Opposition nujertaminen Nicaraguassa jatkuu – poliisi käytti kyynelkaasua mielenosoittajia vastaan

Poliittisista vangeista näyttää tulleen kynnyskysymys keskiamerikkalaisen Nicaraguan poliittisessa kriisissä.

Poliisi ampui kyynelkaasua opposition mielenosoittajia kohti lauantaina, kun he vaativat presidentti Daniel Ortegan hallituksen vastustajien vapauttamista vankilasta.

Ortegan alaisuudessa toimiva Nicaraguan poliisi pidätti yli sata mielenosoittajaa pääkaupunki Managuassa.

Tapahtumat ovat askel taaksepäin Nicaraguan jännitteisessä tilanteessa.

Nicaraguaa rautaisella otteella hallitseva Ortega ilmoitti alkuvuodesta yllättäen, että hän haluaa aloittaa dialogin opposition kanssa poliittisen kriisin ratkaisemiseksi.

International Crisis Group -tutkimuskeskuksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) syynä suunnanmuutokseen on esimerkiksi hallituksen kannatuslukujen heikkeneminen.

Toinen syy on kansainvälinen paine Yhdysvaltain, EU:n ja Amerikan valtioiden järjestön OAS:n taholta. Ortega on Venezuelan diktaattorin Nicolás Maduron liittolainen, ja Venezuelan tilanne on kiinnittänyt huomiota myös Ortegan asemaan.

Yhdysvallat on ajanut vallanvaihdosta Venezuelassa, ja se vaikuttaa toivovan samaa Nicaraguassa. Yhdysvallat on Crisis Groupin mukaan uhkaillut Ortegaa pakotteilla, jos poliittinen pattitilanne Nicaraguassa jatkuu.

Viime vuoden huhti–lokakuussa yli 300 ihmistä kuoli ja tuhansia opposition kannattajia pakeni Nicaraguasta, kun Ortegan hallinto tukahdutti poliittista vastarintaa.

Oppositio vaatii Ortegan, 73-vuotiaan entisen sandinistikapinallisen eroa. Opposition yhteisrintama pitää hallintoa läpeensä korruptoituneena, väkivaltaisena ja kyvyttömänä johtamaan maata.

Lähteet: AFP