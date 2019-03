Ranskan algerialaiset vaativat vanhan kotimaansa politiikkaan täysremonttia – Nuoret haikailevat Macronin kaltaista uudistajaa

MarseilleEteläranskalaisessa kaupungissa paistaa aurinko ja sinistä taivasta vasten heiluu kymmeniä Algerian lippuja. Makach elkhamssa ya Bouteflika, ei viidettä presidenttikautta Bouteflika, kaikuu laulu Marseillen kaduilla.

Äänessä ovat nuoret algerialaiset, sellaiset kuin 22-vuotias Nadir Belkacem.

– Vaadimme muutosta ja haluamme toivoa meille nuorille. Korruptoitunut presidentti istuu pyörätuolissa emmekä ole aina edes varmoja, onko hän elossa vai kuollut, nuori mies toteaa.

Belkacem muutti Ranskaan pari vuotta sitten, koska kotimaasta ei löytynyt töitä ja tulevaisuus Algeriassa näytti muutenkin toivottomalta. Niin on tehnyt moni muukin ikätoveri. Presidentti Abdelaziz Bouteflika on hallinnut vuodesta 1999 eli lähes koko heidän elinikänsä ajan.

Myös lapsia oli tuotu Algerian hallinnon vastaiseen mielenosoitukseeen Marseilleen. Juha Nurminen

– Olemme nuoria algerialaisia ja olemme jättäneet kotimaamme, koska siellä ei ollut tulevaisuutta meille. Se on sääli ja niin ei voi jatkua. Haluamme pätevän hallitsijan, joka tarjoaa meille jotain mihin uskoa, Belkacem sanoo.

Samaa toteaa 28-vuotias Ablehak Messabih, joka muutti Marseilleen viisi vuotta sitten.

– Algerian hallinto ja koko maa on ihan korruptoitunut. Ei ole väliä, vaikka omistaisi maan kaikki todistukset ja huippuarvosanat: jos ei tunne oikeita ihmisiä, tuhlaa vaan aikaansa, Messabih huokaa.

Hänen mukaansa nuoret ja kouluttautuneet ovat kaikonneet Algeriasta viime vuosina yhä vauhdikkaammin. Samalla vallassa istuu sama vanhojen miesten nepotistinen kaarti.

Ranskalais-algerialainen Nora Smati uskoo, että Algeriasta voisi tulla malliesimerkki autoritaarisen valtion siirtymisestä demokratiaan. Juha Nurminen

Uusi presidentti ei yksin riitä

Ranskan algerialaiset ovat osoittaneet mieltään presidentti Bouteflikan jatkokautta ja koko Algerian nykyhallintoa vastaan useiden viikkojen ajan. Algeria itsenäistyi Ranskasta sodan päätteeksi vuonna 1962, ja Ranskassa asuu maailman suurin algerialaisvähemmistö.

Presidentti Bouteflikan viime viikkoinen ilmoitus olla pyrkimättä viidennelle kaudelle ei ole rauhoittanut algerialaisten protesteja. Presidentinkanslia ilmoitti, että vaaleja lykätään ja Algeriassa järjestetään uusi kansanäänestys perustuslaista.

– Se ei riitä. Emme halua Algerian johtoon ketään presidentin lähipiiristä. Koko poliittisen johdon pitää vaihtua, sanoo nuori nainen Leila Bettayeb.

Huivipäinen Bettayeb pitelee kylttiä, jossa lukee, että ”ei kannata poistaa yhtä pilaantunutta hedelmää, jos koko kori on mätä”. Bettayeb muutti Algeriasta Ranskaan muutama vuosi sitten jatkaakseen yliopisto-opintojaan. Hän opiskelee biotieteitä Aix-Marseillen yliopistossa, sillä siellä oli tarjota kotimaata pätevämpää opetusta ja kunnolliset laboratoriotilat.

– Meillä ei ole laadukasta sairaanhoitoa – presidenttikin hakee hoitonsa mieluummin ulkomailta. Myös koulutuksen taso on laskenut ja yliopistomme heikentyvät koko ajan. Totta kai minäkin olisin mieluummin pysynyt kotimaassa perheeni luona, mutta silloin en olisi voinut opiskella, Bettayeb sanoo.

"Ei kannata poistaa yhtä pilaantunutta hedelmää, jos koko kori on mätä". Näin lukee Leila Bettayebin kyltissä. Juha Nurminen

Nuoret haluavat nuorempia päättäjiä

Bettayeb ja moni muu ihmettelee, mihin Algerian kaikki rikkaudet katoavat. Kyseessä on pinta-alaltaan Afrikan suurin maa, jossa on öljyä, maakaasua ja nuorta työvoimaa. Yli puolet algerialaisista on alle 30-vuotiaita.

– Meillä on osaamista ja meillä on pystyviä nuoria. Miksei meillä ole nuorta presidenttiä kuten Ranskassa? Vallassa on vanhoja ministereitä, jota eivät ole ansainneet paikkaansa, Bettayeb sanoo.

Ranskan algerialaiset kuitenkin uskovat, että rauhanomainen muutos on Algeriassa mahdollinen. Samaa sanoo Algerian tilanteeseen erikoistunut ranskalaistutkija.

– Presidentti Bouteflikan vetäytyminen on suuri symbolinen voitto. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Algerian johto on reagoinut kansalaisten vaatimusten edessä, sanoo IRIS-tutkimuskeskuksen geopolitiikkaan erikoistunut tutkija Brahim Oumansour.

Tutkijan mukaan Algerian nykyjohto pyrkii kuitenkin kaikin keinoin vastustamaan syvällisempää ja perusteellisempaa muutosta. Bouteflikan lähipiiri roikkuu tiukasti vallassa ja pyrkii järjestämään tilanteen niin, että Algerian uusi johto on sen siipien suojissa.

– Vaihtoehtoa ei juuri ole. Valta on hyvin keskittynyt presidentin ympärille, tutkija muistuttaa.

Algerian politiikkaa tunteva Brahim Oumansour työskentelee IRIS-tutkimuskeskuksessa. Juha Nurminen

Ei voi verrata arabikevääseen

Protestiliikehdintä ei toistaiseksi osoita minkäänlaisia laantumisen merkkejä. Sitä ruokkii nuorten tyytymättömyys ja Algeriassa vallitseva sosiaalinen epäoikeudenmukaisuus. Palkkataso on pudonnut ja nuorisotyöttömyys on kivunnut kolmeenkymmeneen prosenttiin.

Tutkijan mukaan Algerian protesteja ei kannata kuitenkaan suoraan verrata arabikevään kansannousuihin. Hänen mukaansa Algerian tilanne on monella tapaa vakaampi.

– Algerialaiset ovat oppineet naapurimaiden esimerkeistä ja myös 1990-luvun verinen sisällissota on tuoreessa muistissa. Armeija tekee kaikkensa välttääkseen yhteenoton protestoijien kanssa, Oumansour sanoo.

Hänen mukaansa Algerian koko vanhan klaanin pitäisi siirtyä vapaaehtoisesti sivuun. Ranskan algerialaiset ovat samaa mieltä.

– Haluamme antaa koko maailmalle esimerkin siitä, miten epädemokraattisen yhteiskunnan voi muuttaa vapaampaan ja parempaan suuntaan, sanoo Algerian lippua heiluttava Nora Smati -niminen ranskalais-algerialainen nainen.

