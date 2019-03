Venezuelan Maduro perusti armeijan osaston suojelemaan sähkön ja veden jakelua – Syyttää Yhdysvaltoja sähkökatkoksista

Venezuelan presidentti Nicolas Maduron mukaan Yhdysvallat on vastuussa maan sähkökatkoksista.

Venezuelan presidentti Nicolas Maduro perusti perjantaina armeijan yksikön, jonka tehtävänä on suojella peruspalveluita kuten sähkön ja veden jakelua, kertoo uutistoimisto AFP.

Television ja radion välityksellä pitämässään puheessa Maduro kertoi, että armeijan peruspalvelujoukkojen tarkoituksena on taata peruspalveluiden turvallisuus, toimivuus ja huolto.

Pitkät sähkökatkokset piinasivat Venezuelaa viime viikolla. Viime lauantaina 15 munuaissairautta sairastaneen ihmisen kerrottiin kuolleen, koska he eivät saaneet dialyysihoitoa maan laajojen sähkökatkojen takia.

Presidentti Maduro syytti sähkökatkoksista Yhdysvaltojen masinoimaa kyberhyökkäystä. Presidentin kriitikoiden mukaan kyse on ollut vain huonosti hoidetusta infrastruktuurista. Hallitus syytti myös oppositiota suunnitelmista yhdistää väkivaltaisuuksia sähkökatkoksiin. Nämä hallitus kuitenkin pystyi kertomansa mukaan neutralisoimaan.

Kuluvan viikon tiistaina hallitus tiedotti, että sähköt on saatu takaisin käytännössä koko maahan, mutta Venezuelan länsiosista edelleen raportoitiin katkoksista.

Arviolta 2,7 miljoonaa venezuelalaista on lähtenyt maasta, joka on tarponut lamassa jo neljä vuotta. Pulaa on ollut niin ruuasta kuin lääkkeistä.

