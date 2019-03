Siipipuvun kehittänyt Jari Kuosma myöntää addiktoituneensa kuolemanpelkoon: “Jäin heti koukkuun siihen riemun tunteeseen, kun en kuollutkaan”

Jari Kuosma on kehittänyt alkuperäisen Birdman-siipipuvun.

“Minusta tulee isona laskuvarjohyppääjä. Rakennan siipikankaan.” Näin luki Jari Kuosman ainevihossa jo kymmenvuotiaana.

Päämäärätietoinen mies teki lopulta sen mitä lupasikin: nykyään 50-vuotias Kuosma on alkuperäisen Birdmanin siipipuvun kehittäjä ja suunnittelija. Pukua käytetään laskuvarjo- ja basehypyissä. Kuosma on hypännyt elämänsä aikana yli 5000 kertaa - ja on jäänyt henkiin kertomaan siipipukuhypyistään.

“Kokeeko ihminen kokemuksen oman henkensä arvoiseksi?”

Kysyimme Perjantain Instagramissa (siirryt toiseen palveluun) katsojien kantaa extreme-lajeihin. Kysymys kuului: Pystytkö ymmärtämään, miksi ihminen riskeeraa oman henkensä extreme-lajeissa?

Yli 300 vastaajasta 55 prosenttia vastasi, ettei ymmärrä hengenvaarallisia lajeja. He perustelivat vastaustaan muun muassa näin:

– Kokeeko ihminen kokemuksen muka oman henkensä arvoiseksi?

– Elämä on liian kallis hukattavaksi kuolemalla tai loukkaantumalla.

– Elämä on lahja, jonka voi käyttää kokonaan. Kovin yksipuolista.

– Hengestään pääsee varmasti ilman riskinottoakin.

45 prosenttia puolusti extreme-lajien harrastajia:

– Adrenaliinihumala on elämän piriste.

– Lajista varmaankin hakee samoja fiiliksiä, mitä jotkut saattavat hakea vaikkapa alkoholista.

– Ymmärrän hyvin. Elämä on ainutkertainen, ja se kannattaa käyttää niin, että siitä nauttii.

– Hengenlähdön riski ei lopulta ole kovin suuri, kun tietää mitä tekee.

"Kuolemanpelko ei ole hyvä syy olla tekemättä sitä, minkä tietää oikeaksi." Jari Kuosma

Siipipukuhyppääjä Kuosma myöntää addiktoituneensa adrenaliiniryöppyyn, jonka hyppy saa aikaan.

– Menin yhden kerran hyppäämään, ja jäin saman tien koukkuun siihen pelkoon ja riemun tunteeseen, kun en kuollutkaan, Kuosma sanoo.

Jos laskuvarjohyppy yhtään kiinnostelee, Kuosma kehottaa menemään kurssille heti - ennen kuin alkaa pohtia sitä liikaa.

– Kuolemanpelko ei ole hyvä syy olla tekemättä sitä, minkä tietää oikeaksi. Vapaapudotuksessa tunne vapaudesta voittaa kaiken pelon ja murtaa ne mielen kahleet, jotka estävät ihmistä lentämästä, hän jatkaa.

Suomalaisretkikunta aikoo hiihtää Grönlannin halki

Vuonna 1997 suomalainen retkikunta yritti matkata hiihtäen Grönlannin halki. Kaksi kolmesta jäsenestä menehtyi matkalla hypotermiaan.

Perjantain illan toinen vieras, palomies Sami Pirinen aikoo tästä välittämättä hiihtää 11 hengen retkikunnan kanssa Grönlannin mannerjään halki tänä keväänä.

– Matka ei pelota. Todennäköisemmin matka pysähtyy vatsataudin kuin minkään muun takia, Pirinen sanoo.

