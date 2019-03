Herätys: 75 prosentin työllisyyskään ei riitä, moskeija-iskusta murhasyytteet, kansa kimpaantui verottajan etunimipäätöksestä, märkä keli jatkuu

Työpaikkoja tuli, mutta se ei riitä, sanovat asiantuntijat

Suomen viime aikojen reipas työllisyyskehitys hidastuu selvästi. Ylen haastattelemista talousasiantuntijoista suurin osa ei usko, että lähivuosina yllettäisiin 75 prosentin työllisyyteen. Sekin olisi vasta ensimmäinen virstanpylväs kohti tervettä rakennetta, kun kansa ikääntyy.

Uuden-Seelannin moskeija-ampumisesta epäillylle murhasyytteet

Uudessa-Seelannissa moskeija-ampumisesta epäilty Brenton Tarrant on tuotu oikeuden eteen. Hän on saanut murhasyytteet, mutta todennäköisesti syytteitä tulee vielä lisää. Tarrantia epäillään päätekijäksi Uuden-Seelannin Christchurchissa tapahtuneissa terrori-iskuissa moskeijoihin, joissa kuoli ainakin 49 ihmistä. Haavoittuneita on kymmeniä. Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern on luvannut kiristää maan aselakeja.

Monet tiedotusvälineet ovat julkaisseet terrori-iskun pääepäillyn Brenton Tarrantin kasvot. Amer Ghazzal / AOP

Pompeo tulossa Rovaniemelle

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo aikoo osallistua Rovaniemellä Arktisen neuvoston kokoukseen toukokuun alussa. Pompeon on määrä osallistua kokoukseen ellei hänen "muut velvollisuudet vie häntä jonnekin muualle". Ulkoministerin osallistumisen tarkoitus on osoittaa Yhdysvaltain sitoutumista arktisen alueen asioihin. Yhdysvallat on huolissaan Kiinan kasvavasta mielenkiinnosta aluetta kohtaan.

Mike Pompeo Michael Reynolds / EPA

Ihmisen nimi ei ole vain etiketti vaan identiteetin ydin

Joka kymmenes suomalainen on ilmoittanut Väestörekisterikeskukseen, että hänen kutsumanimensä on muu kuin ensimmäinen nimi. Todellisuudessa joukko lienee ainakin kaksinkertainen. Kun verottaja päätti kutsua kaikkia suomalaisia ensimmäisellä nimellä, se aiheutti palauteryöpyn, jonka takia päätös pyörrettiin saman tien.

Yle/ Uutisgrafiikka

Sakeaa lumisadetta Lappiin

Vettä, räntää tai lunta sataa suurimmassa osassa maata, kertoo Ylen meteorologi Toni Hellinen. Lumisade voi olla illalla hetkittäin sakeaa Lapin eteläosassa. Maan etelä- ja keskiosissa päivälämpötila on 1-4:ään astetta, Lapissa on muutama pakkasaste. Ajokeli on paikoitellen huono lumisateen vuoksi.

