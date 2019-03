Tämän tiedämme nyt: Uuden-Seelannin moskeijaiskuissa kuoli 40

Christchurcissa ammuttiin kahdessa moskeijassa. Loukkaantuineita on lähes 50.

Uuden-Seelannin Christchurchin moskeijaiskuissa on kuollut 40 ihmistä, kertoo pääministeri Jacinda Ardern. Poliisi on ottanut iskuista kiinni neljä ihmistä, joista kolme on miehiä ja yksi nainen.

New Zealand Heraldin (siirryt toiseen palveluun) mukaan loukkaantuneita on 48. Yle seuraa tapahtumia tässä jutussa.

Ammuskelu alkoi iltapäivärukouksen aikaan eli kello 1.40 paikallista aikaa. Ammuskelu kesti 10–15 minuuttia.

Australian pääministerin Scott Morrisonin mukaan yksi kiinni otetuista on äärioikeistolainen Australian kansalainen. Toistaiseksi on epäselvää, oliko ampujia enemmän kuin yksi.

Ampujan aseessa viittaus Tukholman-iskuun

Ampuja on julkaissut julistuksen netissä. Internetissä on myös kiertänyt video, jolla mies ajaa moskeijaan ja alkaa ampua. Hänen aseeseensa on kirjoitettu Tukholman kuorma-autoiskussa vuonna 2017 kuolleen tytön nimi. Videon aitoutta ei ole varmistettu.

Poliisi kertoo löytäneensä autoista omatekoisia räjähteitä. Räjähteet on tehty vaarattomiksi.

Iskut tapahtuivat Christchurchin keskustassa sijaitsevan Hagley Parkin läheisyydessä. Toinen moskeija sijaitsee Deans Avenuella, toinen Linwood Avenuella. Christchurc on Uuden-Seelannin eteläisen saaren suurin kaupunki.

Maan moskeijoita on kehotettu sulkemaan ovensa. Maan turvallisuuden uhkataso on nyt nostettu korkeaksi. Pääministeri Ardern kuvaili ampumisia terrori-iskuiksi.

Lähteet: AP, AFP, Reuters