"Oli varmaan lapsellista uskoa, että tällaista ei koskaan tapahtuisi" – Uudessa-Seelannissa joukkomurha yhdisti kansan rasismia vastaan

CHRISTCHURCH Christchurchin sunnuntai venyi päivän mittaiseksi hiljaiseksi hetkeksi. Kaupunkilaiset kävelivät kuin hautajaisissa pitkin vehreän Hagley-puiston polkuja ja laskivat kukkakimppuja kadun varsiin moskeijoiden läheisyyteen.

Moni kyynelehti. Jokainen näytti avuttoman järkyttyneeltä.

– Tunnen surua, murhetta ja pelkoa. Olen peloissani uhrien perheiden ja yhteisömme puolesta, Di Jenkinson sanoi itkuisella äänellä, mieheensä nojaten.

Rob Classworth tiivisti monen ajatukset siitä, kuinka jotain ennenkuulumatonta oli nyt tapahtunut.

– Täällä on vahva yhteishenki. Oli varmaan lapsellista uskoa, että tällaista ei tapahtuisi koskaan. Se usko on nyt murskattu, Classworth sanoi.

Viime perjantain tragedia on ravistellut Christchurchin rauhaa yhtä paljon kuin kahdeksan vuoden takainen maanjäristys, joka raunioitti 400 000 asukkaan kaupungin rakennuksia.

Nyt rauniona on turvallisuuden tunne. Australialainen äärioikeistolainen tappaja Brenton Tarrant avasi perjantaina tulen kesken rukoushetken ensin yhdessä moskeijassa, sitten toisessa.

Hänellä oli mukanaan laillisesti hankittuja puoliautomaattiaseita. Surmansa sai 50 ihmistä.

Ghassan Alaraji menetti hyökkäyksessä ystävänsä Atta Elayyanin, 33. Elayyani oli Uuden-Seelannin futsal-maajoukkueen maalivahti, Matti Nousiainen

"Maahanmuuttajat aina toivotettu tervetulleiksi"

Monet Christchurchin kaupunkilaiset kieltäytyvät yhä uskomasta, että uusiseelantilaiset pystyisivät tähän. Kysyn heiltä, pelkäävätkö he äärioikeistolaisia ja maahanmuuttovastaisia ryhmiä, jotka olisivat voineet tukea Tarrantia. Moni kiistää, että tällaista ongelmaa olisi.

– Surmaaja ei ole Christchurchista eikä Uudesta-Seelannista, Classworth muistuttaa.

Parikymppinen somalitaustainen Abraham Musa vahvistaa, että Christchurchissä ei törmää rasisteihin. Hän on asunut kaupungissa koko elämänsä.

– En ole koskaan joutunut kohtaamaan rasisteja, hän sanoo.

Ghassan Alaraji on saapunut Aucklandin kaupungista tukemaan läheisiään. Hän näyttää ystävänsä Atta Elayyanin kuvaa. 33-vuotias Elayyani oli Uuden-Seelannin futsal-maajoukkueen maalivahti, pidetty liikemies, isä ja aviomies.

Tarrant ampui Alarajin, kun tämä yritti rohkeasti pysäyttää ampujan.

– Ihmiset täällä ovat aina toivottaneet maahanmuuttajat tervetulleiksi. Uskon, että Uuden-Seelannin hallitus ryhtyy toimiin. Hallitus voi tiukentaa aselakeja, lisätä aseenkantolupien tarkastuksia tai eristää ääriryhmiä niin, että niiden sananvapautta rajoitetaan, Alaraji miettii.

Kaupunkilaiset toivat kukkia vainajien muistoksi moskeijoiden läheisyyteen Christchurchissa. Matti Nousiainen

"Ahdistus on ollut päällimmäisin tunne"

Uskontoryhmien yhteiseloa edistävän Interfaith-järjestön edustajat ovat puhuneet Christchurchin yhteisöjen kanssa koko viikonlopun.

– Ahdistus on ollut päällimmäisin tunne. Itkimme kirkossa. Christchurch on pieni yhteisö. Tunnemme kaikki toisemme, metodistikirkon pappi Andrew Donaldson huokaisi muistoalueen luona.

Donaldson sanoo, että Uudessa-Seelannissakin on äärioikeistoryhmiä. Hän kehottaa valppauteen niitä vastaan.

Christchurch on päättänyt parantaa haavansa yhteishengellä. Kaupunginjohtaja Lianne Dalziel pysähtyy pohtimaan maan historian pahinta joukkomurhaa saapuessaan kaupungin sairaalasta, jossa hän on ollut tapaamassa haavoittuneita. 12 uhria on yhä kriittisessä tilassa.

– En halua antaa ääntä raukkamaiselle hyökkääjälle, joka iski haavoittuvaa yhteisöä vastaan kesken jumalanpalveluksen. Haluan, että yhteisömme kuulee myötätunnon ja yhteisön tuen äänen, Lianne Dalziel sanoo.

Christchurchin järkyttyneet asukkaat uskovat, että tragediasta selvitään vahvan yhteishengen avulla. Kirsi Crowley / Yle

"Teidän olisi pitänyt olla turvassa täällä"

Nuori poninhäntäpäinen teinityttö kirjoittaa viestiä 14-vuotiaalle Sayyad Milnelle kasvitieteellisen puutarhan edustan kukkameren reunalla. "En koskaan oppinut tuntemaan sinua kunnolla, mutta muistan sinut", kirjoittaa tyttö ja asettaa viestin kukkien keskelle.

Kaupunkilaiset toistavat samaa, mitä pääministeri Jacinda Arderninkin on viestinyt:isku ei edusta Uutta-Seelantia.

Kukkien lomaan jättämissään suruviesteissä kaupunkilaiset tuomitsevat verityön. Niissä lukee "Uuden-Seelannin kulttuuri on rauhaa, rakkautta ja suvaitsevaisuutta, ei väkivaltaa tai vihaa."

Toisessa viestissä sanotaan: "Tämä on teidän kotinne. Teidän olisi pitänyt olla turvassa täällä."

Christchurchissä monet etniset ja uskonnolliset ryhmät elävät yhdessä, rinta rinnan. Eri ryhmät eivät ole eristäytyneet ghettoihin.

Manifestissaan valkoista ylivaltaa ihannoiva tappaja listasi aatteelliset idolinsa ja syitä maahanmuuttajia kohtaan tuntemaansa vihaan. Tarrantin julma manifesti on ilmaantunut internetin viharyhmien alustoille. Isot sosiaalisen median yritykset ovat luvanneet poistaa sen.

Ardern on luvannut tiukentaa maan aselakeja ja kieltää puoliautomaattiaseet. Sellaisilla Tarrant tulitti kaupunkilaisia.

Tarrantin oikeudenkäynti jatkuu huhtikuussa. Hän on jo saanut syytteen murhasta.

"En koskaan tutustunut sinuun kunnolla, mutta muistan sinut", tyttö kirjoitti joukkomurhassa menehtyneelle 14-vuotiaalle Sayyad Milnelle osoittamassaan viestissä Christchurchissa. Kirsi Crowley / Yle

Moskeijat tehostavat turvatoimiaan

Islamilaisen Al-madinah-koulun apulaisrehtori ja traumaterapeutti Amjad Ali saapui Aucklandista auttamaan perheenjäseniään menettäneitä omaisia.

– Omaiset ovat surun vallassa. Suurin huoli heillä on rakkaittensa hautaaminen nopeasti, Amjad Ali sanoo.

Valtio on luvannut järjestää 50 surmansa saaneen hautajaiset lähipäivinä islamilaisen tavan mukaisesti.

Amjad Alin mukaan moskeijat aikovat parantaa turvallisuuttaan lisäämällä uloskäyntien määrää ja järjestämällä vartijoita rukoushetkien ajaksi.

Usko turvallisuuteen on järkkynyt. Pääministeri Ardern on luvannut muslimeille myös poliisivartioita moskeijoihin.

Christchurchin puistomaisessa keskustassa isä katselee suruviestejä ja rutistaa lapsiaan kuin hakien heistä uskoa siihen, että maailmassa riittää yhä hyvyyttä.

Uusi-Seelanti on hieman kuin Suomi. Se on väeltään pieni, luonnoltaan kaunis, moderni ja vauras yhteisö, jossa ylpeyden aihe on, että mitään suurta ei tapahdu.

– Tästä selviytyminen kestää vielä pitkään. Jokaisella on syvät haavat. Olimme vasta toipumassa kahdeksan vuoden takaisesta maanjäristyksestä. Christchurchin väki on sitkeää, mutta tarvitsemme nyt turvallisuudentunnetta, sanoo hindu-yhteisön johtaja Surinder Tandon.