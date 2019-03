Vimpelin koululaisten ilmastolakko oli ehkä Suomen pienin, mutta osallistujilleen tärkeä – "Meidän tulevaisuutemme on vaarassa"

Vajaan 3000 asukkaan Vimpelissä Etelä-Pohjanmaalla nuorten ilmastomielenosoitus keräsi kunnantalon pihalle kymmenkunta aktiivista koululaista.

– Käyttäkää järkeä, ilmasto on tärkeä, huusivat mielenosoittajien mukana myös Vimpelin yhteiskoulun 8.-luokkalaiset Elina Arpala ja Olivia Havinen.

Tytöt ovat huolissaan ilmastonmuutoksesta ja ihmisten reagoinnista siihen.

– Maailman päättäjien tekemä ilmastopolitiikka ei ole tähän mennessä ollut tarpeeksi intohimoista ja nyt meidän tulevaisuutemme on vaarassa. Haluamme viestiä, että tarvitaan tekoja sanojen sijaan – ja nyt heti, Elina Arpala sanoo.

"Me olemme nyt täällä, ja se riittää"

Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla koululaisten ilmastolakkoja järjestettiin tänään Vimpelin lisäksi ainakin Vaasassa, Pietarsaaressa ja Kurikassa.

Vimpelin mielenosoitus oli todennäköisesti yksi maan pienimmistä, mutta osallistujiensa mielestä silti tärkeä.

– Tiesin, ettei tästä tule kovin suuri, mutta halusimme järjestää tämän silti. Haluamme valtakunnallisia ilmastotekoja, mutta myös viestiä pienten kuntien päättäjille, että kunnissakin voidaan tehdä ilmastotekoja, Arpala sanoo.

Esimerkkejä kunnassa tehtävistä ilmastoteoista voisivat Arpalan mukaan olla esimerkiksi panostaminen uusiutuvaan energiaan ja kasvisruoan lisääminen kouluissa.

Olivia Havinen kertoo havahtuneensa ilmastonmuutokseen viime vuonna. Hän toivoisi siitä enemmän keskustelua.

Vaikka Vimpelin nuorten ilmastolakko oli pieni, Havunen on tyytyväinen, että se toteutui.

– Me olemme nyt täällä, ja se riittää.

Aikuisten suhtautuminen hämmästyttää

Koululaisten ilmastolakkoilu on herättänyt jonkun verran kritiikkiä aikuisissa. On arvosteltu sitä, että nuoret ovat poissa koulusta mielenilmausten takia. Myös Vimpelissä nuorten vanhempien on kuitattava nuortensa poissaolo koulusta mielenilmauksen takia.

Elina Arpala hämmästelee aikuisten asennetta. Hän muistuttaa, että ilmastolakossa ei ollut kyse nuorten haluttomuudesta käydä koulua, vaan tulevaisuuteen liittyvästä huolesta.

– Halutaan, että nuoret osallistuvat aktiivisesti yhteiskunnallisiin asioihin, mutta kun osallistutaan, lakkoillaan ja kerrotaan mielipiteemme, niin tuleekin keskustelua, että miten tälläistä, Arpala sanoo.

Me emme kohtele ilmastonmuutosta sellaisena kriisinä kuin se on ja tee tarpeeksi sen ehkäisemiseksi Elina Arpala

Paikalla on myös Arpalan Eeva-äiti. Hän kertoo olevansa tyttärestään ja muista nuorista ylpeä, mutta huomanneensa, että aikuisten suhtautuminen ei aina ole aivan asiallista.

– Vähän pelottaa, kun olen nähnyt, miten aikuiset suhtautuvat tähän. Tulee törkypuhetta netissä ja se vetää vähän surulliseksi, Eeva Arpala sanoo.

– Mielestäni on tärkeää, että nuoret ottavat kantaa kaikilla mahdollisilla tavoilla ja osallistuvat.

"Hatunnosto nuorille"

Vimpelin kunnantalon pihalla järjestetty mielenilmaus herätti aamupäivällä jonkun verran kiinnostusta ohikulkijoissa. Joku oli tullut varta vasten sitä katsomaan, joku kulki ohi muuten vaan.

– Hatunnosto nuorille, jotka uskaltavat lähteä tämmöiseen hommaan, sanoo paikalle osunut Erkki.

– Hyvä, että nuoret ottaa osaa, kun kukaan muu ei ota, sanoo puolestaan Pentti.

Ilmastolakkolaisten mielenilmaus kesti aamupäivällä pari tuntia. Sen vaikutuksia Vimpeliin ja kuntalaisiin ei voi kuin arvailla. Oletettavaa on kuitenkin, että Elina Arpalan ja Olivia Havisen toiminta ilmastotietoisuuden puolesta jatkuu.

– Mua ahdistaa tosi paljon ja varsinkin se, että me emme kohtele ilmastonmuutosta sellaisena kriisinä kuin se on ja tee tarpeeksi sen ehkäisemiseksi, Elina Arpala sanoo.

Ilmastolakko ainakin 27 kunnassa tänään – Lapset saivat opettajan kulkemaan bussilla kouluun: "Jos tulostan paperia, tulee heti sanomista"