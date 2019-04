Koko perheen kauppakeskus avautui suurella kohulla 10 vuotta sitten – nyt kaupunki käyttää sitä väistötilanaan ja lähes kaikki liiketilat ovat tyhjillään

LappeenrantaParin kilometrin päässä Lappeenrannan ydinkeskustasta seisoo kauppakeskus Family Center. Isolla parkkialueella on hyvin tilaa.

Tilaa on myös kauppakeskuksen sisällä. Verkkoportti on vedetty useimpien tyhjien liiketilojen sisäänkäyntien eteen. Toinen ravintoloista on suljettu.

Noin 15 000 neliömetrin kokoiseen, kaksikerroksiseen kauppakeskukseen rakennettiin alun perin tilat parillekymmenelle liikkeelle. Nyt käytävät kaikuvat tyhjyyttään.

Itse asiassa aivan tyhjillään kauppakeskus ei ole, sillä kauppakeskuksen toisessa päässä urheillaan. Lappeenrannan kaupungin urheilutalo on parhaillaan remontissa, joten urheiluseuroille järjestyivät väistötilat sisustustavaratalo Kodin Ykköseltä aikoinaan tyhjiksi jääneistä tiloista viime kesänä.

Tämän hetken tiedon mukaan urheiluseurat pääsevät palaamaan remontoituun urheilutaloon kesäkuussa.

Lappeenrannan kaupunki järjesti remontissa olevalle urheilutalolle korvaavat tilat kauppakeskuksesta. Yle / Ville Toijonen

Ison kauppakeskuksen liiketiloista käytössä on vain kolme, lasten sisäleikkipuisto HopLop sekä huonekaluliikkeet Masku ja Stemma.

Suurella kohulla Lappeenrantaan tullut kauppakeskus ammottaa tyhjyyttään. Miten tässä näin kävi?

Toista kerrosta jo rakennettiin vaikka luvat puuttuivat

Rakennusliike Oka ilmoitti keväällä 2008 rakentavansa Lappeenrannan keskustan ulkopuolelle Hyrymäkeen kauppakeskuksen.

Kauppakeskukseen oli siirtymässä muun muassa tuolloin kaupungin keskustassa sijainnut Anttila-tavaratalo. Siitä piti tulla kauppakeskuksen veturi eli liike, joka vetää asiakkaita muihinkin kauppoihin.

Matkaan tuli mutkia ensi metreillä. Voimassa ollut kaava ei nimittäin sallinut Anttilan kaltaista vähittäiskaupan suuryksikön sijoittumista Hyrymäen kaupunginosaan.

Joulukuussa 2008 rakennusliike ja Anttila hakivat kaupungilta määräaikaista lupaa, jotta tavaratalo olisi voinut siirtyä Family Centeriin.

Family Centerin rakennustyömaa joulukuussa 2008. YLE / Suvi Simpanen

Ennen lupahakemuksen käsittelyä kaupunki keskeytti kauppakeskuksen rakennustyöt. Rakennusliike oli alkanut rakentaa kauppakeskukseen toista kerrosta, mihin sillä ei kuitenkaan ollut lupaa.

Tammikuussa 2009 kaupunki päätti, ettei Anttila voi muuttaa uuteen kauppakeskukseen. Anttila jäi keskustaan ja uudelta kauppakeskukselta jäi puuttumaan veturiyritys.

Osa liikkeistä viihtyi vain muutaman viikon

Maaliskuu 2009. Kauppakeskus rakentui hyvää vauhtia. Siihen oli tulossa useita liikkeitä, vaikka veturiyrityksestä ei ollut vielä varmuutta. Rakennusliike varmisti viranomaisilta, että kaikki menee nyt kaavamääräysten mukaisesti.

Kauppakeskus valmistui ajallaan ja avajaisia vietettiin syyskuussa 2009.

Jo muutaman kuukauden jälkeen osa yrityksistä tunnusti tosiasian: asiakkaita ei ollut riittävästi ilman veturiyritystä. Ensimmäiset yritykset päättivät lähteä Family Centeristä. Elettiin joulukuuta 2009.

Family Centerin avajaisia vietettiin syyskuussa 2009. Yle

Veturiyritys tulee

Toukokuussa 2010 kauppakeskus sai kaipaamansa veturiyrityksen, kun siihen muutti Anttilan sisustustavaratalo Kodin Ykkönen. Samalla täyttyi kauppakeskuksen 7 000 neliön aukko.

Vilkkaimpina vuosina kauppakeskuksesta löytyi liikkeitä joka lähtöön: vaatekauppoja, elektroniikkaliike, kangaskauppa, kenkäkauppoja, matkamuistoliike, kodinkoneliike, pizzeria.

Muutama vuosi näytti menevän mukavasti, kunnes harmaita pilviä alkoi ilmestyä jälleen Hyrymäen taivaalle. Family Centerin vetonaula, Kodin Ykkönen ilmoitti kesällä 2014, että aikoo lopettaa toimintansa kauppakeskus Family Centerissä.

Sisustustavaratalo Kodin Ykkönen kesti Family Centerissä neljä vuotta. Yle

Ovensa Kodin Ykkönen sulki kevättalvella 2015. Sen jälkeen koko kauppakeskus alkoi tyhjentyä nopeasti. "Kuin hukkuva laiva", kommentoitiin muuttoon valmistautuvasta kodinkoneliikkeestä Ylelle kesäkuussa 2015.

Kaupan asiantuntija sanoi tuolloin, että kauppakeskuksessa olleet liikkeet olivat sellaisia, jotka tyypillisesti sijaitsevat keskustassa. Ilman veturiyritystä kauppakeskuksen konsepti alkoi ontua.

– Jäljelle jäävä joukko ei ehkä pärjääkään sillä samalla ajatuksella, mitä alun perin on ajateltu, konsultti Tuomas Santasalo sanoi kesäkuussa 2015.

Syyskuussa 2015 huonekaluliike Masku ilmoitti avaavansa liikkeen Family Centerissä. Kiinteistön omistavan LähiTapiolan kiinteistöyhtiössä oltiin tuolloin luottavaisia, että muutkin liikkeet löytävät tiensä kauppakeskukseen.

Hiljaista on ollut. Sisäleikkipuisto HopLop otti tilanteesta vaarin ja laajensi tilojaan, kun naapuriliikkeet lähtivät.

Kaavakaan ei enää rajoita Family Centeriin sijoitettavia liikkeitä. Kaupunki hyväksyi vajaat kaksi vuotta sitten asemakaavamuutoksen, jonka mukaan Family Centeriin voi sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön.

Etelä-Saimaan haastattelema (siirryt toiseen palveluun) LähiTapiolan kiinteistöjohtaja uskoi syyskuussa 2017, että kaavamuutos tekee Family Centeristä vuokralaisten silmissä kiinnostavamman.

Kirkkoa, kirjastoa ja lääkäriasemaa

Huhtikuu 2019. Kohdepäällikkö Jaana Salminen LähiTapiola Kiinteistövarainhoito -yhtiöstä kertoo, että yhtiö käy neuvotteluja muutaman mahdollisen Family Centeriin tulevan uuden vuokralaisen kanssa.

Joukossa on kaupallisia toimijoita ja muita tahoja. Sen enempää hän ei neuvottelutilannetta pysty avaamaan.

Salmisen mukaan yhtiö on vuokranantajana avoin kaikenlaiselle toiminnalle, kunhan se sopii kauppakeskukseen.

Sitä muuta onkin ollut. Lappeenrannan urheilutalon kanssa kaikki on Salmisen mukaan mennyt hyvin.

– Onhan kauppakeskuksissa paljon yksityisten ylläpitämiä kuntosaleja. Eihän siinä ole eroa, kuka sitä toimintaa ylläpitää, Salminen sanoo.

Ihanteellinen Family Centerin tilanne ei Salmisen mukaan ole. Tyhjiä liiketiloja on paljon.

Verkkoaidat liiketilojen edustalla kertovat, miten vaikeata Family Centeriin on saada vuokralaisia. Mikko Savolainen / Yle

– Markkinatilanne on tämä. Teemme töitä sen eteen, että saisimme talon täyteen. Aluksi oli todella hyvä tilanne ja se on tavoitetila.

Family Centerin avajaisista tulee syksyllä kuluneeksi kymmenen vuotta. Maailman tilanne on muuttunut tuona aikana.

Esimerkiksi venäläisiä käy nykyisin paljon vähemmän ostoksilla Suomessa kuin kymmenen vuotta sitten.

Virheliike

Lappeenrannan kaupunkikehityslautakunnan puheenjohtaja Joonas Grönlund (kok.) jakaa konsultti Tuomas Santasalon ajatuksen, että Family Centerin liikkeet olisi pitänyt sijoittaa kaupungin ydinkeskustaan.

– Ajatukseni on edelleen sama kuin kymmenen vuotta sitten, eli kunpa aivan ydinkeskustaan saataisiin liiketilaa. Kokoamalla asuminen ja liiketilat mahdollisimman tiiviisti yhteen paikkaan, saadaan hyvät palvelut myös heille, jotka eivät itse asu keskustassa, Grönlund sanoo.

Grönlund kertoo kuulevansa usein harmitteluja Family Centerin nykytilasta.

– Kyllähän tyhjät rakennukset ovat aina kansantalouden hukkaa, ovat ne sitten kenen tahansa omistamia.

Lapset valtasivat tyhjät myymälät

Osa autioituneesta kauppakeskuksesta on hiljattain saanut kokonaan uuden käyttäjäryhmän – nimittäin koululaiset.

Yksi alakerran isoista liiketiloista on muokattu pienoiskaupungiksi, jossa koululuokat käyvät yrityskylässä tutustumassa työelämän, talouden ja yhteiskunnan toimintaan.

Yrityskylässä koululaiset opettelevat yhden päivän ajan työelämän ja yhteiskunnan toimintaa. Mikko Savolainen / Yle

Family Centerin yrityskylässä käy päivän mittaisella vierailulla muutama luokka kerrallaan.

– Lappeenrannan yrityskylään tulee koululaisia viiden maakunnan alueelta. Family Centerin sijainti kaupungin sisääntuloväylän vieressä on busseilla kulkevia koululaisryhmiä ajatellen ihanteellinen, sanoo aluepäällikkö Elina Niskanen Kaakkois-Suomen Yrityskylästä.

Kesän jälkeen koululaisten määrä kauppakeskuksessa moninkertaistuu, kun sinne siirretään mahdollisesti peruskoulu. Lappeenrannan Kesämäen koulun 6.-luokkalaiset sekä yläkoululaiset siirtyvät näillä näkymin ensi lukuvuodesta alkaen Family Centeriin siksi aikaa, kun oman koulurakennus on peruskorjauksessa. Oppilaita olisi tulossa yhteensä 500.

Family Center sijaitsee Lappeenrannassa alueella, jossa lähistöllä on muitakin isoja kauppoja ja myymälöitä. Ne kaikki vetävät asiakkaita omalla vetovoimaisuudellaan. Family Center ei sellaista mielikuvaa onnistunut itselleen luomaan.

Kiinteistön omistavan LähiTapiola Kiinteistövarainhoito -yhtiön kohdepäällikkö Jaana Salminen kertoo, että kiinteistön tulevaisuus on vielä monilla tavoin avoin.

– Emme vielä tiedä, mitä siellä syksyllä on. Nykyäänhän kauppakeskuksissa on muutakin kuin kaupallista toimintaa. Monissa kauppakeskuksissa on esimerkiksi kirkkoa, kirjastoa, lääkäriasemaa. Kaikkeahan voi miettiä, pohtii Salminen.