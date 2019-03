Pikkupaikkakunnan poliisit pysäyttivät Uuden-Seelannin terroristin, mutta eivät pidä itseään sankareina – "Aika vaatimattomia kavereita"

Christchurchin ampujan pidättivät poliisit, jotka olivat kaupungissa opiskelemassa aseistautuneiden epäiltyjen taltuttamista.

Näin kertoo New Zealand Herald -lehti, (siirryt toiseen palveluun) joka on haastatellut poliisien esimiestä Pete Stillsia ja muita poliisipäälliköitä.

Poliisien asemapaikka on pikkupaikkakunnalla maaseudulla. He eivät voi itse kertoa tilanteesta, koska tutkinta on kesken. He eivät myöskään halua nimiään julkisuuteen.

Äärioikeistolaisen hyökkääjän epäillään surmanneen perjantaina 50 ihmistä terrori-iskussa kahdessa moskeijassa Uuden-Seelannin Christchurcissa. Häntä syytetään murhasta.

Vastaan ajoi kaistoilla pujotteleva auto

Kun hälytys ammuskelusta tuli perjantaina, koulutus keskeytettiin. Poliisikaksikko hyppäsi autoonsa ja lähti kiertämään kaupunkia, poliisipäällikkö Stills kertoo New Zealand Heraldille.

Poliisikaksikko ajoi katua, jota pitkin he arvelivat hyökkääjän voivan käyttää pakoreittinä. Pian vastaan ajoikin auto, joka pujotteli kaistalta toiselle hätävilkut päällä. Kuljettajan ulkonäkö sopi hyökkääjästä annettuihin tuntomerkkeihin.

Polisit tekivät u-käännöksen ja miettivät nopeasti vaihtoehtojaan. Takaa-ajo voisi vaarantaa sivullisia, jos hyökkääjä ajaisi ihmisten yli tai törmäisi muihin autoihin.

Poliisit päättivätkin pysäyttää auton törmäämällä sen kylkeen. Tämän jälkeen he osoittivat hyökkääjää aseilla ja kiskoivat hänet autosta matkustajan puolen ovesta.

Toinen poliiseista lähti autolle hälyttämään lisäapua ja varoittamaan sivullisia, koska hän huomasi auton takapenkeillä epäilyttäviä esineitä. Pian hän kuitenkin palasi takaisin auttamaan pariaan.

Videolla näkyy pidätystilanne

Pidätystilanne on tallentunut ohi ajaneen autoilijan videolle, jonka voi katsoa muun muassa yleisradioyhtiö BBC:n sivuilta. (siirryt toiseen palveluun)

Tämän artikkelin pääkuvana on toinen video, joka näyttää saman tilanteen hetkeä myöhemmin. Poliisit ovat jo painaneet hyökkääjän maahan, ja paikalla on useampia poliisipartioita.

Videoilla näkyy, kuinka poliisiauto on kiilannut ampujan auton jalkakäytävälle niin, että toinen auton eturenkaista ei kosketa maata.

Poliisipäällikkö Pete Stillsin mukaan poliisit toimivat ammattimaisesti. Hän on kuunnellut poliisiradiotallenteen, jossa he kertovat keskukselle tilanteesta ja hälyttävät apua.

– Olin yllättynyt, kuinka rauhallisia he olivat, Stills sanoi New Zealand Heraldille.

"Vaatimattomia kavereita"

Uudessa-Seelannissa monet pitävät poliiseja sankareina, joiden ansiosta hyökkääjä ei päässyt jatkamaan ihmisten surmaamista.

Itse he kokivat vain tekevänsä työtään, kertoo poliisien kanssa puhunut poliisijärjestön puheenjohtaja Chris Cahill.

– He ovat aika vaatimattomia kavereita, kumpikaan ei varmasti käyttäisi sanaa sankari, Cahill sanoi New Zealand Herald -lehdelle.

Cahillin mielestä poliisit ansaitsevat tunnustusta teoistaan, The Guardian -sanomalehti kertoo. (siirryt toiseen palveluun)

Molemmat poliisit ovat päässeet viettämään vapaapäiviä pidätyksen jälkeen. Toinen heistä on jo lähtenyt lomamatkalle ulkomaille.

Lue myös:

Ghassan Alaraji menetti ystävänsä, Rob Classworthin usko murskattiin – Yle tapasi joukkomurhan järkyttämiä uusiseelantilaisia

Uudessa-Seelannissa muistettiin terrori-iskun uhreja ja osoitettiin tukea muslimiyhteisölle

Christchurchin joukkoampumisen uhriluku nousi 50:een – kahdella Christchurchissa pidätetyllä ei yhteyttä joukkoampumisiin