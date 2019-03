Kiistelty Kaunis Veera -patsas tulee Lappeenrannan satamaan – liikemies lahjoittaa kaupungille arvokkaan veistoksen

Kiistellylle Kaunis Veera -patsaalle on vihdoin löytynyt paikka Lappeenrannassa. Liikemies Ossi Vilhun kaupungille lahjoittamaa, kuvanveistäjä Markku Hirvelän toteuttamaa teosta Kaunis Veera ollaan sijoittamassa Lappeenrannan satamaan Kasinonpuistoon.

Pronssista ja teräksestä valmistettu veistos on altaineen noin kolme metriä korkea. Suihkualtaan keskellä seisova Kaunis Veera – veistos on sijoitettu siten, että teoksessa esiintyvän hahmon katse on suunnattu satamaan ja häntä kannattelee kädenmuotoinen, kiiltävästä teräksestä valmistettu jalusta. Kokonaisuus lepää graniittitason päällä.

Patsaan paikasta päättää ensi keskiviikkona Lappeenrannan kaupunkikehityslautakunta.

Pitkä kiista paikasta

Alun perin patsas olisi haluttu pystyttää vuonna 2016 Lappeenrannan keskustaan Kauppakadulle lahjoittajan Ossi Vilhun rakennuttaman Wilhunkulma-korttelin edustalle, Vilhun oman asunnon ikkunan alle. Sittemmin lahjoittaja halusi sijoittaa patsaan historialliseen Raatihuoneen puistoon.

Joukko kaupunkilaisia asettui vastustamaan patsaan tuloa historialliseen miljööseen. Myöhemmin myös Museovirasto ja Lappeenrannan kaupunkikuvatyöryhmä tyrmäsivät patsaan sijoittamisen puistoon.

Sen jälkeen kaupunki sekä lahjoittaja ottivat parin vuoden tuumaustaon patsaan sijoittamisen kanssa.

Tänä päivänä julkisen taiteen mesenoiminen ei ole kovin yleistä. Läänintaiteilija Outi Turpeinen kommentoi Kaunis Veera -patsaslahjoitusta Ylelle vuonnan 2015. Turpeisen mukaan kuvanveistolahjoituksen tekeminen kaupungille ei ole yleistä.

Lappeenrannan kaupunki vastaa perustusten, kivirakenteiden sekä vesialtaan rakentamisesta ja asentamisesta. Kaupunki huolehtii myös veistoksen hoidosta ja kunnossapidosta.