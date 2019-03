Inarilainen kalastaja iloitsee kalastuslain muutoksesta – "Lakeja voidaan muuttaa, jos asia on oikea ja ihmiset aktiivisia"

Pohjois-Lapin asukkaat saivat keskiviikkona huokaista helpotuksesta, kun eduskunta hyväksyi odotetun kalastuslain muutoksen. Lakimuutos parantaa Inarin, Utsjoen ja Enontekiön asukkaiden kalastusmahdollisuuksia kotikuntansa valtion vesillä.

– Tämä on iso virstanpylväs meille pohjoisen ihmisille, iloitsee inarilainen kalastaja Heikki Nikula.

Paikallisten kalastusoikeuksien puolesta taistellut Nikula tietää, että saattoipa joku menettää yöunensakin odottaessaan eduskunnan nuijan kopautusta. Eduskunnan käsittelyssä asiasta äänestettiin kahdesti. Molemmissa äänestyksissä muutoksen puolella oli yli 140 kansanedustajaa.

Vuonna 2016 voimaan tullut uusi kalastuslaki vei paikallisilta ilmaisen vapakalastusoikeuden ja Pohjois-Lapin asukkaat joutuivat kilpailemaan rajoitetuista luvista turistien kanssa. Uuden lain rajoitukset tulivat monelle yllätyksenä.

Juutuajoen varrella Inarissa järjestettiin kesällä 2017 mielenosoitus kalastuslakia vastaan. Myös Utsjoen jokirannassa osoitettiin mieltä samaisena kesänä. Inarin mielenosoitusta järjestämässä ollut Nikula on kiitollinen kaikille, jotka ovat työskennelleen lain muuttamiseksi.

– Tämä on osoitus siitä, että lakeja voidaan muuttaa, jos asia on oikea ja ihmiset ovat aktiivisia. Mielestäni nyt on oikeus toteutunut.

Kausiluvat lunastettavissa toukokuun aikana

Parin vuoden odotuksen jälkeen on kalastuslain osalta tehty odotettu korjausliike, vaikka täysin ilmaista vapakalastusoikeutta ei paikallisille olekaan palautettu.

Uudistuksen myötä Inarin, Utsjoen ja Enontekiön kuntalaiset voivat jatkossa ostaa omakustanteisen kausiluvan. Hintaa ei ole vielä päätetty, mutta sen on luvattu olevan kohtuullinen.

– Todennäköisesti puhutaan muutamista kymmenistä euroista koko kaudelta. Kun verrataan, että liiketoiminnallisin perustein oleva vuorokausilupa on aikaisemmin näinä kahtena kesänä ollut noin 30 euroa, niin puhutaan selkeästi paikallisille kohtuuhintaisemmasta luvasta, kertoo maa- ja metsätalousministerin erityisavustaja Teppo Säkkinen.

Viehekalastuksen kausilupa hankitaan Metsähallitukselta, ja lupa koskee kotikunnan valtion vesiä, jotka ovat lohen ja taimenen nousualueita. Alle 18-vuotiaat voivat lunastaa luvan ilmaiseksi.

Kuntalaisen jokilupia viehekalastukseen voi alkaa hankkia toukokuun aikana.

– Kausiluvan saavat halutessaan kaikki paikkakuntalaiset, eli lupien määrää ei rajoiteta kiintiöillä, tiedottaa Metsähallitus.

Lakimuutoksen mukaan Metsähallituksen on varmistettava kalastuksen kestävyys lupaehdoilla, kuten saaliskiintiöllä. Metsähallitus neuvottelee seuraavaksi kalastuksesta Saamelaiskäräjien ja Ylä-Lapin neuvottelukuntien kanssa.

Heikki Nikula kalassa Juutualla. Jarmo Honkanen / Yle

Inarilainen Heikki Nikula uskoo tilanteen nyt normalisoituvan. Innokas kalamies ei ole viime vuosina paljoa kalastanut, sillä kalastusluvan saaminen on ollut päivästä kiinni. Ensi kesänä lupia ei enää tarvitse hankkia joka päivälle erikseen.

– Lähdemme kalaan, kun sattuu olemaan aikaa ja hyvä keli, hymyilee Nikula.

Lakimuutos tulee voimaan toukokuun alussa. Paikallisten kausiluvan lisäksi lakimuutoksen myötä uhanalaisen kalan saaliiksi ottanut joutuu korvaamaan kalan arvon valtiolle.