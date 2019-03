Hajulukkojen puhdistaminen on historiaa – jatkossa inhottava kotityö kuuluu taloyhtiön vastuulle

Tästä on kyse Taloyhtiöissä on määritelty vastuunjakotaulukolla, kuka hoitaa asunnon huoltotyöt.

Kiinteistöliiton tekemät vastuunjakotaulukot on tehty helpottamaan asunto-osakeyhtiölain tulkintaa.

Jatkossa hajulukkojen puhdistaminen ja ilmanvaihtosuodattimien vaihto kuuluvat taloyhtiön vastuulle.

Noin vuosi sitten Sotkamossa mieshenkilön juhliminen tuli kalliiksi. Humalainen herra päätti mennä yön tunteina peseytymään. Lämmin suihku loi niin hyvän tunnelman, että mies istahti suihkuavan veden alle ja nukahti siihen.

Kaikki olisi päättynyt hyvin, ellei mies olisi tukkinut lattiakaivoa ja aiheuttanut siten vesivahinkoa. Edessä oli iso remontti.

– Tällaisia tapauksia sattuu silloin tällöin. Vesivahinkoja tapahtuu myös silloin, kun lattiakaivoja tai hajulukkoja ei ole putsattu, kertoo OP-Kiinteistökeskus Kainuun isännöitsijä Jouni Kauranen.

Isännöitsijä Jouni Kaurasen mukaan Kiinteistöliiton tulkinnanmuutos ei tuo käytännössä isoja muutoksia. Timo Sihvonen / Yle

Hajulukkojen ja lattiakaivojen puhdistaminen ovat kodin huoltotöitä, jotka talon asukkaan on täytynyt hoitaa. Taloyhtiöissä on määritelty, kuuluvatko asumiseen liittyvät tehtävät tai huoltotoimet asukkaalle vai taloyhtiölle. Vastuunjakotaulukot otettiin käyttöön taloyhtiöissä viimeistään heinäkuussa 2010, jolloin tuli voimaan uusi asunto-osakeyhtiölaki (siirryt toiseen palveluun).

Taloyhtiöt jakavat vastuunjakotaulukot koteihin, joten asukkaiden tiedossa pitäisi olla, kenelle taloyhtiössä eri tehtävät kuuluvat.

– On silti vaikeaa sanoa, miten ne on sisäistetty, kertoo isännöitsijä Kauranen.

Vastuunjako monille epäselvä

Alkuvuodesta Kiinteistöliitto muutti tulkintaansa (siirryt toiseen palveluun) (Helsingin sanomat) hajulukkojen puhdistamista, joka aikaisemmin oli asukkaan tehtävä. Laki erottelee huoltotöiden vastuut epämääräisesti, joten Kiinteistöliitto ja Isännöintiliitto ovat tehneet tulkinnan laista vastuunjakotaulukon muodossa.

– Paljon on käyty keskustelua, onko hajulukko kiinteä osa rakennusta, jolloin sen huoltovastuu on taloyhtiöllä. Nyt tuli uusi täsmennys ja jatkossa se kuuluu taloyhtiön vastuulle, sanoo Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen.

Hajulukkojen puhdistaminen on ollut yksi ikävimmistä kotitöistä, mutta käytännössä kyseessä ei ole iso muutos.

– Jos viemärissä on ongelmia, yleensä soitetaan huoltoyhtiöön, joka korjaa ongelman. Näin on ollut ennen ja on myös jatkossa, sanoo isännöitsijä Jouni Kauranen.

Jatkossa asukkaan ei tarvitse huolehtia ilmanvaihtosuodattimien vaihtamisesta. Elina Rantalainen / Yle

Toinen vastuunjakotaulukkoon tehty täsmennys koskee ilmanvaihtosuodattimien vaihtoa, joka on myös siirtynyt taloyhtiön vastuulle. Monessa taloyhtiössä ilmanvaihto tapahtuu koneellisesti ja puhtaat suodattimet edesauttavat laitteiston toimimista moitteettomasti.

– Vastuun muuttaminen on perusteltua, sillä suodattimen merkitys on koko taloyhtiön kannalta tärkeä, kertoo Pynnönen.

Pynnösen mukaan asunto-osakeyhtiöiden omistajat ja asukkaat ovat kiinnostuneita kodin huoltotöiden vastuunjaosta. Aiheesta soitetaan Kiinteistöliittoon usein.

– Paljon kaivataan neuvoja yksittäisiin tapauksiin ja halutaan varmistaa, kenellä on vastuu, kun joku asia on asunnossa rikki, kertoo Pynnönen.

