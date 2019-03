Tämän tiedämme nyt Christchurchin iskuista: Australialainen pääepäilty vangittu, uhrien joukossa lapsia, Uusi-Seelanti aikoo kiristää aselakeja

Mitä tapahtui?

Christchurchissä tehtiin perjantaina terrori-isku, jossa ammuttiin ihmisiä kahdessa eri moskeijassa iltapäivärukouksen aikaan. Terroriteoissa kuoli ainakin 49 ihmistä. Saudiarabialaisen al-Arabiya-kanavan mukaan yksi sen kansalainen on kuollut myöhemmin sairaalassa ampumahaavoihin.

Sairaalassa hoidetaan 48:aa iskuissa haavoittunutta. Vakavasti haavoittuneita on yli 20. Pääministeri Jacinda Ardern mukaan isku kohdistui myös lapsiin, mutta hänellä ei ollut asiasta yksityiskohtaisia tietoja.

Ammuskelun uhrien joukossa oli pakistanilaisia, turkkilaisia, saudiarabialaisia, indonesialaisia ja malesialaisia.

Vartijat ympäröivät Masjif Al-Noorin moskeijaa terrori-iskun jälkeen Christchurchissa perjantaina. Tessa Burrows / AFP

Kuka on tekijä?

Pääepäilty on australialainen 28-vuotias Brenton Tarrant, jolle luettiin murhasyyte lauantaina. Verkkoon lataamassaan manifestissa Tarrant kuvailee olevansa etnonationalisti ja rasisti. Hän kiistää kuuluvansa suoraan mihinkään järjestöön tai ryhmään.

Mies ei ole ollut erityistarkkailussa kotimaassaan eikä Uudessa-Seelannissa. Viime aikoina hän on asunut merenrantakaupungissa Christchurchista etelään, mutta ei ole maan vakinainen asukas.

Tarrant on matkustellut ympäri maailmaa. Hän on muun muassa viettänyt pitkiä aikoja Turkissa ja matkustanut eri puolilla Eurooppaa. Hän on ilmeisesti rahoittanut matkustelunsa isänsä kuoleman jälkeen saaman perinnön turvin.

Iskusta otettiin kiinni myös kolme muuta ihmistä, kaksi miestä ja yksi nainen. Nainen on päästetty vapaaksi.

Monet tiedotusvälineet ovat julkaisseet terrori-iskun pääepäillyn Brenton Tarrantin kasvot. Amer Ghazzal / AOP

Mikä on teon motiivi?

Tarrant kirjoittaa manifestissaan, että hän halusi kostaa islamilaisten hyökkääjien tekemissä terrori-iskuissa kuolleiden eurooppalaisten puolesta.

Erityisesti mies ilmoitti haluavansa kostaa Tukholman terrori-iskussa huhtikuussa 2017 kuolleen 11-vuotiaan Ebba Åkerlundin surman. Iskussa uzbekistanilainen mies ajoi ihmisten päälle kuorma-autolla Drottninggatanilla.

Mies kertoo radikalisoituneensa vuonna 2017, jolloin hän matkusteli turistina eri Euroopan maissa. Hän kertoo saaneensa inspiraatiota norjalaisen joukkomurhaajan Anders Behring Breivikin kirjoituksista ja mainitsee myös seksuaalirikokset mukaan luettuna Oulun tapaukset.

Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern (keskellä) tapasi muslimiyhteisön jäseniä lauantai-aamuna Christchurchissa. EPA

Miten sosiaalista mediaa hyödynnettiin iskuissa?

Brenton Tarrant kuvasi hyökkäyksenä ja striimasi eli lähetti videon suorana Facebookissa. Facebook poisti nopeasti videon palvelimiltaan, mutta kokonaan pois videoita ei enää saa internetistä. 17-minuuttinen video ehdittiin jakaa myös YouTubessa, Twitterissä ja Instagramissa. Kaikista näistä palveluista video on poistettu, mutta linkkejä videoon löytyy yhä.

Tarrant käytti hyväkseen myös ruotsalaista Youtube-tähteä PewDiePieta. Verkossa on muotia julkaista meemejä, joissa kehotetaan seuraamaan tätä. Tarrant käytti nyt tätä meemiä kaapatakseen sen avulla teolleen lisää huomiota. PewDiePiella eli Felix Kjellbergillä on Youtubessa yli 89 miljoonaa seuraajaa.

Terrori-iskussa menehtuneille kaivettiin hautoja Christchurchissa lauantaina. AOP

Miten Uudessa-Seelannissa on reagoitu hyökkäyksiin?

Uusi-Seelanti on sokissa. Moni on toistellut, ettei olisi voinut ikinä kuvitella tällaista terrorismia kotimaassaan.

Pääministeri Ardern aikoo kiristää maan aselakeja. Ardern pohtii täyskieltoa puoliautomaattiaseille, kertoo brittilehti The Guardian(siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun).

Lähteet: AFP, Reuters, AP