Metsä Group suunnittelee suuren biotuotetehtaan rakentamista Kemin Pajusaareen. Viime toukokuussa alkanut hankkeen esiselvitys valmistuu piakkoin. Esiselvitys näyttää, onko uuden suuren Polar King -tehtaan rakentamiselle Kemiin edellytykset vai tyytyykö yhtiö uudistamaan nykyisen sellutehtaan.

– Esiselvitys on edennyt jopa hieman edellä aikataulua. Lähimpien kuukausien aikana pystymme kertomaan, kumpaa latua pitkin etenemme, sanoo Kemin biotuotetehdashankkeen projektijohtaja Timo Merikallio.

Merikallio vastasi myös Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan suunnittelusta ja rakentamisesta.

– Kyllä voi olla ihan tyytyväinen. Esiselvitys on antamassa meille tarvittavat vastaukset, ja näyttää siltä, että tämä hanke voisi mennä eteenpäin, Merikallio sanoo.

Investointipäätös odotettavissa runsaan vuoden kuluttua

Seuraava vaihe on tehtaan esisuunnittelu sekä ympäristövaikutusten arviointi ja ympäristöluvitus. Samoin laaditaan tarkempi kustannusarvio ja investointiesitys.

Esisuunnitteluvaiheeseen kuluu aikaa vuoden verran eli yhtiön hallitus voisi tehdä investointipäätöksen vuoden 2020 puolivälin paikkeilla.

Kemin kaupunki varautuu uuden tehtaan toteutumiseen kaavamuutoksilla. Jättitehdas vaatii niin paljon tilaa, että sen alta pitäisi purkaa pois tehdasalueella sijaitsevia suojeltuja rakennuksia. Purkamisen salliva kaavamuutos on juuri etenemässä kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn.

Pohjoisessa riittäisi puuvaroja

Kemin biotuotetehdas olisi yli kaksi kertaa nykyisen tehtaan kokoinen ja samaa luokkaa kuin vuonna 2017 valmistunut Äänekosken tehdas. Tuotanto olisi 1,3 miljoonaa tonnia. Puuta tarvittaisiin tehtaalla niin ikään yli tuplasti nykyiseen määrään nähden.

– Luonnonvarakeskusten laskelmien perusteella tehdyt arviot ja selvitykset osoittavat, että tehtaan tarvitsema puumäärä on hankittavissa pääosin samoilta alueilta kuin nykyäänkin eli Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueilta, Merikallio sanoo.

Timo Merikallio vetää Metsä Groupissa jo toista suurta biotuotetehdasprojektia. Matti Myller / Yle

Vienti vaatii syventämään meriväylän

Toinen tärkeä asia hankkeen toteuttamiselle on logistiikka. Siinä merkittävässä roolissa on satama ja meriväylä. Ajoksen väylän syventämistä Metsä Group on selvittänyt Väyläviraston ja Kemin Satama Oy:n kanssa.

– Sellua menee vientiin noin miljoona tonnia eli lähes koko tuotanto, ja sellu viedään kauas. Tämä edellyttää sellaisia laivakokoja, joita Kemin nykyisellä väylällä ei pysty kulkemaan, Merikallio sanoo.

Satamajärjestelyjen ja väylän syväämisen ohella myös alueen muu logistinen infra tarvitsisi tuntuvaa kohennusta; kuljetusmäärät niin teillä kuin varsinkin rautateillä kasvaisivat huomattavasti.

Ajan kanssa syntyisi myös uusia työpaikkoja

Oli Metsä Groupin ratkaisu kumpi tahansa, uusi jättitehdas tai vanhan modernisointi, työpaikkojen määrä pysyy ensivaiheessa tehtaalla osapuilleen samana kuin se on nykyään. Tällä hetkellä Metsä Fibren tehtaan henkilöstömäärä on 170. Metsä Boadin Kemin tehtaalla työskentelee 90 henkilöä.

Merikallion mukaan näköpiirissä olisi kuitenkin biotuotehdaskonseptin laajentaminen samaan tapaan kuin Äänekoskella, jossa rakennetaan tekstiilikuitukoelaitosta.

– Siellähän tekstiilikuitukoelaitos tuo aivan uusia teollisia työpaikkoja. Varmasti samanlaisia asioita tullaan tarkastelemaan myös Kemissä, jos biotuotehdashanke lähtee käyntiin, Merikallio sanoo.

Vanhan tehtaan modernisointi antaisi jatkoaikaa

Jos Metsä Group päätyy kaikesta huolimatta pelkästään modernisoimaan nykyisen tehtaan, uudistus pidentää tehtaan elinkaarta noin 30 vuodella. Edellisestä modernisoinnista on jo aikaa, sillä Kemin sellutehdas uusittiin pääosin 1980-luvulla.

Kemin Pajusaaressa sellun tekemisellä on pitkä historia: Trävarusaktienbolaget Kemi perustettiin vuonna 1893, ja sellua Kemissä on tehty vuodesta 1919.

Pajusaaren tehdasalueella toimivat Metsä Fibren ja Metsä Boardin tuotantolaitokset. Metsä Fibre tuottaa havu- ja koivusellua lähinnä pehmopaperin ja kartongin raaka-aineeksi, Metsä Boardin tuote on kartonki.