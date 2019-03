Mustasaarelaiset käyvät vaaliuurnille – neuvoa-antava kansanäänestys on nykyään jo harvinaisuus

Mustasaarelaiset kertovat tänään neuvoa-antavassa kansanäänestyksessä mitä mieltä he ovat kuntaliitoksesta Vaasan kanssa. Äänestyspaikat aukesivat kello yhdeksän.

Äänestyspaikkoja on 21. Anna Wikman/Yle

Esimerkiksi Sepänkylän eteläisessä äänestyspaikassa, Mustasaaren virastotalolla oli vaalivirkailijoiden mukaan heti yhdeksältä pari äänestäjää.

Aamupäivällä vauhti kiihtyi ja äänestäjiä Sepänkylässä oli välillä jonoksi asti. Äänestyspaikkoja on 21.

Turha vai tarpeellinen kansanäänestys?

Samalla kun kuntaliitosten määrä on viime vuosien aikana lopahtanut, ovat myös kansanäänestykset käyneet harvinaisemmiksi. Kunnallisia kansanäänestyksiä on vuosien 1991-2017 aikana järjestetty kuutisenkymmentä ja suurin osa niistä koski kuntaliitosta. Esimerkiksi vuosina 2012-2015 järjestettiin vain yksi neuvoa-antava kansanäänestys.

Pohjalaiskunnissa kansanäänestystä käytettiin viimeksi vuonna 2011 kun vähäkyröläisiltä kysyttiin mielipidettä liitoksesta Vaasan kanssa. Niukka enemmistö äänestäjistä oli liitosta vastaan, mutta valtuusto päätti , että Vaasaan liitytään.

Vähäkyrö oli poikkeus, sillä useimmiten valtuustot ovat äänestäneet kansanäänestyksen tuloksen mukaisesti.

Mustasaarelaiset äänestävät kuntaliitoksesta Vaasan kanssa sunnuntaina 17.3.2019. Kirjeäänien on oltava perillä virastotalolla perjantaina 15.3. kello 19. Jarkko Heikkinen/Yle

Osa mustasaarelaisista pitää neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämistä turhana. Yksi heistä on Markku Thölix.

– Me ollaan valittu valtuutetut demokraattisesti äänestämällä ja heidän pitää selvittää asiat ja tehdä sitten sen mukaan päätös, sanoo Thölix.

Samalla linjalla ovat Kaarina ja John Widjeskog.

– Tarpeeton äänestys, toteaa pariskunta kuin yhdestä suusta.

Eri mieltä on kuitenkin Juuso Halin. Hänen mielestään on hyvä, että kuntalaisilta kysytään.

– Ihan hyvä, että mustasaarelaisilta kysytään, en näe sitä mitenkään pahana. Minun mielestäni tämä menee oikein näin. Tämä on hyvä tapa.

Se pitääkö valtuuston ottaa kansanäänestyksen tulos huomioon, pistää monet mietteliääksi.

Korkea äänestysprosentti ja selkeä ero vaihtoehtojen välillä ovat monen mielestä kriteereitä, jotka laittavat painetta valtuutetuille ottaa tulos huomioon.

Tulos selvillä illalla

Äänioikeutettuja Mustasaaressa on hieman alle 15 000. Ennakkoon on ollut mahdollista äänestää kirjeellä ja sen suosio osoittautui suureksi. Peräti 41,1 prosenttia äänioikeutetuista on äänestänyt jo etukäteen kirjeellä.

Sulvan äänestyspaikalla riitti väkeä. Anna Wikman/Yle

Kunta julkistaa kirjeäänestyksen tuloksen sitten kun varsinainen äänestysaika sunnuntaina on päättynyt. Lopullinen tulos julkistetaan arvion mukaan hieman kello 21 jälkeen. Äänestysaktiivisuuden uskotaan nousevan korkealle.

Mustasaaren ja Vaasan kuntaliitos on ollut puheissa ja vireilläkin usein. Nyt ollaan ensimmäistä kertaa niin pitkällä, että kuntaliitoksesta päätetään oikeasti. Molemmat valtuustot kokoontuvat 2. huhtikuuta ja silloin keskustelut muuttuvat konkretiaksi.

