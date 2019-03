Christchurchissa asuvat suomalaiset kuvaavat tunnelmaa: Kuin Suomessa ensimmäisen kouluampumisen jälkeen

Uusiseelantilaiset ovat tottuneet pitämään kotimaataan turvallisena. Epäusko on ollut monen ensireaktio moskeija-ampumisten jälkeen.

Uuden-Seelannin Christchurchista tavoitetut suomalaiset kuvaavat kaupungin tunnelmaa epäuskoiseksi ja järkyttyneeksi.

Christchurchissa asuva Mikko Hynninen vertaa tilannetta siihen, millaista Suomessa oli ensimmäisen kouluampumisen jälkeen.

– Silloin ajateltiin myös, että eihän Suomessa voi tällaista tapahtua. Täällä on minusta vähän sama tunnelma tällä hetkellä.

Samaa sanoo Nina Vertomaa, joka kuuli tapahtuneesta työpaikallaan, noin puolentoista kilometrin päässä Masjid al-Noorin moskeijasta. Tuossa moskeijassa kuoli jopa yli 40 ihmistä. Vertomaan toimiston johdolta tuli vahva suositus pysyä sisätiloissa, ja hän pääsi lähtemaan kotiinsa iltakuuden aikaan.

– Todella järkyttyneitähän kaikki ovat, itsekin. Ei sitä heti ihan ymmärtänytkään. Ja Uusi-Seelanti on vähän samaan tapaan kuin Suomi, aina on ajateltu, että tämä on turvallinen maa. Eihän täällä tällaista tapahdu, ja nyt sitten tapahtui, Vertomaa sanoo.

– Kauhean surullisia ihmiset ovat, mutta tukevat jotenkin toisiaan.

Vertomaa huomauttaa, että Christchurchissa moni kantaa vielä traumaa kahdeksan vuoden takaa, jolloin suuri maanjäristys aiheutti kaupungissa laajoja tuhoja ja surmasi 185 ihmistä.

– Juuri on päästy jaloilleen maanjäristysten jälkeen, tulee tällainen isku järkyttämään.

Tästä on kyse 49 ihmistä on kuollut ammuskelussa kahdessa moskeijassa Uuden-Seelannin Christchurchissa. Loukkaantuneita on kymmeniä. Poliisi on ottanut kiinni neljä ihmistä. Yhtä syytetään murhasta. Maan moskeijoita on kehotettu sulkemaan ovensa. Internetissä on kiertänyt video, jolla mies ajaa moskeijaan ja alkaa ampua. Hänen aseeseensa on kirjoitettu Tukholman kuorma-autoiskussa vuonna 2017 kuolleen tytön nimi. Videon aitoutta ei ole varmistettu. Yksi epäilty on äärioikeistolainen australialainen.

Myös väitöskirjatutkija Lotta Aho oli työpaikallaan, kun hyökkäyksestä alettiin uutisoida.

– Asun ehkä 50–100 metrin päässä moskeijasta, jossa tämä tapahtui, mutta olin onneksi ehtinyt lähteä töihin, Aho kertoo.

Aho viittaa samaan Masjid al-Noorin moskeijaan. Hän meni yöksi ystävänsä luokse, sillä omaan kotiin pääsy oli epävarmaa. Lukuisia katuja suljettiin liikenteeltä hyökkäysten jälkeen, samoin kaupat ja koulut sulkivat ovensa varotoimena. Työpaikalla ihmiset olivat shokissa ja järkyttyneitä, hän kuvaa.

– Ihmisten ensimmäinen reaktio oli täysin epäusko, ja toinen oli, että miksi Christchurch kaikista maailman paikoista, miksi ihmeessä, Aho sanoo.

Ja kun alkoi selvitä, mistä on kyse, seuraavana nousi vihaisuus ääriryhmiä ja valkoisen ylivallan kannattajia kohtaan, Aho kertoo.

Hänen mukaansa Christchurchin muslimiyhteisö ei ole millään lailla erityisen näkyvä, eikä se ole ollut viimeaikaisessa julkisessa keskustelussa esillä.

– Ihmisten kysymys oli, että miksi. Kukaan ei nähnyt mitään järkeä tässä.

