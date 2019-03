Japaniin avautui suosittu Muumi-teemapuisto – vetonaulana myös suomalaisittain valmistettu kahvi

Teemapuisto on ensimmäinen lajiaan Suomen ulkopuolella.

Muumi-teemapuistoon kuuluu Muumitalon ja muiden rakennusten lisäksi immersiivinen ja interaktiivinen teatteri, live-esityksiä, erilaisia ravintoloita ja kylpylä. Puistosta löytyy myös 400 metrin pituinen vaijeriliuku ja siellä sijaitsee maailman suurin muumi-oheistuotteita myyvä kauppa.

Teemapuistossa on myös mahdollista nauttia suomalaisittain valmistettua kahvia (siirryt toiseen palveluun) sekä ruoka-annoksia ja siellä sijaitsee muumien historiasta ja Tove Janssonin elämästä kertova Kokemus-museo.

Muumi-teemapuistossa voi nauttia myös live-esityksistä. Xinhua / AOP

Muumi-teemapuisto sijaitsee Hannossa Saitaman prefektuurissa, joka luontonsa puolesta muistuttaa Suomea. Etäisyyttä Tokion keskustaan on noin 20 kilometriä. Teemapuisto on osa Metsä-kokonaisuutta (siirryt toiseen palveluun), jonka tarkoituksena on tarjota japanilaisille maistiaisia skandinaavisesta elämäntavasta ja kulttuurista.

Metsän toinen puoli, Metsä Village avautui jo viime syksynä.

Muumi-teemapuistoon jonotettiin avajaispäivänä. Xinhua / AOP

Puiston avajaisissa lauantaina oli paikalla myös Moomin Characters Oy Ltd:n taiteellinen johtaja Sophia Jansson, joka piti avajaispuheen.

– Voimme oppia muumeilta monia asioita, Jansson totesi.

Muumi-teemapuiston ennustetaan houkuttelevan miljoona kävijää vuodessa. Aikuisten kertalippu puistoon maksaa 1500 jeniä eli noin 12 euroa, kun taas lastenlippu kustantaa 1000 jeniä eli kahdeksan euroa.

Muumi-teemapuistosta löytyy aktiviteetteja sekä lasten että aikuisten makuun. Xinhua / AOP

Muumeista tuli Japanissa äärimmäisen suosittuja 1970-luvun taitteessa tehdyn animaatiosarjan myötä.

