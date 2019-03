OECD:n pääjohtaja: Sote-uudistus on Suomelle välttämätön

Sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoittamisen vuoksi sote-uudistus on Suomelle välttämätön, sanoo Suomessa vieraileva talousjärjestö OECD:n pääsihteeri Angel Gurria STT:lle.

Gurrian mukaan kunnat eivät kykene takaamaan tasapuolista rahoitusta, vaan kustannukset on jaettava laajempien alueiden kesken.

Myös kaatuneen sote-uudistuksen esittämät 18 maakuntaa kuulostavat Gurriasta liian pieniltä palveluiden rahoittamiseksi.

Gurria vierailee Suomessa juhlistaakseen Suomen 50:tä vuotta OECD:n jäsenenä.

– Suomen kehitys on ollut vaikuttava menestystarina, joka kertoo sisukkaasta kansasta ja päättäjistä, Gurria kuvailee Suomen muuttumista OECD-vuosien aikana.

Gurria sanoo, että Suomen liittyessä talous- ja kehitysjärjestöön vuonna 1969 maa oli pitkälti maatalousvetoinen, mutta nyt se on kehittymässä kovaa vauhtia tietotaloudeksi.

– Nokian menestys on toiminut esimerkkinä, joka innostaa nuoria suomalaisia perustamaan startup-yrityksiä ja pyrkimään alalle.

Haasteena alueellinen eriytyminen ja ikääntyminen

Gurria kuvailee Suomea yhteiskunnaksi, joka on tulonsiirtojen jälkeen yksi maailman tasa-arvoisimmista.

– Mallinne toimii, mutta ongelmiakin on.

Hän nostaa esiin Suomen eriytymisen eri vauhtia kehittyviin alueisiin. Haasteeksi tulee terveyspalveluiden tasa-arvoinen tuottaminen.

– Pienet itsehallinnolliset kunnat kuulostavat elegantilta hallintomallilta, mutta pystyvätkö ne rahoittamaan tasa-arvoiset palvelut? Vastaus on ei.

Gurria pitää välttämättömänä, että rahoituksen kerääminen järjestetään kuntia laajemmalle pohjalle. Hän on kuullut myös kaatuneesta sote-uudistuksesta ja sen maakuntajaosta.

– 18 aluetta kuulostaa Suomen kokoisessa maassa yhä liian monelta, mutta se olisi sentään alku.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen on tarpeen myös väestön ikääntymisen vuoksi. Gurria huomauttaa kuitenkin, ettei ongelma koske ainoastaan Suomea vaan monia muitakin länsimaita.

Yhdeksi ratkaisuksi Gurria näkee uuden teknologian tarjoamat mahdollisuudet.

– Tekniikka on mahtava asia, mutta sillä on myös pimeä puoli.

Digitalisaatio uhkaa työpaikkoja

Gurria varoittaa, että digitalisaatio uhkaa jopa puolta nykyisistä työpaikoista.

– Arviomme mukaan suoraan vaarassa on 14 prosenttia työpaikoista, minkä lisäksi kolmannes tehtävistä on muuttumassa merkittävästi digitalisaation ja automatisoinnin takia. Suuri kysymys on, mitä teemme näille ihmisille, joiden työpaikat ovat vaarassa.

Parhaassa asemassa ovat Gurrian mielestä lapset, jotka oppivat jo nuoresta käyttämään uusia teknologioita. Menestyminen koululaisten Pisa-vertailussa ei riitä, vaan ratkaisuja tarvitaan aikuisten osaamisen kehittämiseen.

– Keskeistä ovat taidot, taidot ja taidot. Niiden oppimiseen tarvitaan sekä koulutusta että työssä oppimista. Tässä avainasemassa ovat yritykset, joiden on koulutettava työntekijöitään. Lisäksi tarvitaan myös julkisia kannustimia ja viisaita poliittisia päätöksiä.

Gurria uskoo, että digitalisaatio ja tuotannon robotisoituminen on avain parempaan tulevaisuuteen. Ne parantavat tuottavuutta ja auttavat ikääntymisestä johtuvan työvoimapulan ratkomisessa.

"Näyttäkää maailmalle suuntaa"

OECD perustettiin edistämään liberaalien demokratioiden kehittymistä Euroopassa toisen maailmansodan jälkeen. Viime vuosina on nähty autoritaarisen Kiinan nousu maailmantalouden suurmaaksi. Euroopassa epädemokraattiset liikkeet nostavat päätään.

Vieläkö pohjoismaisella, vapaamielisellä hyvinvointivaltiolla on tulevaisuus tässä maailmassa, OECD:n pääsihteeri Angel Gurria?

– Sillä ei ole pelkästään tulevaisuus, vaan sen on näytettävä muulle maailmalle suuntaa, Gurria sanoo.

– Pohjoismaisessa mallissa keskiössä on yksilö ja hänen hyvinvointinsa. Suunnitelmat, jotka takaavat talouden kasvua mutta eivät yksilön mahdollisuuksia, eivät ole sen paperin arvoisia, jolle ne on kirjoitettu.

Suomessa on Gurrian mukaan onnistuttu yhdistämään markkinatalous ja valtion rooli hyvinvointierojen tasoittajana.

– Tutkimusten mukaan te olette maailman onnellisin kansa, tai vähintään kärkiviisikossa. Jotain te olette tehneet oikein, pitäkää siitä kiinni!