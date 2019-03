Mediat: Vauva vammautui vakavasti virheellisestä syöpälääkityksestä

Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS) on muuttanut käytäntöjään kahden lääkärin saamien rikossyytteiden takia. Asiasta ovat kertoneet useat mediat kuten Savon Sanomat, Lääkärilehti ja MTV. Syytteiden mukaan erikoistuva lääkäri määräsi alle vuoden ikäiselle lapselle kymmenkertaisen annoksen solunsalpaajalääkettä. Lapsi vammautui vaikeasti.

Jutussa on syytettynä myös toinen erikoistuva lääkäri, joka syytteen mukaan laiminlöi velvollisuutensa tarkistaa, että lapsen lääkehoito oli määrätty oikein. Syyttäjä on vaatinut kummallekin lääkärille sakkorangaistusta tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta ja törkeästä vammantuottamuksesta.

Tapauksessa erikoistuvan lääkärin tekemä lääkemääräys oli mennyt toisen erikoistuvan lääkärin kautta apteekin farmaseutille, eikä kukaan näistä kolmesta ollut huomannut virhettä.

Virhe tapahtui kesäkuussa 2015. Ratkaisua asiassa ei ole vielä annettu, mutta nykyään lääkemääräyksen voi KYS:issä tarkistaa vain erikoislääkäri. Myös apteekkeja on vaadittu laskemaan määrättyjen lääkkeiden määrät tahollaan virheiden välttämiseksi.

– On vaikea ymmärtää jälkikäteen, miten se (virheellinen lääkemääräys) on päässyt menemään läpi. Siinä oli silloinkin määräävän lääkärin lisäksi kaksi tarkastuspistettä. Nyt ohjeistuksia on tarkennettu, KYS:n lastentautien osaamiskeskusjohtaja, ylilääkäri Pekka Riikonen kertoo MTV:lle.