Syksyllä Greta Thunberg oli yksin, nyt ilmastolakkoja on yli 100 maassa – Katso 16-vuotiaan puhe: "Te tiedätte, ketkä tähän ovat syyllisiä"

Nuoret ja heitä tukevat aikuiset ovat lakkoilleet ja osoittaneet mieltään ilmaston puolesta ympäri maailmaa Albaniasta Venezuelaan ja Suomesta Etelänapamantereelle.

Perjantain ilmastolakkoja on ilmoitettu #FridaysForFuture-liikkeen nettisivuille (siirryt toiseen palveluun) tähän mennessä yhteensä 2 083 paikkakunnalta. Mukana on ihmisiä 125 valtiosta ja alueelta kaikilta mantereilta.

Itävallan pääkaupungissa Wienissä mielenosoituksiin osallistui poliisin mukaan ainakin 10 000 ihmistä. Florian Wieser / EPA

Aikaisimmat lakot pidettiin perjantaiaamuna Uudessa-Seelannissa, kun taas Amerikan mantereilla ne ovat vasta alkamassa. Mielenosoitukset keräsivät poliisin mukaan Berliinissä 20 000 ihmistä ja Wienissä 10 000 mielenosoittajaa.

Myös Suomessa nuoret marssivat ainakin 27 paikkakunnalla. Katso Ylen erikoislähetys Suomen ilmastolakoista.

Mielenosoittajat vaativat maailman päättäjiltä tehokkaampia toimia ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Tutkijoiden mukaan nykyiset toimet eivät riitä siihen, että ilmastonmuutoksen pahimmilta seurauksilta vältyttäisiin.

Turkin Istanbulissa koululaiset vaativat maailman pelastamista. Sedat Suna / EPA

Greta Thunberg: Aiomme jatkaa

Ilmastolakkoilu alkoi viime elokuussa, kun 16-vuotias Greta Thunberg alkoi osoittaa joka perjantai yksin mieltään Ruotsin valtiopäivätalon edessä.

Tänään perjantaina Thunbergin seurana oli noin 3 000 mielenosoittajaa. Thunberg totesi puheessaan, että ilmastonmuutos on historian suurin kriisi, joka uhkaa kaikkien olemassaoloa.

– Te tiedätte kyllä, ketkä teistä ovat sen sivuuttaneet ja ketkä teistä ovat siihen syyllisiä. Me täällä torilla emme ole, Thunberg sanoi.

– Me nuoret vain synnyimme tähän maailmaan, ja yhtäkkiä edessämme on kriisi, jonka kanssa meidän on elettävä koko elämämme, samoin lastemme, lastenlastemme ja tulevien sukupolvien.

Thunbergin mukaan lakkoliike on vasta alkanut.

– Osoitamme mieltä tulevaisuutemme puolesta ja aiomme jatkaa, Thunberg sanoi hurraavan yleisön edessä.

Tulevaisuutemme on teidän käsissänne, luki nuoren mielenosoittajan kämmenissä Lontoossa. Neil Hall / EPA

Berliinissä ilmastomielenosoituksiin osallistui poliisin mukaan ainakin 20 000 ihmistä. Adam Berry / EPA

Etelä-Afrikan Kapkaupungissa nuoret halusivat hengitää ilmaa jatkossakin. Nic Bothma / EPA

Bangaloressa Intiassa oppilaat osoittivat mieltään yhdessä vanhempiensa ja kansalaisjärjestöjen edustajien kanssa. Jagadeesh NV / EPA

Maapallo on kaksi astetta kuumempi kuin sinä, luki mielenosoittajan kyltissä Kyproksen Nikosiassa. Katia Christodoulou / EPA

Tuhannet nuoret osoittivat mieltään Sveitsin Lausannen rautatieaseman edessä. Jean-Christophe Bott / EPA

Lakko sai nuoret kadulle myös Tanskan Aarhusissa. Henning Bagger / EPA

Kiinan Hong Kongissa lapset kertoivat, että he olivat poissa tiedeoppitunnilta mielenosoituksen takia. Alex Hofford / EPA

Turussa mielenosoittaja oli hakenut innoitusta Greta Thunbergin alkuperäisestä ilmastolakkokyltistä. Pontus Nyqvist / Yle

Helsingissä eduskuntatalon edessä mieltään osoitti noin kolme tuhatta nuorta ja heidän tukijaansa. Jani Saikko / Yle

Lue myös:

Jenni Haukio kehuu ilmastolakkoilevia koululaisia: "Kiitollinen näistä nuorista!"

Atte Ahokkaasta tuli ilmastoaktiivi viime syksynä: "Nyt valitettavasti ei ole enää vaihtoehtoja"

Katso video: Yle seurasi tuhansien koululaisten marsseja ilmaston puolesta eri puolilla maata – "Jos maapallo muuttuu liikaa, meillä ei ole tulevaisuutta"

Joona-Hermanni Mäkisen kolumni: Aikuisten on lopetettava spekulointi ilmastoaktivisti Greta Thunbergista ja kannettava aikuisten vastuu