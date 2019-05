Äijäbaletti taipuu Joutsenlammen ja Frederikin tahtiin – "Ensimmäisellä kerralla hiukan pelotti nousta lavalle"

Tästä on kyse Oulun seudulta koottu äijäbalettiryhmä jatkaa toimintaansa uusien jäsenien myötä.

Ryhmä perustettiin vuonna 2008 Venäjän Kostamuksessa, Suomi-Venäjä-Seuran Oulun osaston matkalla.

Miesten ystävyys ja huumori pitävät intoa yllä vuodesta toiseen.

Ryhmästä on tehty tv-dokumentti Joutsenveljet.

Oulun kulttuuritalo Valveen harjoitussalissa eläkeikäiset miehet tervehtivät toisiaan, pukevat päälle balettiasut ja aloittavat harjoitukset. Usemman miehen kasvoille nousee hymy. Juuri tästä on kyse: huvista ja huumorista.

11 vuotta sitten Venäjän Kostamuksessa keksitty idea äijäbaletista kantaa edelleen. Suomi-Venäjä-Seuran Oulun osaston vetäytymisessä joukko aktiiveja näki oikean balettiesityksen ryhmältä, joka oli nimeltään Alan. Tästä vasta-ajatuksena syntyi idea äijäbalettiryhmästä nimeltään En Ala, jossa tanssitaan balettia venäläisen säveltäjä Pjotr Tšaikovskin Joutsenlammen tahtiin.

Vitsinä liikkeelle lähtenyt ajatus äijäbaletista toi miehet kokoon. Asusteiksi päätettiin mustat trikoot ja röyhelömekot.

En Ala -ryhmän alkuperäisjäsen ja idean isä Heikki Juurikainen muistelee ensimmäistä harjoitusta ja varsinkin jännittävää ensiesitystä.

– Tämän keksiminen oli hetken huumaa. Ensimmäisellä kerralla hiukan pelotti nousta lavalle. Mietin, että mitenhän tässä käy, ja miten porukat ottaa meidät vastaan. Hyvinhän se kuitenkin meni, mies naurahtaa.

Ukkoporukoita yhdistää huumori, ei välttämättä samanmielisyys

Hurtti huumori ja ryppyotsattomuus yhdessä pitkäkestoisen ystävyyden kanssa yhdistää äijäbalettiryhmää. Samat syyt koskevat ihmisiä, jotka tapaavat toisiaan vaikkapa viikoittain aamukahviporukoissa.

Tampereen yliopiston tutkijatohtori Ira Virtanen on tutkinut miesporukoiden kommunikointia ja sisäisiä suhteita. Virtasen mukaan ryhmään kuulumisessa, olipa syy kokoontua mikä tahansa, on tärkeää dynamiikan kannalta positiivinen vuorovaikutus.

– Varsinkin ikämiesten porukoissa tämä korostuu. Ollaan oikeasti kiinnostuneita toisesta, mutta ollaan myös tyytyväisiä siitä, että toinen on kiinnostunut ja haluaa kuunnella minua, Virtanen kertoo.

Frederikin tahtiin tanssitaan edelleen. Silvo Nybacka

Ikäihmisten porukassa ollaan myös helpommin valmiita hyväksymään toisen erilaisuus ja erilaiset mielipiteet. Siinä missä nuoret naiset tai miehet hakevat samanmielisiä keskustelukumppaneita, on iäkkäämmillä ihmisillä Virtasen mukaan kriittisyys toista kohtaan jo laantunut. Terävimmät särmät ovat hioutuneet ajan myötä.

– Iäkkäämmät ihmiset hyväksyvät helpommin sen, että joku ryhmässä voi olla eri mieltä joistakin asioista. Yhdessä vietetty aika ja hauskanpito on tärkeä ja yhdistävä asia.

"Jaksamme ainakin 10 vuotta lisää"

En Ala -ryhmä on vuosien varrella esiintynyt paikallisissa juhlissa, aluksi Suomi-Venäjä-Seuran Oulun osaston tilaisuuksissa.

Viime vuosien aikana repertuaarin laajetessa myös yleisö on monipuolistunut. Viime vuonna ryhmä vieraili Venäjän Karjalassa ja Mordvan tasavallassa. Näiltä matkoilta syntyi myös tv-dokumentti Joutsenveljet.

Äijäbalettiryhmä jatkaa toimintaansa edelleen. Esiintymisiä ja harjoituksia on tarpeen mukaan.

Ryhmän manageri Silvo Nybacka kertoo, että välillä toiminta on hiipunut.

– Puolikymmentä vuotta sitten oli mietinnän paikka. Me esitimme vain Joutsenlampea ja pohdimme, jaksammeko me tätä enää, mutta onneksi olemme keksineet jotain uutta. Nyt ohjelmistossa on myös Ruusuvalssi, ja Frederikin tahtiin tanssitaan edelleen.

Vitsinä liikkeelle lähtenyt ajatus äijäbaletista toi miehet kokoon. Paulus Markkula / Yle

Ryhmän koko on elänyt esitysten mukaan. Nyt ryhmässä on 12 miestä, kun vastikään joukkoon liittyi kaksi uutta jäsentä.

– Nyt kun meillä on taas uusia jäseniä, niin jaksamme ainakin 10 vuotta lisää, manageri Nybacka sanoo.

Syy siihen, miksi porukka on perustettu ja jatkaa edelleen, on perustajajäsen Antti Kivimäen mukaan edelleen sama kuin ryhmää perustettaessa.

– Kyseessä on vastaisku ryppyotsaiselle tanhukulttuurille. Huumorimielellä tässä ollaan.

