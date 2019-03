Ylen toimittaja Christchurchissa: "Tunnelma on kuin hautajaisissa"

Christchurchin lauantai-ilta on poikkeuksellisen rauhallinen. Yleensä viikonloppuillat ovat vilkkaita, kun ihmiset rientävät ravintoloihin ja huvittelemaan.

– Kaupunki on hyvin hiljainen. Täällä on suorastaan harras tunnelma, kertoo Ylen toimittaja Kirsi Crowley.

Hän seisoo Kasvitieteellisen puutarhan aidan luona. Sen kupeeseen on tuotu kymmenien metrien matkalta kukkia, surunvalitteluita ja pehmoeläimiä terrori-iskujen uhreille.

– Ihmiset näyttävät hyvin järkyttyneiltä. Ilmapiiri on kuin hautajaisissa.

Asukkaat toivat muistoviestejä ja kukkia terrori-iskun uhreille Christchurchin kasvitieteelliseen puutarhaan lauantaina. Mick Tsikas / EPA

Maa on ollut ylpeä rauhallisuudestaan

Crowleyn mukaan Uusi-Seelanti muistuttaa monella tapaa Suomea: se on pieni, moderni ja vauras.

– Maa on myös hyvin rauhallinen. Ihmiset ovat suorastaan ylpeitä siitä, ettei täällä tapahdu ikinä mitään järisyttävää. Sen vuoksi täällä toistuu nyt koko ajan sana ennenkuulumaton – mitään näin ennenkuulumatonta ei ole koskaan tapahtunut.

Crowley kohtasi aidalla pienen muslimimiesten ryhmän.

– He eivät voineet uskoa, että tällaista voi sattua täällä Uudessa-Seelannissa. Tämä on heidän mukaansa ollut aina hyvä maa muslimeille. Heidän ei ole koskaan tarvinnut pelätä täällä, ja he ovat kokeneet kuuluneensa yhteiskuntaan. Senkin vuoksi tämä on ollut valtava sokki heille, Crowley kertoo.

Äärioikeiston suunnitelmat pelottavat

Monet uusiseelantilaiset pohtivat, onko maa joutunut kohteeksi juuri rauhallisuutensa vuoksi. Isku vaikuttaa lisäksi hyvin organisoidulta, mikä herättää huolta.

– Nyt kysytään, onko esimerkiksi äärioikeisto varustautumassa asein ja miten vahva se on.

Lauantai-iltana paikallista aikaa kadut ovat jo auki. Ainoastaan iskujen kohteina olevaan moskeijaan johtavat kadut on suljettu.