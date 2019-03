Kuusi huippujuttua lauantai-iltaan: Suomalaiset haluavat ilmastotoimia, katso, minne on helpointa päästä opiskelemaan ja arki pakottaa monet väärään unirytmiin

Ilmastobarometri: Suomalaiset haluavat poliitikot toimimaan ilmaston hyväksi, mutta poliitikot eivät uskalla

Ilmastonmuutoksen hillinnän ja vähäpäästöisen yhteiskunnan kehittämisen tulisi olla yksi seuraavan hallituksen kärkiteemoja. Näin ajattelee moni suomalainen. Mutta samaan aikaan poliittisten päättäjien rohkeuden puute nähdään ongelmana.

Siperianhuskyn ja kiinanpystykorvan pennut on laitettu eläinkaupassa samaan karsinaan. Maija Salmi / Yle

Espanjassa koiria myydään yhä eläinkaupoissa, vaikka arvostelu kiihtyy – "Jos kolmevuotiaalle tullaan ostamaan chihuahuaa, sanon ei"

Espanjassa joka neljännessä kodissa on koira. Kauppa käy vilkkaana, ja koiria myös hylätään joka vuosi yli satatuhatta.

Nella Nuora / Yle

Armin Kellomäen kolumni: Vanhempien ikäluokkien parjaama idealismi sopii politiikkaan täydellisesti

Kun nuoret tekevät vanhempiin verrattuna erilaisia äänestysvalintoja, sanotaan turhaan, että nuo nuoret ovat kamalan mustavalkoisia, kirjoittaa eduskuntavaaleissa äänestävä Armin Kellomäki. Tämä kolumni on osa kolmen kolumnin sarjaa, jossa ensimmäistä kertaa äänestävät kertovat ajatuksiaan politiikasta.

Natalia Lindholm Kalevi Rytkölä / Yle

Natalia Lindholm halusi lääkäriksi, mutta lukee kemiantekniikkaa: "Mietin, teenkö hirveän virheen" – Katso, minne on ollut helpointa päästä opiskelemaan

Aalto-yliopistossa opiskeleva Natalia Lindholm kannustaa nuoria rohkeasti kokeilemaan alaa, joka tuntuu kiinnostavalta.

Vaikea parkkipaikkatilanne on osasyynä sille, että vantaalainen Talaston perhe suunnittelee muuttoa pois Kivistön asuinalueelta. Yle

"Perheellinen ihminen vain tarvitsee nykypäivänä auton" – Kaupungit haluavat vähentää yksityisautoilua, mutta parkkipaikkojen puute raastaa monia

Harmaa maaliskuinen päivä on kääntymässä kohti iltaa, kun Tommi Talasto kurvaa autonsa kohti kotia Vantaan Kivistössä. Edessä on hermoja raastava parkkipaikan etsintä. Autopaikkojen vähentäminen laskee asuntojen hintoja, mutta on saanut asukkaat jopa raivon partaalle esimerkiksi Vantaalla Kivistön uudella asuinalueella.

Jaani Lampinen / Yle

Kun Miina Kajos saa käydä nukkumaan aamukolmelta, hänen elämänlaatunsa paranee – Arki pakottaa monet elämään itselleen luonnottomassa unirytmissä

Mitä enemmän oma unirytmi poikkeaa arjen unirytmistä, sitä enemmän se vaikuttaa psyykkiseen hyvinvointiin, paljastaa Ylen unikysely.