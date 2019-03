LM: Isis-lapsia on palannut kriisi-alueelta Suomeen

Syyrian sota-alueilta on palannut myös suomalaisjuurisia lapsia, sanoo Helsingin kaupungin lastensuojelun sosiaalityön päällikkö Jonna Vanhanen Lännen Medialle.

Vanhasen mukaan palanneiden suomalaislasten määrä on vähäinen, mutta tilanne voi muuttua, koska ISIS on murenemassa. Suojelupoliisin arvion mukaan Syyrian ja Irakin konfliktialueille on matkustanut Suomesta yli 80 tunnistettua henkilöä. Heistä parikymmentä on täysi-ikäisiä naisia ja noin 30 lapsia.

Sisäministeriön kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen kertoo LM:lle, että lasten määrää ei tiedetä. Hänen mukaansa kuntien tulisi varautua palaajiin.

Mankkisen mukaan Suomessa on puutetta räätälöidystä tuesta lapsille, jotka ovat joutuneet tekemisiin väkivaltaisten radikaalien ideologien kanssa. Palaajalapset tulevat vaikeista ja poikkeuksellisen väkivaltaisista olosuhteista.

Lapset ovat YK:n turvallisuusneuvoston tietojen mukaan kantaneet aseita, pidättäneet, vartioineet ja rangaisseet siviilejä. Lapsia on käytetty myös itsemurhapommittajina. Nuorin lapsi, jonka tiedetään mestanneen ihmisen, on ollut 3-vuotias.

Kansainvälinen tuomioistuin halutaan lähi-itään

Suomen sittemmin toimitusministeristöksi muuttunut hallitus linjasi viime viikolla, että terrorijärjestö Isisin riveissä taistelleita varten tulisi perustaa kansainvälinen tuomioistuin Lähi-itään. Tuomioistuimen perustamista kannattavat kaikki Pohjoismaat.

Rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen Itä-Suomen yliopistosta pitää erittäin epätodennäköisenä, että Suomeen mahdollisesti palaavat äärijärjestö Isisin riveissä taistelleet henkilöt saataisiin tuomittua terrorismirikoksista.

Tolvasen mukaan tämä johtuu siitä, että terrorismirikoksissa näyttökynnys on korkea. Lisäksi hän painottaa, että ulkomailla epäillyiksi tehtyjen terrorismirikosten tutkinta on haastavaa.

