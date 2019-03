Keltaliivien mielenosoituksessa vandalisoidaan Champs-Élyséetä – katso suorana

Presidentti Emmanuel Macronia vastustavat mielenosoitukset ovat jälleen muuttuneet väkivaltaisiksi Pariisissa.

Mielenosoittajien joukot ovat heitelleet poliiseja katukivillä ja tuhonneet luksusmyymälöiden liiketiloja Pariisin pääkaudulla Champs-Élyséellä. Mellakat ovat keskittyneet Riemukaaren ympäristöön.

Macronia vastustavat niinsanotut keltaliivit ovat järjestäneet mielenosoituksiaan joka viikonloppu jo joulukuusta lähtien.

Macron julisti alkuvuodesta kaksi kuukautta kestävän kansallisen dialogin, joka on nyt päättynyt. Mielenosoittajien mielestä keskustelua kävivät vain Macronin tukijat, yhteiskunnan yläluokka ja liike-elämä.

Mielenosoittajien joukot ovat kevään aikana vähitellen kutistuneet. Nyt he yrittävät saada toimintaan uutta puhtia.

Pariisiin on koottu lisää poliisivoimia. Sisäministeri Christophe Castaner on ottanut tiukan linjan vandalismiin. Hän on määrännyt poliisin puuttumaan mielenosoittajien "kohtuuttomaan väkivaltaan suurimmalla ankaruudella".

– Tästä ei saa olla epäselvyyttä: he [mielenosoittajat] hakevat väkivaltaa ja ovat täällä levittämässä kaaosta.

Yli 40 mielenosoittajaa on pidätetty.

Mielenosoitukset alkoivat viime vuonna polttoaineen hinnankorotuksista. Macron on pyrkinyt tulemaan mielenosoittajien vaatimuksia vastaan tarjoamalla kymmenen miljardin euron tukipakettia pienipalkkaisimmille työntekijöille ja eläkeläisille.

Lähteet: Reuters, AP