Herätys: Oulu ei vaikuttanut maahanmuuttoasenteisiin, Ylen puoluejohtajatentit käyntiin ja avokonttori kuormittaa aivoja

Kysely: Maahanmuuttoasenteet muuttuneet myönteisemmiksi – "Oulu ei vaikuttanut"

Elinkeinoelämän valtuuskunta Eva selvitti kansalaisten asenteita maahanmuuttoon kyselyllä 2 000 henkilölle. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet ovat muuttuneet myönteisemmiksi sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Vastaajat eivät silti halua höllempää maahanmuuttopolitiikkaa.

RKP:n Anna-Maja Henriksson aloittaa Ylen puoluejohtajatentit

Thomas Hagström / Yle

Eduskuntavaaleihin on aikaa vajaat neljä viikkoa, ja Ylen puoluejohtajatentit alkavat tänään. Ensimmäisenä Ylen TV-tenttiin saapuu tänä iltana RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson.

Neljä vuotta oppositiossa on ollut ikuisena hallituspuolueena pidetylle RKP:lle tuskallista aikaa. Ruotsinkielisten etujen puolustaminen on helpompaa hallituksessa kuin oppositiossa.

Avokonttori-aivot eivät tuota – siksi kannattaa piipahtaa kahvilla

Hannu Harhama / Yle

Avokonttorin työntekijää voivat kuormittaa puheensorina ja taustalla pauhaava televisio. Tietokone sylkee jatkuvasti postia, muistutuksia ja huomautuksia.

Keskittymistä vaativassa työssa jokainen keskeytys kuormittaa aivoja. Työterveyshuollon asiantuntijaa huolestuttaa suomalaisten konttorityötä tekevien palautumistaidot. Väsyneet aivot eivät tuota, joten kahvitauoista kannattaa pitää kiinni.

Boeing päivittää turmakonemallinsa ohjelmistoa

Joe Raedle / AFP

Amerikkalainen lentokonevalmistaja Boeing ilmoittaa päivittävänsä parhaillaan 737 Max 8 -konelmallinsa ohjelmistoa. Yhtiö myös kouluttaa lentäjiä käyttämään järjestelmää.

Konemallissa on epäilty järjestelmävikaa sen jälkeen, kun kaksi 737 Max 8 -konetta on pudonnut maahan. Etiopian liikenneministerin mukaan Etiopian turmakoneen mustan laatikon tiedot viittaavat siihen, että viime viikon sunnuntaina tapahtuneella lento-onnettomuudella ja Indonesiassa lokakuussa sattuneella turmalla on yhtäläisyyksiä.

Taivaalta tulee lunta, räntää ja vettä

Maanantaina lunta tai räntää tulee varsinkin maan pohjoisosassa ja idässä, kertoo Ylen meteorologi Joonas Koskela. Etelä- ja keskiosassa maata on poutaisempaa, mutta edelleen yleisesti pilvistä. Paikoin sataa vettä tai tihkua. Illaksi maan länsiosaan saapuu lännestä lisää sateita, jotka tulevat enimmäkseen räntänä.

