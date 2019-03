Lisääkö valtion porkkanaraha reseptihoitajien määrää? "Toimintakulttuuri kunnissa muuttuu hitaasti"

Tästä on kyse Reseptihoitajat ovat lisäkoulutuksen saaneita sairaanhoitajia, jotka voivat määrätä tiettyjä, tarkoin rajattuja lääkkeitä.

Useita tuhansia euroja maksava koulutus on jarruttanut uusien hoitajien kouluttamista.

Vuoden alusta alkaen kunta tai kuntayhtymä voi hakea aluehallintovirastolta korvausta koulutuskustannuksista.

Tulevaisuudessa sairaanhoitaja saattaa kirjoittaa yhä useamman potilaan reseptin.

Toistaiseksi ainakin kuntien rahapula ja sote-uudistuksen odottelusta johtunut epävarmuus ovat jarruttaneet hoitajien lisäkoulutukseen hakeutumista.

– Osittain osallistuminen on rahasta kiinni. Tämän lisäksi toimintakulttuuri kunnissa muuttuu hitaasti. Pitäisi miettiä palveluita myös palveluliiketoiminnan näkökulmasta, eikä vain ammattien oman sisällön näkökulmasta, arvioi asiakkuuspäällikkö Ann-Nina Maksimainen Lahden ammattikorkeakoulusta LAMKista.

Lahdessa koulutusta on järjestetty vuodesta 2016 lähtien. Tammikuussa aloittaneessa ryhmässä on yhteensä kymmenen hoitajaa Päijät-Hämeestä, Etelä-Karjalasta ja Kymenlaaksosta. Ryhmä on LAMKin koulutushistorian pienin.

Valvira eli sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto ylläpitää valtakunnallista rekisteriä hoitajista, joilla on oikeus rajattuun lääkkeenmääräämiseen. Viime vuonna oikeus merkittiin 62 hoitajalle, mikä on edellisvuotta vähemmän.

Ensimmäiset sairaanhoitajat valmistuivat lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyteen johtavasta koulutuksesta toukokuussa 2012

Sata uutta hoitajaa vuodessa

Tällä hetkellä rajattu oikeus määrätä lääkkeitä on runsaalla 400 hoitajalla. Oikeuden saaminen vaatii muun muassa pääsyä runsaan vuoden kestävään koulutukseen, johon tarvitaan myös työantajan lupa.

– Haluan kehittää itseäni ja saada lisää vastuualueita työuralla. Työnantajalta tuli myös viestiä, että nyt on taas lupa kouluttaa lisää, niin hain tänne , kertoo sairaanhoitaja Tiia Mäntynen Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymästä.

Lisävastuu ja muuttuva tehtäväkuva nostavat myös hoitajan palkkaa.

Koulutus on viime vuosina maksanut noin 4 900 euroa. Hollolassa työskentelevän Mäntysen koulutuksen maksaa hänen työnantajansa.

Työnantajalle voi tulla lisäkuluja esimerkiksi mahdollisista sijaismenoista hoitajan koulutuksen aikana.

Vuoden alussa voimaan tulleen lain mukaan kunnat ja kuntayhtymät voivat hakea aluehallintovirastoilta korvausta sairaanhoitajien lisäkoulutuksesta. Valtion porkkanarahan odotetaan lisäävän koulutukseen hakeutumista.

– Nykyinen lupatilanne on jäljessä sosiaali- ja terveysministeriön tahtotilasta, jossa Suomen väestömäärään suhteutettuna hoitajia olisi noin 2000. Uuden koulutuskorvauksen tavoitteena on sadan uuden hoitajan koulutus vuodessa, sanoo LAMKin asiakkuuspäällikkö Ann-Nina Maksimainen.

Potilasnukke Lahden ammattikorkeakoulun simulaatiohuoneessa. Petri Niemi/Yle

Lahden ammattikorkeakoulun koulutus on monimuoto-opiskelua (siirryt toiseen palveluun) eli verkko-opiskelua sekä lähiopetuspäiviä, joita on kaksi kuukaudessa. Farmakologian ja reseptiopin opinnoista vastaa Itä-Suomen yliopisto. Opiskelijan työnantaja vastaa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja lääkäriohjaajan järjestämisestä

– Aina on mahdollisuus konsultoida lääkäriä ja saan nopeasti vastauksia tarpeen mukaan, sanoo terveydenhoitaja Lilli Vertanen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiristä.

Vertanen työskentelee Imatralla opiskelijoiden terveydenhuollossa.

– Lääkkeen määräämisoikeutta tarvitsen pääsääntöisesti opiskelijoiden ehkäisyasioissa eli esimerkiksi ehkäisypilleriresepteissä ja ehkäisyseurannassa. Opiskelijoiden ei tarvitse matkustaa ja jonottaa lääkärin vastaanotolle.

Samalla lääkärin työpanosta voi kohdistaa muualle.

Reseptioikeus laajentumassa?

Lääkkeitä määräävistä sairaanhoitajista suurin osa työskelee terveyskeskusten ajanvarausvastaanotoilla tai päivystyksesä sekä sairaanhoitopiirin yhteispäivystyksessä.

Eduskunnassa on ollut käsittelyssä lakiehdotus (siirryt toiseen palveluun), joka laajentaisi reseptihoitajien oikeutta toimia myös kotisairaanhoidossa ja sairaaloiden poliklinikoilla. Samalla oikeus laajenisi tietyin ehdoin yksityiselle puolelle. Eduskunta ei ole sinetöinyt lakimuutosta vielä.

Terveydenhoitaja Lilli Vertanen valmistuu lääkkeenmääräämiskoulutuksesta keväällä 2020. Osaamista pitää pystyä kuitenkin päivittämään jatkuvasti.

– Lääkeasiat muuttuvat koko ajan. Kun lääkäreille on olemassa jatkokoulutusta ja päivitystä, niin lääkkeitä määräävien hoitajienkin on saatava koulutusta ja pysyttävä ajantasalla.

