Asemiehet ammuskelleet moskeijoissa Uuden-Seelannin Christchurchissa – ainakin kuusi ihmistä kuollut

Asemiehet ovat iskeneet moskeijoihin Uuden-Seelannin Christchurchin kaupungissa, kertoo The New Zealand Herald (siirryt toiseen palveluun) verkkosivuillaan.

Uutiskanava News Now'n (siirryt toiseen palveluun) mukaan ampumisia on tapahtunut ainakin kahdessa eri moskeijassa Christchurchin keskustassa sijaitsevan Hagley Parkin läheisyydessä. Lisäksi muutaman kilometrin päässä puistosta on löydetty autopommi.

NZ Heraldin mukaan ainakin kuusi ihmistä on kuollut ammuskeluissa.

Ammuskelijat ovat edelleen vapaalla. Poliisi etsii The Guardianin mukaan kolmea miestä. Kaupungin asukkaita on kehotettu pysymään sisällä ja paikallinen sairaala on lukittu turvallisuussyistä.

– Tilanne on vakava. Christchurchissa on aktiivinen ampuja. Poliisi pyrkii vastaamaan kaikin mahdollisin keinoin, mutta alueella on erittäin vaarallista, poliisipäällikkö Mike Bush kommentoi uutistoimisto Reutersille.

Maan suurimmassa kaupungissa Aucklandissa poliisi on lähettänyt varmuuden vuoksi partioita kaupungin kaikkiin moskeijoihin.

Uutinen päivittyy.