Jutta ja Juha Larm: “Skoolamme aamukahveilla, ja se on päivän paras hetki”

Jutta ja Juha Larm ovat monille kasvoina tuttuja, mutta nimi saattaa kohottaa monen kulmakarvat - keitä he ovat? Gustafsberginä tunnettu hyvinvointiyrittäjä Jutta ja Suomen Bachelorista ison yleisön tietoisuuteen ponnahtanut Juha Rouvinen vaihtoivat yhteiseen sukunimeen hiljattain.

Monista vaihtoehdoista valikoitui Juhan äidin nimi Larm.

– Jutan ex-mies Harri sanoi, että mahtuisin hyvin myös Gustafsbergien klaaniin. Sen arvelin kuitenkin menevän hieman liian pitkälle, virnistää Juha.

– Isäni sanoi, että älä hyvä tyttö vaihda Gustafsbergiä miksikään, mutta päätin vaihtaa. Lupasin tosin isälle, että enää en vaihda, vaan Larm on ja pysyy, nauraa puolestaan Jutta.

Kuten sukunimikeskustelusta käy ilmi, välit entisiin kumppaneihin ovat kunnossa.

– Me puhumme usein, että meillä on laajennettu perhe. Arki sujuu helpommin, kun kaikki esimerkiksi auttavat toisiaan lastenhoidossa, kertoo Jutta.

Ystävyydestä rakkauteen

Vasta muutaman vuoden yhdessä ollut pariskunta aloitti suhteensa ystävinä, ja parisuhteeseen ryhdyttiin sopimalla. Molemmat pelkäsivät nimittäin hukkaavansa uskomattoman ystävyyden.

Kosinta tapahtui Juhalle tärkeässä paikassa, luonnon helmassa.

– Löysin Seitsemisen kansallispuistosta laavun, jonne vein Jutan. Vietettiin ilta siinä ja kun olimme laittamassa nuotiota sammuksiin, kysyin Jutalta, tuleeko hän vaimokseni. Onneksi hän sanoi kyllä. Aamulla joutsenet olivat tervehtimässä meitä. Se oli aika kaunista, muistelee Juha tapahtumaa.

Naimisiin Puoli seitsemän pariskuntaperjantaissa vieraillut pari meni lähipiirin kesken viime kesänä Italiassa.

Parasta on arki

Molemmat kertovat oppineensa edellisistä suhteistaan ja voivansa nyt olla aitoja itsejään toistensa kanssa.

Parisuhde ei silti voi hyvin ilman tekoja kiireisessä arjessa.

– Kun heräämme, sanomme aina "hyvää huomenta, rakas". Sen jälkeen jompikumpi laittaa kahvin tulemaan. Sitten kippistämme aamukahvikupeilla. Se on meidän rakkausrituaali, joka varmistaa, että päivä alkaa parisuhdepäivänä, kertovat he yhteen ääneen.

Rakkausjäähyssä taas kyse on on siitä, että riidan nostaessa päätään ja kiukun noustessa vähemmän kiukkuisella on lupa halata.

– Riitelemme todella harvoin, mutta tottakai sen aistii, jos toinen on kireä. Silloin toinen ottaa halaukseen ja alkaa laskea numeroita yhdestä kymmeneen. Yleensä kiukku katkeaa nelosen-vitosen kohdalla, nauraa Jutta.

Rituaaleja löytyy arjesta muitakin, sillä molemmat pitävät läsnäoloa, ajan antamista ja toisen huomioimista yhtenä parisuhteen tärkeimmistä asioista.

– Meillä on tapa, että toisen tullessa töistä toinen tulee aina vastaan eteiseen. Siinä halataan rauhassa noin minuutti. Tunnelma on koko loppupäivän aivan erilainen, kuin jos toinen olisi esimerkiksi läppärillä hoitamassa omia asioitaan, kertoo Juha.

Katso Jutta ja Juha Larmin koko haastattelu Areenasta – siellä paljastuu mm. se, miten lakanoiden viikkaus pariskunnalta sujuu.