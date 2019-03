Pohjois-Ruotsin 10 000 sotilaan kansainväliseen sotaharjoitukseen osallistuu 1500 suomalaista – arktiset olosuhteet ovat monelle täysin uusi toimintaympäristö

Haaparannalla on sotaharjoituksen vuoksi useita yleisöltä tilapäisesti suljettuja suoja-alueita.

Haaparannalla on sotaharjoituksen vuoksi useita yleisöltä tilapäisesti suljettuja suoja-alueita. Antti Ullakko / Yle

Suomen länsirajalla ja Pohjois-Ruotsissa alkaa maanantaina suuri kansainvälinen sotaharjoitus. Puolitoista viikkoa kestävään Northern Wind -sotaharjoitukseen osallistuu 10 000 sotilasta Ruotsista, Suomesta, Norjasta, Iso-Britanniasta ja Yhdysvalloista. Rajan tuntumaan, Haaparannan alueelle, sijoittuu noin puolet sotilaista.

Suomesta mukana on noin 1500 sotilasta ja 500 ajoneuvoa. Suomalaisjoukot eri puolilta maata ovat matkanneet Ruotsiin viikonvaihteessa maanteitse ja rautateitse.

Northern Wind -harjoitukseen tulevaa Suomen maavoimien kalustoa matkalla Haaparannalta pohjoisen suuntaan. Antti Ullakko / Yle

Osin samanaikaisesti maavoimien suurharjoituksen kanssa järjestetään Ruotsin ilmavoimien johtama ilmasotaharjoitus, johon myös Suomen ilmavoimat osallistuu.

Merkittävä yhteistoimintaharjoitus talvioloissa

Northern Wind on Suomelle ja Ruotsille tähän mennessä suurin maavoimien välinen harjoitus.

– Tämä on merkittävä harjoitus, sillä ensimmäistä kertaa tässä laajuudessa menemme Ruotsiin harjoittelemaan yhteistoimintaa ja talvisia, arktisia olosuhteita, sanoo Suomen harjoitusjoukon johtaja, eversti Jari Osmonen Sodankylän jääkäriprikaatista.

Suomen maavoimien joukot ovat pääosin Jääkäriprikaatista, Kainuun prikaatista, Panssariprikaatista ja Porin prikaatista.

– Jääkäriprikaatin sotilaat ovat tottuneita pohjoisen talvioloihin, mutta etelästä tuleville joukoille Norrbottenin olosuhteet voivat olla täysin uudenlaiset, Osmonen arvioi.

Ruotsin armeijan kalustoa Haaparannan jäähallin kupeessa. Antti Ullakko / Yle

Maavoimien mukaan Northern Wind osaltaan kehittää Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyötä. Suomalaiset ovatkin olleet mukana jo harjoituksen suunnittelussa.

Suomen pääkalustona Pohjois-Ruotsin lumisessa maastossa ovat Leopard-taistelupanssarivaunut, BMP 2M -rynnäkköpanssarivaunut, MTLB-kuljetuspanssarivaunut, PASI-kuljetuspanssariajoneuvot ja telakuorma-autot. Yhteensä Suomesta harjoitukseen osallistuu noin 100 panssarivaunua ja 400 muuta ajoneuvoa.

Lentoja myös Suomen puolella

Northern Wind -harjoitus tapahtuu Ruotsin puolella, mutta ilmavoimien harjoitus Flygvapenövning19 ulottuu myös Suomen ilmatilaan Tornionjokivarren ja Länsi-Lapin yllä. Suomen ilmavoimien lentotukikohtana on Rovaniemi ja lentotoimintaa on rajajoen eli Tornionjoen molemmin puolin. Lentotoiminta on ympärivuorokautista. Ilmasotaharjoitus käydään 22.-27. maaliskuuta.

Northern Wind on Ruotsin maavoimille kansainvälinen pääharjoitus ja siinä puolustaudutaan Pohjois-Ruotsiin hyökkäävää kuvitteellista vihollista vastaan. Harjoitusalue ulottuu Suomen ja Ruotsin rajalta Haaparannalta noin 130 kilometrin päähän Luulajan ja Bodenin alueelle.

Haaparannalla sotaharjoituksen vuoksi eristettyjä alueita vartioidaan. Antti Ullakko / Yle

Haaparannalla harjoituksen valmistelu on näkynyt katukuvassa jo pari viikkoa. Sotilaita ja kalustoa on saapunut kaupunkiin maaliskuun alkupäivistä lähtien ja Haaparannan keskustaan on ilmestynyt eristettyjä suoja-alueita.

Northern Windin virallinen aloituspäivä on maanantai, mutta täysimittaisesti harjoituksen arvioidaan olevan käynnissä parin päivän kuluttua. Harjoitus päättyy 27. maaliskuuta.