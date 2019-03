Hirmumyrsky siirtyi Zimbabween – ainakin 24 kuollut

Kaakkois-Afrikassa riehuva Idai-sykloni on siirtynyt Mosambikista Zimbabween. Ainakin 24 ihmistä on kuollut ja sata on kateissa itäisessä Zimbabwessa, kertovat maan viranomaiset.

Myrsky on vaikuttanut Zimbabwessa tuhansien ihmisten elämään katkomalla sähköjä ja tuhoamalla siltoja. Se on aiheuttanut myös maanvyöryjä, jotka ovat vieneet taloja mennessään.

Pelastushelikopterit yrittivät auttaa ihmisiä, mutta tuuli hidastaa niiden lentoa.

Zimbabwea on koetellut tänä vuonna myös paha kuivuus, mikä on vahingoittanut viljasatoa. YK:n mukaan yli viisi miljoonaa zimbabwelaista tarvitsee ruoka-apua tänä vuonna.

Idai teki perjantaina tuhojaan Mosambikissa, jossa 19 ihmisen raportoitiin kuolleen. Syklonia edeltäneissä rankkasateissa kuoli aiemmin tällä viikolla yli sata ihmistä Mosambikissa ja Malawissa.

Lähteet: Reuters, AFP, STT