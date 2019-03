Noora-Sofia Hermanssonin lääke unettomuuteen on ASMR – asiantuntija ei lyttää kuiskailua nukahtamisapuna, vaikka tutkittua tietoa on vähän

Kynsien naputtelu pöytään, käsirasvan levittäminen käsiin ja pussin rapistelu ovat ääniä, jotka saavat Noora-Sofia Hermanssonin, 28, rentoutumaan ja ennen kaikkea nukahtamaan.

Äänet eivät lähde mistä tahansa vaan niiden taustalla ovat ASMR-artistit, joilla on YouTubessa parhaimmillaan yli miljoona tilaajaa.

ASMR tulee sanoista autonomous sensory meridian response. Sen voi suomentaa riippumattomaksi aistielämykseksi. Suomalaisesta ASMR-tubettajasta Sita Salmisesta voi lukea lisää täältä.

Hermanssonin on ollut lapsesta saakka vaikea saada iltaisin nukahdettua. Unettomuus kehittyi vuosien varrella niin pahaksi, että hän joutui turvautumaan lääkitykseen. Lopulta hän löysi ASMR-videoista apukeinon unettomuuteensa. Hän kuuntelee ja katselee ASMR:ää nukkumaan mennessä sängyssä. Jossakin kohtaa silmät painuvat kiinni ja hän nukahtaa.

– Joku niissä äänissä on, että ne rentouttavat. Parhaimmillaan tunnen väreilyä, kihelmöintiä päätä pitkin. Olen tarkka siitä mitä kuuntelen. Pidän etenkin naisäänistä ja esimerkiksi onttojen esineiden naputtelu kynsillä rentouttaa. Tykkään myös katsoa videoita, joissa tehdään "kasvohoito", sanoo Hermansson.

Hermansson kertoo pitävänsä kasvohoitoa käsittelevistä videoista, koska ne tuntuvat aidoilta, ikään kuin olisi itse hoidettavana. Kalevi Rytkölä / Yle

ASMR toimii yhdelle, toiselle ei

ASMR-videoita voidaan mainostaa apuna rentoutumiseen ja nukahtamiseen, mutta tutkimusta aiheesta on hyvin vähän.

Britanniassa psykologi Giulia Poerio ryhmineen on tutkinut ASMR:ää ja todennut, että sillä voi olla terveyttä edistäviä vaikutuksia. Poerion mielestä nyt on osoitettu ensimmäistä kertaa, että ASMR on aito kokemus niillä, jotka aistielämyksiä ylipäätään kokevat.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Timo Partosen mukaan kiinnostus ASMR:ää kohtaan on selvästi kasvanut tutkimuksen parissa.

– ASMR-videot nähdään rentoutumismenetelmänä tai -keinona. Tutkimuksen kannalta ongelmallista siinä on se, että videoiden hyödyt voidaan todentaa vain sellaisilla ihmisillä, jotka ovat näitä videoita harjaantuneet katsomaan ja oivaltaneet, että he saavat näistä mielihyvää. Eli ne, jotka eivät ole tässä harjaantuneet, eivät välttämättä saa mitään hyötyä, hän sanoo.

Helsingin yliopiston psykiatrian professorin Tiina Paunion mukaan myös Poerion tutkimuksessa videoita katselleiden syke laski, sillä ASMR toimi rauhoittavana ärsykkeenä.

– Ne saattavat viedä huomiota pois ahdistavista ajatuksista. Puheen rytmi videoissa voi jäljitellä sydämen lyöntisykettä, mikä yleensä rauhoittaa ja luo turvallisuuden tunnetta. Siinä mielessä on ihan mahdollista, että nämä auttavat unensaantia. Tätähän unettomuuden hoidossa suositellaan, että rauhoitutaan ja tehdään tiettyjä turvallisia rutiineja ennen nukkumaanmenoa, sanoo Poerion tutkimukseen tutustunut Paunio.

Hän ei kuitenkaan johdonmukaisesti suosittelisi kaikille unettomuudesta kärsiville ASMR:ää. Heidän, jotka tuntevat sen auttavan, kannattaa jatkaa, hän sanoo.

Pidän etenkin naisäänistä ja esimerkiksi onttojen esineiden naputtelu kynsillä rentouttaa. Noora-Sofia Hermansson

"Lempeä, turvallinen kosketus rauhoittaa"

Noora-Sofia Hermanssonin yksi lempivideoista on Gentle Whispering - artistin tekemät kasvohoidot ASMR-videolla. Tasaisella äänellä kuiskiva artisti kertoo vaihe vaiheelta, mitä kasvohoidossa tapahtuu.

– Pidän niistä, koska ne tuntuvat aidoilta, ikään kuin olisi itse hoidettavana. Etenkin jos videoon on lisätty mukaan erilaisia toimenpideääniä, kuten voideääniä. Myös ääni, joka lähtee kumihanskoista on tosi miellyttävä.

Erilaisten äänimaisemien hyödyntäminen ja sitä kautta rentoutuminen on pitkään kuulunut unettomuuden hoitokeinoihin. Paunion mukaan on mielenkiintoista, että itse katselukokemus voisi myös olla rentouttava ja helpottaa nukahtamista.

Tutkimusten perusteella tietokoneen äärellä istuminen tai puhelimen selaaminen voivat aiheuttaa ennen nukahtamista ylivirkeyttä, ja siksi niitä suositellaan vältettävän ennen nukkumaanmenoa.

– Lempeä, turvallinen kosketus on rauhoittavaa ja esimerkiksi silittelyä voidaan käyttää unettomuuden hoidossa. Ehkä ASMR:ää katsova saa videoita katsomalla samanlaisen reaktion ja rauhoittuu, hän pohtii.

Nykyään vakuutan itselleni, että selviän kyllä päivästä, vaikka en nukkuisikaan, sanoo Noora-Sofia Hermansson. Kalevi Rytkölä / Yle

"Selviän kyllä päivästä, vaikka en nukkuisikaan"

Nukahtaminen oli Noora-Sofia Hermanssonille aiemmin vaikeaa varsinkin silloin, kun hän oli stressaantunut. Nukkumaan mennessä ajatukset siitä, että huomenna pitää olla pirteä, vaikeuttivat nukahtamista. Joskus uni ei tule, vaikka siihen ei olisi mitään erityistä syytä. Yliopistossa opiskeleva Hermansson pyrkii nykyään tekemään asiat päivisin niin, ettei niitä tarvitsisi enää illalla miettiä.

– Nykyään vakuutan itselleni, että selviän kyllä päivästä, vaikka en nukkuisikaan.

Hermanssonin mukaan ASMR auttaa kausittain. Jos videoita kuluttaa koko ajan, ne menettävät vaikutuksensa. Se saattaa myös ahdistaa. Silloin Hermansson on käyttänyt apuna melatoniinia, mutta perinteiset hengitysharjoitukset tai rauhoittavien äänien, kuten sateen ropinan kuuntelu ei nukahtamiseen auta.

Perinteisempiä ohjattuja rentoutumiskeinoja ja mielikuvaharjoitteita on tutkittu menneinä vuosina. Tuloksena on ollut, että ne auttavat lyhytaikaisesti.

– Samalla tavoin, jos ASMR ei enää tehoa, niin sitten pitää keksiä jokin muu keino, sanoo THL:n Timo Partonen.

Elämä on aikataulutettu minuutilleen

Finterveys 2017 -tutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan uniongelmat koskevat jopa 3 miljoonaa suomalaista. Partosen mukaan varsinkin työikäisillä on aiempaa enemmän univaikeuksia.

Uni saattaa katkeilla ja iltaisin on vaikea nukahtaa, listaa Partonen tyypillisimpiä ongelmia. Nukahtamisvaikeuksien taustalla on aivojen ylivireystila, eli autonominen hermosto on liikaa virittynyt sympaattisen hermoston puolelle.

– Eli syke ja verenpaine ovat korkealla.

Unettomuuden hoidossa on olennaista, että ihminen rentoutuu hyvissä ajoin ennen nukkumaanmenoa ja ikäänkuin houkuttelee unta luokseen. Partosen mukaan ongelmana on juuri se, että ihmiset aikatauluttavat päivänsä minuutilleen ja sama tahti jatkuu iltaan saakka.

– Niiden, joilla on herkästi univaikeuksia, kannattaa miettiä, onko kyse puhtaasti univelasta. Eli ei yksinkertaisesti saa määrällisesti tarpeeksi unta. Sitten on se osa ihmisiä, joiden elämän aikatauluttaminen on sellaista, että he eivät nuku riittävästi. Se on paljon ongelmallisempaa.

Artikkelin kommentointimahdollisuus on auki klo 22.00 saakka. Tervetuloa mukaan.

Lue myös:

Some-julkkis Sita Salmisen, 26, naputtelu ja kuiskailu auttavat tuhannet ihmiset uneen – ilmiöstä puhutaan seuraavana suurena hyvinvointitrendinä, tästä siinä on kyse

Kun Miina Kajos saa käydä nukkumaan aamukolmelta, hänen elämänlaatunsa paranee – Arki pakottaa monet elämään itselleen luonnottomassa unirytmissä

"Yhteiskunta pyörii aamuvirkkujen tyrannialla" – 20 000 suomalaista vastasi Akuutin ja Työterveyslaitoksen unikyselyyn