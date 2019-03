Analyysi: Kuka Britanniaa oikein johtaa? Valtataistelu vaarantaa jo tulevaisuuden

LontooBritanniassa käynnissä oleva kahden leirin, konservatiivien ja työväenpuolueen taistelu vallasta ja johtajuudesta on saarivaltion lähihistoriassa vailla vertaansa.

Ruusujen sota (1455–1487) saattaa tuntua kaukaiselta vertailukohdalta nykypäivään. Tuolloin Lancasterin ja Yorkin suvut kävivät lukuisia taisteluja, kun molemmat sukuhaarat tavoittelivat kruunua. Kuten yli 500 vuotta sitten, nytkin taistelu vallasta on johtamassa merkittäviin sosiaalisiin ja taloudellisiin ongelmiin.

On olemassa lukuisia selvityksiä siitä, että Britannian irtautuminen suurimmasta kauppakumppanistaan ja poliittisesta viitekehyksestään Euroopan unionista johtaa bruttokansantuotteen laskuun ja työttömyyden kasvuun. Tästä on varoittanut muun muassa Englannin keskuspankki.

Luvassa on myös yhä enemmän investointien ja yritysten pakoa muualle. EU-eron ennustetaan johtavan myös lisääntyviin sosiaalisiin häiriötiloihin ympäri maata. Nämä voivat liittyä esimerkiksi maahanmuuttajiin – yksi erokampanjan tavoitteistahan oli pysäyttää maahanmuutto Britanniaan.

Itkua ja hammastenkiristystä Westminsterissä

Merkillinen draama on ottanut vallan Westminsterissä. Olemme katsoneet tarinaa, jolla ei tunnu olevan käsikirjoittajaa.

Hallituksen ja oman puolueensa luottamusäänestyksistä niukasti selvinneen pääministeri Theresa Mayn asema on paperinohut. Tästä huolimatta Mayn neuvottelema ja kahdesti kumoon äänestetty erosopimus tulee vielä kolmanteen parlamentin äänestyksen ensi viikon alussa.

Miksi? Siksi, että vaihtoehtoja ei ole.

Mayn sopimus äänestettiin nurin tiistaina jälleen murskaluvuin. Keskiviikkona parlamentti äänesti kumoon myös sopimuksettoman eron mahdollisuuden, ja parlamentin EU-eroleirin johtaja ja pääpiiskuri Jacob Rees-Mogg pelästyi. Tässähän voi käydä niin, ettei Britannia lähdekään EU:sta.

Torstaina pääministeri May toi istuntosaliin ehdotuksen jatkoajan hakemisesta EU-erolle. Tämän version mukaan May hakee EU:lta lisäaikaa kesäkuun loppuun, mikäli parlamentti hyväksyy hänen neuvottelemansa erosopimuksen ensi viikon keskiviikkoon mennessä.

Jos sopimus ei ensi viikollakaan mene läpi, May joutuu hakemaan EU:lta pidempää jatkoaikaa, ehkä vuoden tai kaksi, koska parlamentti hylkäsi mahdollisuuden erota EU:sta ilman sopimusta.

Tässä tapauksessa Maylla on oltava suunnitelma, jonka EU voi hyväksyä. Muussa tapauksessa laki erosta lyö päälle klo 23 Britannian-aikaa 29. maaliskuuta.

Britannian pääministerin Theresa Mayn asema brexit-kuohunnassa on paperinohut. Patrick Seeger / EPA

Ennen erosopimuksen toista äänestystä tiistaina brittimediassa kiersi huhuja, joiden mukaan Mayn niskuroivat ministerit olisivat painostaneet pääministeriä. Mayn olisi pitänyt luvata erota vastineeksi sille, että ministerit tukevat erosopimusta.

Ilmeisesti sellaista lupausta May ei antanut, sillä useat ministerit äänestivät sopimusta vastaan. Yksi heistä erosi heti. Kaiken kaikkiaan Mayn hallituksesta on lähtenyt 15 ministeriä brexit-riitojen vuoksi Mayn aloitettua pääministerinä.

Nyt huhut ovat jälleen liikkeellä. Saadakseen kovan linjan eroa kannattavat konservatiivit sopimuksensa taakse, May saattaa joutua antamaan periksi ja eroamaan kunhan sopimus vain saadaan satamaan.

Syy Mayn painostamiseen on, että euroskeptinen tory-siipi ei halua Mayn neuvottelevan Britannian ja EU:n tulevaa sopimusta.

Lisäksi oikeuskansleria Geoffrey Coxia on painostettu vilkaisemaan sopimusta vielä kerran. Jospa Irlannin ja Pohjois-Irlannin välinen rajajärjestely ei olekaan oikeudellinen ansa, joka pitää Britannian kiinni EU:ssa loputtomasti.

Cox arvioi juuri ennen sopimuksen toista äänestystä, että Mayn neuvottelemat vakuudet eivät olleet hälventäneet sopimuksen oikeudellisia heikkouksia. Arvio vaikutti tietysti osan äänestyspäätökseen.

Palosammuttimet valmiina mantereen puolella

EU:n valtiojohtajat kokoontuvat Brysseliin huippukokoukseen ensi viikon torstaina. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk on etukäteen vedonnut johtajiin ja pyytänyt heitä pitämään kaikki vaihtoehdot auki, myös pitkän lisäajan myöntämisen.

Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että Britannian lähtö sopimuksen kera on kaikkien etu. Kaikkein mieluimmin Britannia pidettäisiin jäsenenä.

Lyhyen lisäajan myöntämisestä on suhteellisen laaja yksimielisyys EU:ssa. Ehtona on, että se ei häiritse Euroopan parlamentin toukokuisia vaaleja. Niihin Britannia ei enää pääministeri Mayn mukaan osallistu.

Jäsenmaiden johtajat kuitenkin painottavat, että lisäajalle pitää olla vahva perustelu. Sitä ei anneta sisäpoliittiseen kinasteluun. Ranskan presidentti Emmanuel Macron on ollut erityisen tiukka lisäajan ehdoista.

Päätös lisäajan myöntämisestä vaatii EU-maiden yksimielisen hyväksynnän.

Britannian EU-jäsenyyden jatkoa kannattavia mielenosoittajia parlamenttitalolla 14. maaliskuuta. Parlamentti äänesti torstaina lisäajasta EU-erolle. Andy Rain / EPA

EU-eroa ajaneen Britannian Itsenäisyyspuolueen Ukipin entinen johtaja ja europarlamentaarikko Nigel Farage myönsi BBC:n haastattelussa tällä viikolla tekevänsä kaikkensa, jotta joku jäsenmaa käyttäisi veto-oikeuttaan ja siten kaataisi lisäajan myöntämisen.

Samassa haastattelussa Faragelta kysyttiin, onko hän lobannut Italiaa puolelleen. Vastaus oli hiljainen virne.

Italian EU-kriittinen hallitus on paraikaa tukkanuottasilla komission kanssa budjettisäännöistä. Olisiko kiistassa tarpeeksi painava syy pääministeri Giuseppe Conten johtamalle Viiden tähden liikkeelle tai hallituskumppani Matteo Salvinin Lega Nordille laukaista laajempi kriisi?

EU ei voi korjata sitä, mikä on rikki Britanniassa

Jos Mayn sopimus menee parlamentissa vihdoin läpi ensi viikolla, May saa varmasti haluamansa lyhyen lisäajan pelkin teknisin perustein. Brittiparlamentti tarvitsee aikaa viedäkseen läpi eroon liittyvät tarpeelliset lait.

Yhtä lailla ero pitää hyväksyttää vielä EU-parlamentissa.

Mutta jos May joutuu hakemaan pidempää lisäaikaa – mikäli parlamentti kaataa sopimuksen vielä kolmannen kerran – on hänen kyettävä vihdoin vastaamaan kysymykseen: Mitä britit haluavat?

Yli 500 vuotta sitten Ruusujen sodan lopputulemana valtaansa vahvistanut Tudorien hallitsijalinja sammui kuningatar Elisabet I:n kuoltua lapsettomana 1609. Tämän päivän Britannia kaipaa uudistusta aivan eri keinoin.

Nykyinen parlamentaarinen järjestelmä on auttamattoman vanhanaikainen vastaamaan nyky-yhteiskunnan ja kansalaisten tarpeisiin ja vaatimuksiin. Kahden valtapuolueen järjestelmä on liian mustavalkoinen.

Vertailussa Suomen koalitiohallitukset eivät ehkä kaikista ongelmistaan huolimatta ole olleet niin surkeita kuin annetaan ymmärtää.

Hallitusten tehtävä on etsiä ratkaisuja, jotka hyödyttävät kaikkia kansalaisia. Se tarkoittaa, että kimurantissa tilanteessa on etsittävä vähintään se pienin yhteinen nimittäjä päätöksenteon perustaksi. Britanniassa pyöritään nyt vain kahden vaihtoehdon ympärillä – "my way or the highway".

Britanniassa on toki yritetty uudistaa vaalijärjestelmää aikaisemminkin, huonolla menestyksellä. Perinteisiin vahvasti nojaavassa yhteiskunnassa vastustus on aina raivoisaa. Mutta vaihtoehtona on nyt hiipuminen, kuten kaikki tähänastiset imperiumit ovat jo kokeneet.

Se, mikä Britanniassa on vialla, ei ole Euroopan unionin syy. Se, miten vika korjataan, ei ole EU:n käsissä.

Britannia eroaa Euroopan unionista 29. maaliskuuta ilman sopimusta, jos se ei hyväksy sitä ennen ensi viikolla Mayn erosopimusta tai esitä uutta, hyväksyttävää suunnitelmaa jatkotoimista. Näitä voivat olla uudet vaalit tai kansanäänestys.

Lue myös:

Analyysi: Jatkoajan hakeminen ei riitä – sopimukseton ero uhkaa Britanniaa ellei brexit-suosta päästä ylös

Vaikuttaako brexit ihan pähkähullulta? – Tässä 5 selitystä Britannian EU-eron umpisolmuun