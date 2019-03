Texasissa uhkaava palo öljynjalostamossa – yli 30 000 ihmistä määrätty sisätiloihin

Yhdysvalloissa on ollut useita öljynjalostamojen tulipaloja tänä viikonloppuna.

Houstonin suurkaupungin lähellä Yhdysvalloissa on syttynyt uhkaava tulipalo öljynjalostamossa.

Deer Parkin jalostamossa palaa suuri kemikaalisäiliö. Palavan säiliön vieressä on lukuisia muitakin säiliöitä, jotka voivat mahdollisesti syttyä. Palo ei ole toistaiseksi hallinnassa.

Jalostamo sijaitsee noin 20 kilometriä Houstonin keskustasta itään.

Palo aiheuttaa sankkaa savunmuodostusta.

Deer Parkin kaupungin noin 33 000 asukkaalle on annettu määräys pysyä sisätiloissa, sillä savu on epäterveellistä. Lähistöllä on suljettu moottoriteitä.

Palon syttymissyytä ei tiedetä. Jalostamo ei ole toistaiseksi kertonut, mitä ainetta palava säiliö sisältää.

Kyseessä on jo toinen öljynjalostamon palo Houstonin alueella tänä viikonloppuna. Deer Parkia reunustavan merenlahden vastarannalla, Baytownissa, syttyi eilen lauantaina tulipalo öljynjalostamossa. Kyseessä oli Exxon-yhtiön jalostamo, joka on Yhdysvaltain kolmanneksi suurin, kertoo talousuutistoimisto Bloomberg (siirryt toiseen palveluun).

Palo on saatu sammumaan.

Kaliforniassa syttyi perjantaina tulipalo Phillips 66 -jalostamossa Carsonissa, kertoo Fox 11 -uutiskanava (siirryt toiseen palveluun). Tämäkin palo saatiin sammumaan muutaman tunnin kuluttua.

Öljynjalostamojen palot saattavat nostaa öljytuotteiden hintoja ainakin Yhdysvalloissa.

