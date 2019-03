Maailma muuttui, keskuspankit ovat jääneet jälkeen – Suomen Pankin Olli Rehn haluaa uudistaa rahapolitiikan työkalupakkia

Olli Rehnin mielestä Euroopan keskuspankin päättäjien pitäisi muodostaa yhteinen käsitys siitä, miksi rahapolitiikan teho on heikentynyt.

Olli Rehnin mielestä Euroopan keskuspankin päättäjien pitäisi muodostaa yhteinen käsitys siitä, miksi rahapolitiikan teho on heikentynyt. Henrietta Hassinen / Yle

Maailmantalouden näkymät heikentyivät viime vuonna, kun kauppasotien (siirryt toiseen palveluun) ja protektionismin uhka alkoi nakertaa ihmisten luottamusta. Yleistä epävarmuutta ovat lisänneet myös Kiinan kasvun hidastuminen ja brexit.

Maailma on muuttunut tavallisten lainanottajienkin näkökulmasta. Viime vuodet he ovat päässeet nauttimaan poikkeuksellisen matalista koroista, jotka eivät ole palanneet entisille tasoilleen vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen. Euroalueella on pitkään eletty nollakorkojen aikaa.

Myös kuluttajahintojen nousu eli inflaatio on laahannut poikkeuksellisen sitkeästi Euroopan keskuspankin tavoitetta jäljessä.

"Perusoletukset ovat menneet uusiksi"

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn ehdottaa, että Euroopan keskuspankin neuvosto uudistaisi rahapoliittista strategiaansa (siirryt toiseen palveluun) "uusimman taloustieteellisen tutkimuksen ja muuttuneen rahapolitiikan toimintaympäristön valossa".

– Aika monet perusoletukset ovat joutuneet kyseenalaisiksi 10–15 vuoden aikana, sen jälkeen kun rahapolitiikan strategiaa on viimeksi päivitetty. Monien työvälineidemme tehoa pitäisi arvioida uudestaan, Rehn sanoo.

Neuvosto on EKP:n ylin päättävä kokoonpano, johon kuuluvat kaikki 19 eurovaltion keskuspankkien pääjohtajat ja kuusi johtokunnan jäsentä.

Tilanne on rahapolitiikan näkökulmasta nyt vaikea siksikin, että tulevina vuosina euroalueen bruttokansantuote kehittyy heikommin kuin tähän asti on laskettu.

– Kannan huolta siitä, millä tavalla rahalla rahapolitiikka kykenee saavuttamaan hintavakaustavoitteen, Rehn kertoo.

"Matalien korkojen aika voi olla pitkä"

Rehnin mielestä suunnitelmia pitäisi uudistaa, koska matalien korkojen ajasta voi tulla hyvinkin pitkä. Esimerkiksi sijoittajat markkinoilla ennakoivat korkojen nousevan aikaisintaan ensi vuoden lopussa.

Jos taloustilanne heikkenisi selvästi, keskuspankki ei pystyisi elvyttämään taloutta korkoja laskelmalla.

Toinen ongelma nykytilanteessa on keskuspankin vinkkelistä, että taloudellinen toimeliaisuus ei enää kiihdytä hintojen nousua samalla tavalla kuin ennen finanssikriisiä.

– Sen takia olisi tärkeää, että Euroopan keskuspankki ja koko eurojärjestelmä arvioisivat uusimman tutkimustiedon valossa, millä tavalla hintavakaustavoitteet parhaiten saavutetaan, ja miten se osaltaan sitten tukee reaalitalouden kehitystä eli kasvua ja työllisyyttä.

Rehnin mielestä esimerkiksi perussopimuksiin kirjattua hintavakaustavoitetta ei tarvitse muuttaa. EKP:n rahapolitiikan päätavoite on turvata rahan arvo. Se tehdään pitämällä kuluttajahintojen nousu vajaassa kahdessa prosentissa.

"Tarvitaan tutkimusohjelma"

Avainkysymys on se, millä rahapoliittisilla keinoilla inflaatiota hillitään.

– Niin moni asia on muuttunut [tavoitteiden kirjaamisen jälkeen], että se heijastuu myös siihen, miten meidän työkalumme vaikuttavat rahapolitiikan kautta. Esimerkiksi työllisyyden ja inflaation välinen riippuvuus on selvästi muuttunut.

Rehn ei vielä ota kantaa siihen, millaisia uusia työkaluja tarvitaan. Hän mainitsee esimerkkinä EKP:n velkakirjojen osto-ohjelmat, joita on tähän asti käytetty valtionlainojen ostamiseen – voisiko niitä käyttää johonkin muuhun.

– Olennaista on muodostaa yhteinen näkemys siitä, miksi rahapolitiikan teho on mitä ilmeisimmin heikentynyt, Rehn sanoo. Näkemykseen päästäisiin Rehnin mielestä laajalla tutkimusohjelmalla, johon euromaiden keskuspankit osallistuisivat.

"Tulevien päättäjien asia"

Esitys EKP:n strategian muuttamisesta on harvinainen kannanotto Suomen Pankista.

Rehn kertoo saaneensa ehdotukselleen "sekä vasta- että myötäkaikua" EKP:n neuvostossa. Hän uskoo, että strategiaa aletaan arvioida uudelleen, kun aika on kypsä.

– Se on myös EKP:n tulevien päättäjien asia, eikä se välttämättä ihan hetkessä lähde liikkeelle.

Suomen toisen suuren eläkeyhtiön, Varman, toimitusjohtaja Risto Murto otti kantaa Rehnin ja Suomen Pankin aloitteeseen Twitterissä:

Olli Rehn ehdottaa EKP:n rahapoliittisen strategian arviointia. Isoin julkinen aloite Suomen Pankista euroaikana ja perusteltu. EKP uhkaa jäädä Japanin keskuspankin tavoin nollakorkojen vangiksi. Fed aloitti juuri tavoitteiden arvioinnin. https://t.co/l31m0YQPcQ #bofbulletin — Risto Murto (@RistoMurto) 15. maaliskuuta 2019

Aiheesta lisää:

EKP linjasi asuntovelallisille lisää kissanpäiviä

Linkki Olli Rehnin kirjoitukseen rahapolitiikan strategian uudistamisesta (siirryt toiseen palveluun)

Analyysi: EKP piti ohjauskoron nollissa – asuntovelallisten kulta-aika jatkunee ainakin tämän vuoden