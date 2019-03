Uusi Muumilaakso tehdään myös saameksi – tavoitteena on saada ohjelma nähtäville Yle Areenaan vuoden 2019 aikana

Kevään tv-uutuus, Muumilaakso tehdään myös saameksi.

Tove Janssonin hengessä toteutettu Muumilaakso-animaatio on koko perheen draamanautinto. Nyt Muumilaakso tehdään myös saameksi siten, että ääniversiossa huomioidaan kaikki Suomessa puhutut kolme saamen kieltä, pohjois-, inarin- ja koltansaame.

Saamenkielisen tuotannon suunnittelu käynnistetään pian ja tavoitteena on, että ohjelma saadaan Yle Areenaan vielä loppuvuoden 2019 aikana.

Moomin Characters & Gutsy Animations

Saamelaiskäräjät esitti vuodenvaihteessa (siirryt toiseen palveluun), että Yle tekisi suomen- ja ruotsinkielisten versioiden lisäksi Muumilaaksosta myös saamenkielisen ääniversion. Yle ja sarjasta vastaava tuotantoyhtiö Gutsy Animations ovat selvittäneet saameksi ääninäytellyn tuotannon toteuttamisen mahdollisuuksia sekä sitä, millaisella aikataululla se voisi onnistua.

Saameksi dubattuja animaatioita on niukasti tarjolla. Kolmen Suomessa puhutun saamen kielen huomioiminen tekee projektista tavallistakin haasteellisemman. Ylen julkaisujohtaja Ismo Silvo iloitsee kuitenkin mahdollisuudesta osallistua vähemmistökielten tukemiseen.

– Olemme Ylessä iloisia voidessamme kertoa, että myös saamenkielinen Muumilaakso on tulossa Yle Areenaan. Ylen tehtävä on palvella kaikkia Suomessa. YK:n kansainvälisenä alkuperäiskielien teemavuonna toivomme, että saamenkielinen Muumilaakso osaltaan tukee saamen kielten elinvoimaa lasten ja perheiden keskuudessa.

Moomin Characters & Gutsy Animations

Tällä hetkellä Muumilaakso on myyty Suomen lisäksi Britanniaan, Japaniin, Kiinaan ja Etelä-Koreaan. Jatkossa sarja nähdään useilla kielialueilla.

Myös Muumilaakson luova johtaja Marika Makaroff on ilahtunut saamenkielisen ääniversion toteutumisesta.

– Vähemmistöjen huomioiminen on ollut todella tärkeää Muumilaakso-tuotannossa alusta alkaen, joten olen todella iloinen, että pääsemme tekemään ohjelmasta myös saamenkielisen version. On hienoa, että mahdollisimman monet perheet ympäri maailmaa voivat nauttia sarjasta omalla äidinkielellään.

Muumilaakso on yksi Ylen kaikkien aikojen satsauksista. Sarjaa on kiitetty muun muassa upeasta, kolmiulotteisesta visuaalisuudesta, tuttuudesta ja tunnistettavuudesta, mutta myös yllätyksistä ja hyvästä särmästä. Ohjelma on nähtävissä Yle Areenassa. Sarjan uudet suomenkieliset jaksot nähdään aina maanantaisin klo 20.00 Yle TV2:lla ja tiistaisin 17.25 Yle Fem -kanavalla.