Maltalaisella parvekkeella asuu puuma – ympäristöministeriön mukaan kaikki on kunnossa

Maltalaisen asunnon parvekkeella asuu puuma, eikä se ole lain mukaan väärin. Kuvan puuma on nimeltään Bordo. Se kuvattiin brasilialaisella eläinlääkärillä ennen kuin se vapautettiin luontoon lokakuussa 2017. Joedson Alves/EPA

Maltalla kuohuu sosiaalisessa mediassa, kun Facebookissa julkaistulla videolla (siirryt toiseen palveluun) näkyy erään asunnon parvekkeella käyskentelevä puuma.

Fguran kaupungissa sijaitseva parveke on kehystetty häkillä, joten puumalla ei ole periaatteessa pakomahdollisuutta. Kyseenalaista kuitenkin on, kuuluuko iso kissapeto maltalaiselle parvekkeelle.

Saarella ilmestyvän Times of Malta (siirryt toiseen palveluun) -lehden mukaan maan ympäristöministeriö on tietoinen parvekkeella majailevasta puumasta. Ministeriöstä kerrottiin lehdelle, että puuma on rekisteröity asianmukaisesti ja eläimen olosuhteet täyttävät vaadittavat säädökset.

Vuoteen 2014 asti Maltalla ei ollut laillisia määrityksiä siitä, mikä on vaarallinen eläin. Asukkaat saivat tuoda minkä tahansa eläimen maahan, kunhan se oli dokumentoitu oikein, läpäissyt eläinlääkärin tarkistuksen ja omasi muutaman muun tarvittavan dokumentin, joskus jopa passin, Times of Malta kertoo.

Toinen paikallinen lehti Malta Independent (siirryt toiseen palveluun) kertoo, että puuma on asunut kerrostaloasunnon parvekkeella jo pari vuotta. Independentin mukaan puuma on luokiteltu lopulta vuonna 2016 voimaan tulleessa laissa vaaralliseksi eläimeksi. Lain mukaan tällaiset eläimet kuuluvat ainoastaan eläintarhaan, mutta toisaalta voidaan pitää yksityisessä omistuksessa, jos asetuksissa säädettyjä määräyksiä noudatetaan.

Parvekkeella oleskelu siis täyttää nämä vaatimukset.

Independentin haastatteleman naapurin mukaan puuma ei ole päästellyt mitään tuskaisia ääniä, mutta aamuisin auringonnousun aikaan rääkäisee kimakan ja terävän äänen, joka ei naapurin mukaan kuitenkaan johdu eläimen ahdingosta.

Puuman rääkäisy saattaa kuitenkin herättää naapuruston ja ainakin naapuruston koirat. Tämä taas laittaa koirat haukkumaan, mikä johtaa yleiseen hälinään, Independent kertoo.

Naapuri ei ole nähnyt puuman omistajan vievän puumaansa kävelylle tai muutenkaan lähestyvän tätä.

Yle uutiset kertoi vuonna 2015 puuman itäisen alalajin kuolleen sukupuuttoon. Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton mukaan normaali puuma on kuitenkin elinvoimainen laji. Sitä esiintyy Pohjois-, Väli- ja Etelä-Amerikassa.

Puuma voi kasvaa jopa 120 kiloiseksi ja säkäkorkeudeltaan metrin korkuiseksi. Puuma on lihansyöjä ja saalistaja.