Analyysi: Demareilla valttikortit käsissään myös Hämeessä

Ylen ja eri lehtien mielipidetiedustelut lupaavat sosialidemokraateille selvää voittoa. Hämeessä tuo voitto olisi demareille erityisen makea. Ennusteiden mukaan puolue kerää äänistä yli neljänneksen ja nousee vaalipiirin suurimmaksi puolueeksi, selvästi kokoomusta suuremmaksi. Viime vaaleissa kokoomus pääsi jo uhkaamaan demareiden ykköspuolueen asemaa.

Hämeen vaalitulokset poikkeavat valtakunnan luvuista. Aiempien vaalien perusteella on Hämeessä laskettava oma kerroin, jotta valtakunnallisia gallupeja voidaan soveltaa Hämeeseen.

Hämeessä erityisesti demarit, mutta myös kokoomus ja kristillisdemokraatit ovat keränneet suhteellisesti enemmän ääniä kuin valtakunnassa, vihreät ja keskusta puolestaan selvästi vähemmän. Perussuomalaisilla ja vasemmistoliitolla ero on ollut pienempi.

Muutoksia luvassa

Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien muodostamassa Hämeen vaalipiirissä valitaan 14 kansanedustajaa. Tällä hetkellä ns. suuret puolueet ovat Hämeessä tasavahvoja. Sosialidemokraateilla, kokoomuksella, perussuomalaisilla ja keskustalla on kaikilla kolme kansanedustajaa. Kristillisdemokraatit ja vasemmistoliitto saivat viime vaaleissa yhden kansanedustajan.

Kun valtakunnalliset mielipidetiedustelut muutetaan ”hämekertoimella”, saavat demarit tulevaan eduskuntaan neljä hämäläistä kansanedustajaa. Vihreät palaa eduskuntaan kahdeksan vuoden tauon jälkeen.

Kokoomus näyttää säilyttävän kolme paikkaansa ja sekä vasemmistoliitto että kristillisdemokraatit yhden paikkansa Arkadianmäellä.

Sen sijaan perussuomalaiset, viimeaikaisesta kannatuksen kasvamisesta huolimatta, on menettämässä yhden paikan nykyisestä kolmesta.

Keskustan tilanne on pahin. Varmalta näyttää se, että yksi paikka lähtee, mutta pieni mahdollisuus jopa kahden paikan menetykseen on olemassa. Näin tapahtuu, jos keskustan alamäki jatkuu. Tässä ennusteessa toinen keskustan menettämistä paikoista menee joko demareille tai vihreille.

Asmo Raimoaho / Yle

Varmoja päätelmiä gallupeista on kuitenkin uskaliasta tehdä.

– Viime vaalit ovat osoittaneet, että melko lähellä vaalejakin tehdyt mielipidetiedustelut ovat menneet ainakin osittain pieleen, sanoo dosentti, valtiotieteiden tohtori Ville Pitkänen e2 tutkimuksesta.

– Yleensä on myös niin, että mitä aiemmin tutkimus on tehty, sitä epävarmempaa mielipidetiedustelun tulos on. Iso osa äänestäjistä päättää ehdokkaastaan vasta ihan viime metreillä.

Kaksi poistuu, kaksitoista yrittää lunastaa paikkansa uudestaan

Eduskunnasta luopuvat vapaaehtoisesti keskustan veteraanipoliitikko forssalainen Sirkka-Liisa Anttila ja perussuomalaisista sinisiin loikannut hollolalainen Anne Louhelainen. He keräsivät viime vaaleissa yhdessä lähes 12 000 ääntä.

Valtapuolueen sosialidemokraattien ehdokkailla on luvassa tiukka kisa. Etukäteen arvioituna viime vaalien äänikuningatar hämeenlinnalainen Tarja Filatov uusii paikkansa helposti. Näin tehnee myös lahtelainen kansanedustaja Mika Kari.

Jos puolue saa neljä paikkaa, ovat vahvimmin ehdolla eduskuntaan nykyinen kansanedustaja Ville Skinnari Lahdesta ja paluuta eduskuntaan tekevä entinen kansanedustaja ja ministeri, hämeenlinnalainen Johannes Koskinen.

Forssalainen Kaisa Lepola kerää paljon ääniä, mutta kärsii siitä, että kaupungista on toinenkin naisehdokas, Emmi Lintonen. Vahvasta demarikaupungista Riihimäeltä on vain yksi ehdokas Miia Nahkuri, jolla on mahdollisuus yllättää, mutta pelkät Riihimäen seudun äänet eivät riitä.

Asmo Raimoaho / Yle

Kokoomuksen tilanne vaikuttaa selvältä

Kokoomuksen kaikki kolme kansanedustajaa ovat vahvoilla ennakkoveikkauksissa. Forssalainen ministeri Sanni Grahn-Laasonen oli jo viimeksi puolueen äänikuningatar. Loppilaisella Timo Heinosella on vakaa ja iso kannattajakunta. Kalle Jokinen Orimattilasta on saanut eduskuntaryhmän puheenjohtajana julkisuutta.

Haastajiakin on. Hollolalainen Kristiina Hämäläinen saa omiensa lisäksi tukea hieman yllättävältä taholta. Väistyvä sinisten kansanedustaja Anne Louhelainen on Hämäläisen taustajoukoissa. Lahtelainen Milla Bruneau on käynyt näkyvää vaalikampanjaa ja saattaa yrittäjäehdokkaana kerätä paljonkin kannatusta.

Louhelaisen Hämäläiselle antaman tuen merkitys voi jäädä pieneksi.

Dosdentti ja valtiotieteiden tohtori Ville Pitkäsen mukaan noin puolet äänestäjistä antaa äänensä puolueen, puolet henkilön perusteella. Turun yliopisto

– Kun Louhelainen valittiin Perussuomalaisena, loikkasi sinisiin ja nyt tukee kokoomuslaista ehdokasta, niin epäilen, että kovinkaan moni häntä aiemmin äänestäneistä seuraisi mukana, miettii dosentti Ville Pitkänen.

Perussuomalaisilla ja keskustalla kova kisa toisesta paikasta

Jos perussuomalaiset saavat kaksi paikkaa Hämeestä, on kansanedustaja Rami Lehto Lahdesta vahvoilla. Hän sai viime vaaleissa yli 6 700 ääntä. Toisesta paikasta käydään kova kisa. Kansanedustaja Jari Ronkainen Hollolasta saa taistella paikastaan, kun hänet haastaa hämeenlinnalainen vahvaa kampanjaa käyvä Lulu Ranne.

Ranne hävisi kansanedustajapaikan viime vaaleissa Ronkaiselle vain 205 äänellä.

Sotekuvioissa meritoitunut keskustan ex-ministeri ja nykyinen kansanedustaja Juha Rehula Hollolasta uusinee paikkansa helposti. Jos keskusta saa toisen paikan Hämeestä, kuten näyttää, joutuu nykyinen kansanedustaja, lahtelainen Martti Talja tiukalle. Entinen kansanedustaja Timo Kaunisto ja forssalainen Johanna Häggman hamuavat molemmat Sirkka-Liisa Anttilan jättämää äänipottia. Myös Hilkka Kemppi Asikkalasta kannattaa ottaa etukäteisveikkauksissa huomioon.

Kristillisdemokraateilla ja vasemmistoliitolla selvät asetelmat, vihreillä tiukkaa

Kristillisdemokraateilla tuskin kukaan uhkaa entisen puheenjohtajan ja ministerin, nykyisen kansanedustajan riihimäkeläisen Päivi Räsäsen asemaa. Aivan yhtä selvä on vasemmistoliiton ryhmäpuheenjohtajan niin ikään Riihimäellä asuvan kansanedustaja Aino-Kaisa Pekosen asema omassa puolueessaan.

Todennäköisellä vaalivoittajalla vihreillä eduskuntapaikasta taistelee todennäköisimmin kaksi naista Hämeenlinnasta. Kirsi Ojansuu-Kaunistolla on kokemusta eduskunnasta. Mirka Soinikoski puolestaan voitti piirin jäsenäänestyksen selvästi. Riihimäkeläinen Sari Jokinen voi yllättää.

Muilla ei juuri mahdollisuuksia

Hämeessä muut ryhmät eivät ole vuosikausiin päässeet lähellekään kansanedustajapaikkaa. Nyt yrittäjiä on paljon, peräti 20 puoluetta tai ryhmittymää on asettanut ehdokkaita.

Seitsemän tähden liikkeellä on lähes täysi lista, mutta ehdokkaat ovat sen verran tuntemattomia, että perinteisten puolueiden haastaminen tuskin onnistuu.

Liike Nyt sai listoilleen vain kuusi nimeä Hämeessä. Se ei riitä, kun ehdokkaatkin ovat lähinnä paikallisesti tunnettuja. Piraateilla on listallaan kahdeksan nimeä, mutta olemattomat mahdollisuudet eduskuntaan.

Nouseeko rata vai väestökato ykkösaiheeksi

Sote-ikuisuusaiheen rinnalle ja ohikin saattaa Hämeen vaalikeskusteluissa nousta rautatieverkoston kehittäminen. Sekä Riihimäen-Hämeenlinnan että Lahden seudulla on omia ratatoiveita.

Toinen puheenaihe hämäläisissä vaalikeskusteluissa on tieliikenne, eivätkä ympäristökysymykset jää Hämeessäkään huomiotta.

Maakuntia uhkaavan väestökadon luulisi myös puhuttavan vaalien alla.

– Kyllä paikalliset aiheet ovat vaalikampanjassa tärkeitä. Äänestäjille soten kaltaiset hallintohimmelit saattavat olla vieraita, arvioi dosentti, valtiotieteiden tohtori Ville Pitkänen e2 tutkimuksesta.