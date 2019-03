Susi piiritti isän ja pojan autoon yöllä keskellä tietä: "Ei väistänyt ollenkaan"

Asutuksen keskellä liikkuneesta sudesta tehtiin yöllä useita havaintoja Kotkassa. Samannäköinen eläin on nähty tänään juoksemassa tietä pitkin Haminan suuntaan.

Ville Hono oli ajamassa poikansa kanssa Kotkan Lankilan suunnasta keskustaan päin myöhään perjantaina, kun näki jotain outoa.

– Ajoin Langinkosken sillalla ja katsoin, että sillan vierestä nousee jotain tielle. Ensin luulin sitä ketuksi. Kun pääsin lähemmäksi huomasin, että se on liian iso ketuksi eikä liiku kuin koira, Hono kertoo.

Se oli kiinnostunut autosta ja tuijotti meitä suoraan silmiin. Ville Hono

Hän hiljensi vauhtia ja alkoi epäillä, että kyseessä on susi.

– Se ei väistänyt ollenkaan. Kun auto oli pysähtynyt, se siirtyi noin metrin päähän auton sivuun. Se oli kiinnostunut autosta ja tuijotti meitä suoraan silmiin.

Pyöri mäessä

Hono soitti hätäkeskukseen ja pyysi poikaansa ottamaan eläimestä kuvia. Vain yksi kuva onnistui, koska puhelimen kamera ei pysynyt auton lähellä pyörineen suden perässä.

– Se pyöri siinä mäessä varmaan viisi minuuttia, melkein koko sen ajan kun puhuin puhelimessa. Olihan se aika kuumottava tilanne.

Kun susi vihdoin lähti jolkottamaan mäkeä ylöspäin, miehet uskaltautuivat ulos autosta katsomaan, mihin suuntaan se meni. Poliisi ehti paikalle vasta, kun susi oli kadonnut paikalta.

– Mäestä se lähti Keisarillisen kalastusmajan yläpuolelta Korelan suuntaan. Poliisit kertoivat, että susi oli nähty vähän aiemmin Ruonalassa. Se oli mennyt siellä jonkun naisen ohi.

On mahdollista, että kyseessä on sama yksilö. Satu Aurala

Alueella toimiva Kymin-Karhulan riistanhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Satu Aurala vahvistaa, että jälkien ja valokuvan perusteella kyseessä oli susi.

– Jälkien perusteella se liikkui yksin ja jatkoi matkaansa itään päin. Se on ilmeisesti mennyt Langinkoskelta seiskatien yli Karhulan suuntaan. Se on tullut ehkä jäitä pitkin Pyhtäältä, koska myös Munapirtistä tuli joku havainto, Aurala sanoo.

Suden kuvaa on jaettu runsaasti Facebookissa. Iltapäivällä keskusteluun ilmestyi kuvakaappaus, jonka perusteella susi on jatkanut matkaansa kohti Haminaa. Kuvassa susi juoksee tien varressa.

– On mahdollista, että kyseessä on sama yksilö. Ainakin suunta on oikea. Sudet voivat kulkea pitkiä matkoja ja käyttävät liikkuessaan paljon teitä, sanoo Satu Aurala.

Ei käyttäytynyt uhkaavasti

Suden havaintopaikkojen lähistöllä on runsaasti asutusta ja myös päiväkoteja sekä kouluja.

– Ei niitä kovin usein asutuksen keskellä näy, sanoo Aurala.

Satu Auralalla ei ole tiedossaan, että susi olisi käyttäytynyt uhkaavasti.

– En usko, että tämä yksilö olisi häiriintynyt tai sitä pitäisi pelätä. Terve yksilö välttää ihmistä eikä tule lähelle.

Edellinen tapaus samalta seudulta on neljän vuoden takaa, kun poliisi etsi sutta Kyminlinnan alueella. Sudesta tehtiin useita havaintoja, sillä se pyöri päiväsaikaan muun muassa erään koulun lähistöllä.

Tuolloin eläintä on jäljittämässä poliisipartioita sekä kaksi petoyhdyshenkilöä. Poliisi pyysi ihmisiä välttämään liikkumista alueella.