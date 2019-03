Fanit puolustavat Michael Jacksonin perintöä – seksuaalisesta hyväksikäytöstä syytetyn pop-ikonin viattomuutta vakuuteltiin katumainoksissa

Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Michael Jackson -fanit protestoivat Leaving Neverland -dokumentin lähettämistä Channel 4 -tv-kanavan edessä Lontoossa. Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Bussimainoksia, uhkauksia, mielenosoituksia ja tarkoin suunniteltuja some-kampanjoita. Pop-ikoni Michael Jacksonin fanit ovat puolustaneet raivokkaasti laulajan mainetta sen jälkeen, kun kohua herättänyt dokumentti Leaving Neverland toi vanhat syytökset lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä taas ihmisten huulille.

Nelituntinen dokumentti sai ensi-iltansa Sundance-elokuvajuhlilla Yhdysvalloissa. Sittemmin HBO-kanava on esittänyt sen Yhdysvalloissa ja Channel 4 Britanniassa.

Leaving Neverland kertoo järkyttävän yksityiskohtaisesti kahden nyt jo aikuisen miehen väitetyistä kokemuksista. Wade Robson ja James Safechuck syyttävät Jacksonin käyttäneen heitä vuosien ajan seksuaalisesti hyväksi, kun miehet olivat vielä lapsia.

Wade Robson ja Michael Jackson tapaavat ensimmäistä kertaa. Amos pictures production.

"Julkinen lynkkaus"

Jacksonin perikunta on haastanut dokumentin osin tuottaneen HBO:n oikeuteen sopimusrikkomuksesta. Lausunnoissaan perhe ja perikunta kutsuivat dokumenttia "julkiseksi lynkkaukseksi". Perikunta myös haukkui Robsonin ja Safechukin valehtelijoiksi ja totesi, ettei dokumentissa tarjota todisteita syytöksille.

Lontoon katukuvaan ilmestyi dokumentin esittämisen jälkeen Jacksonin syyttömyyttä puolustavia mainoksia. "Faktat eivät valehtele, ihmiset valehtelevat. Syytön", mainoksissa todettiin. Rahat mainoskampanjaan kerättiin joukkorahoituksella. BBC:n mukaan mainokset kuitenkin poistettiin sen jälkeen, kun hyväksikäytön uhreja auttava järjestö ilmaisi huolensa asiasta.

Ennen dokumentin esittämistä Jacksonin fanit osoittivat mieltään Channel 4 -kanavan pääkonttorin edessä Lontoossa. Fanit ovat myös käynnistäneet etukäteen suunniteltuja sosiaalisen median kampanjoita puolustaakseen idolinsa mainetta. New York Times kertoi lisäksi, että dokumentin tekijät ovat saaneet lukuisia uhkauksia.

Kriitikot: Dokumentti on uskottava

Brittiläisen Dan Reedin ohjaama dokumentti ei tarjoa konkreettisia todisteita vuonna 2009 kuollutta Jacksonia vastaan, mutta #metoo-aikakaudella moni tuntuu haluavan, että väitetyt uhrit puhuvat avoimesti kokemuksistaan. Reed onkin todennut haastatteluissa, että dokumentti ei kerro Jacksonista, vaan kahden pohjan ja perheen kokemuksista.

Itsekin seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja väkivallasta lapsena kärsinyt tv-moguli Oprah Winfrey haastatteli dokumentissa esiintyneitä miehiä erikoisjaksossa, jonka studioyleisö koostui seksuaalisen hyväksikäytön uhreista. Myös Winfrey on kertonut saaneensa vihapostia.

Michael Jackson -faneja puolustamassa artistia sen jälkeen, kun Leaving Neverland -dokumentissa Jacksonia syytetään lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Dingena Mol

Jo miljoonat ihmiset ovat katsoneet dokumentin. Se on noussut HBO:n katsotuimpien dokumenttien joukkoon. Suomessa Yle päätti aikaistaa dokumentin esittämistä kuukausilla. Se nähdään televisiossa 2. päivä huhtikuuta Docventures-erikoislähetyksessä.

CBS Newsin haastattelussa Pulitzer-palkittu kulttuurikriitikko Wesley Morris kutsui dokumenttia uskottavaksi. New York Timesiin kirjoittamassaan artikkelissa Morris totesi, että hän uskoo Robsonin ja Safechuckin kokemuksia ja että #metoo-aikakaudella meidän pitää kysyä itseltämme, mitä teemme Jacksonin taiteelle syytösten jälkeen. Myös muut kulttuurikriitikot ovat pitäneet dokumenttia uskottavana.

Radiokanavat Kanadassa, Uudessa-Seelannissa ja Hollannissa ovat lakanneet soittamasta Jacksonin musiikkia, muun muassa Guardian kertoi. Wall Street Journal puolestaan uutisoi, että Simpsonit-sarjan tuottajat päättivät hyllyttää jakson, jossa kuullaan Jacksonin ääntä.

Syytöksiä jo 90-luvulla

Michael Jacksonia syytettiin ensi kertaa seksuaalisesta hyväksikäytöstä jo 1990-luvun alussa. Vuonna 1993 Los Angelesin poliisi tutki Jacksonia, kun eräs 13-vuotias poika syytti laulajaa seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Tuolloin Leaving Neverland -dokumentissa nyt tarinansa kertovat miehet vakuuttivat viranomaisille, että Jackson ei ole hyväksikäyttänyt heitä. Juttu sovittiin oikeuden ulkopuolella. Jackson maksoi 13-vuotiaan pojan perheelle yli 20 miljoonaa dollaria.

Michael Jakcsonia syytettiin seksuaalisesta hyväksikäytöstä jo 1990-luvun alusta lähtien. EPA / HECTOR MATA

Vuonna 2005 Jackson istui oikeuden edessä vastaamassa uusiin seksuaalista hyväksikäyttöä koskeviin syytteisiin. Tuolloin Robson todisti oikeudessa Jacksonin syyttömyyden puolesta. Tähti vapautettiinkin kaikista syytteistä.

Juuri miesten aiempien todistusten takia Jacksonin puolustajat sanovatkin, että Robson ja Safechuck valehtelevat nyt dokumentissa. Miehet ovat puolustautuneet kertomalla, että vasta terapia ja isäksi tuleminen on saanut heidät avautumaan asiasta. Tutkimuksissa on todettu, että hyväksikäytön uhreilla kestää usein vuosia ennen kuin he ovat valmiita kertomaan lapsuuden kokemuksistaan.

Vuosina 2013 ja 2014 Robson ja Safechuck haastoivat Jacksonin perikunnan oikeuteen, mutta oikeus hylkäsi tapausten käsittelyn. Miehet ovat valittaneet asiasta.