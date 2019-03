Korhoset ovat huolehtineet Porin Ässien luistinten teroituksesta jo kolmen sukupolven ajan – jääkiekkohuoltajan töitä ei opita koulun penkillä

Kimmo Korhonen on ollut Porin Ässien huoltaja lähes 30 vuotta. Viimeiset kaksi kautta mukana on ollut myös Toni-poika.

Jääkiekkohuoltaja on kuljettaja, huoltomies ja pyykkääjä. Porin Isomäen hallissa huoltajan nimi on aina ollut Korhonen.

Perjantaiaamupäivä Porin Isomäen jäähallissa on hiljainen.

Liigan runkosarja on päättynyt edellisenä päivänä ja samalla sarjan jumbosijalle jäänyt Porin Ässät aloitti kesälomansa.

– Hiljaista todella on. Normaalisti täällä pyörii sellaiset kolmekymmentä äijää, kertoo Ässien huoltaja Kimmo Korhonen.

Ollaan syvällä jäähallin uumenissa, huoltajien tiloissa. Yhdestä kulmasta löytyy pari kalliin näköistä konetta, joilla teroitetaan luistimia. Seinille on kiinnitetty lehtileikkeitä Ässien menestyksestä. Tyttökalenteri killuu toisella seinällä.

Viereisessä huoneessa nuori mies pesee pyykkiä. Hän on Toni Korhonen, Kimmon poika.

– Tämä oli toinen kausi, kun Toni oli huoltajan hommissa mukana, isä-Korhonen kertoo.

Luistinten teroitus on yksi huoltajan tärkeimmistä töistä. Jokaisella pelaajalla on omanlaisensa luistimet, mikä huoltajan pitää oppia. Jenni Joensuu / Yle

Korhonen, Korhonen, Korhonen

Kimmo ja Toni eivät ole ainoita sukunsa miehiä, jotka ovat työskennelleet Porin Ässissä huoltajina. Kimmon isä Jukka Korhonen teki samoja hommia jo 1970-luvulla.

– Olin itse ensin A-junioreissa huoltajana, ja siirryin edustusjoukkueen hommiin samoihin aikoihin, kun isäni lopetti, Kimmo Korhonen kertaa.

Hän on ollut Ässissä mukana vuodesta 1990.

– Vielä siihen aikaan huoltajan töitä tehtiin päivätyön ohella, kuten isänikin teki. 2000-luvun alkupuolella homma alkoi ammattimaistumaan. Minut palkattiin kokopäiväiseksi huoltajaksi Ässiin vuonna 2005.

Huoltaja on kuin bändin roudari

Jääkiekkojoukkueen huoltajalla ei ole vain yhtä tai kahta tehtävää. He huolehtivat siitä, että pelivälineet ovat kunnossa, aitioista löytyy juomaa ja pelaajilla on puhtaita vaatteita ja pyyhkeitä. Muun muassa. JYPin huoltaja Pekka Vesamaa on todennut, että huoltaja on vähän kuin roudari.

– Kyllähän se vähän niin on. Pelireissuilla pelaajat itse pitävät huolen siitä, että omat luistimet ja mailat ovat mukana, vähän kuin kitaristi pitää huolta kitarastaan. Muusta huolehdimme sitten me, Kimmo Korhonen sanoo.

Etenkin vieraspelireissut venyvät pitkiksi. Huoltaja on vieraalla paikkakunnalla paikalla ennen joukkuetta ja on kotona usein vasta aamun pikkutunneilla.

– Onneksi treenipäivät tasapainottavat pitkiä pelipäiviä.

Porin Ässien huoltajien tilat sisältävät paljon tsemppiviestejä joukkueelle. Jenni Joensuu / Yle

Ihmisten tuntija

Porin Ässien kausi päättyi torstaina, kun joukkue pelasi viimeisen runkosarjan ottelunsa Helsingissä IFK:ta vastaan. Kausi oli sanalla sanoen surkea ja sählinkiä nähtiin myös toimiston puolella, valmentajasotkujen ja loppukaudesta isojen pelaajakauppojen muodossa. Millaisena tämä kaikki on näyttäytynyt huoltajille?

– Eniten painetta on tullut ulkopuolelta. Kaupungillakin kun ihmiset tunnistavat, niin kaikenlaista kommenttia ja kysymystä on tullut. Hallilla sitä yrittää katsoa eteenpäin, eikä jää miettimään mennyttä, Kimmo Korhonen pohtii.

Jokainen pelaaja, valmentaja ja henkilökuntaan kuuluva on omanlaisensa persoona. Huoltajana oppii helposti sen, miten tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa.

– Tämä on sellainen työ, että oppii ainakin tuntemaan, miten kenenkin kanssa kommunikoi. Jonkun kanssa voi heittää enemmänkin vitsiä, kun joku toinen ei ole niin puhelias. Hyvä ihmistuntemus auttaa, sanoo Toni Korhonen.

Kokiksi opiskeleva Toni Korhonen pohtii myös uraa jääkiekkohuoltajana. Jenni Joensuu / Yle

Kokiksi vai jääkiekkojoukkueen huoltajaksi?

Toni Korhonen on 17-vuotias ja opiskelee tällä hetkellä kokiksi. Opiskeluiden ohessa hän on isänsä opissa jäähallilla.

– Toni käy ensin koulun loppuun ja sitten armeijaan. Sen jälkeen katsotaan, viekö tie kokiksi vai tänne jäähallille, selittää Kimmo Korhonen.

Toni nyökyttelee isä-Korhosen suunnitelmille hyväksyvästi. Mitä enemmän hän on huoltajan hommia tehnyt, sen enemmän se on alkanut tuntua myös mahdolliselta tulevaisuuden ammatilta.

– Tässä pääsee tekemään niin paljon kaikkea erilaista.

Sekä Toni että Kimmo Korhonen ovat oppineet huoltajan töistä omalta isältään. Molemmat ovat jo pieninä poikina kulkeneet mukana hallilla.

– Huoltajaksi ei opiskella, se työ opitaan. Oma isäni opetti minulle luistinten teroituksen salat ja sen ajattelin seuraavaksi opettaa Tonille.