Espoo haluaa ennaltaehkäistä tyttöjen sukupuolielinten silpomista

Espoo haluaa järjestää kattavan ja aktivoivan koulutuksen tyttöjen sukuelinten silpomisen ehkäisemiseksi. Käytännönläheiset ja velvoittavat ohjeet halutaan koskemaan sellaisia ammattihenkilöitä, jotka ovat tekemisissä sellaisista kulttuureista tulevien ihmisten kanssa, joissa harjoitetaan tyttöjen ympärileikkausta.

Tyttöjen ympärileikkausasia halutaan osaksi Espoon seksuaaliterveyskasvatusta. Espoon kaupungin valtuusto käsitteli valtuustoaloitteen kokouksessaan maanantaina.

Valtuustoaloitteen tekijä Henna Kajava (ps.) korosti, että ohjeistuksen on oltava velvoittava, jotta ohjeet eivät jää sen varaan, miten kukin työntekijä niitä ymmärtää ja kehtaa noudattaa. Hänen mukaansa ohjeiden tulee jatkossa olla vielä konkreettisemmat, jotta ammattilaisten on helpompi tarttua asiaan.

Kajava kertoo, että halusi nostaa asian esille tässä vaiheessa, kun lakialoite on menossa eduskunnan käsittelyyn seuraavalla vaalikaudella.

Tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltävä erillislakialoite ylitti viime kesänä 50 000 allekirjoituksen rajan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on arvioinut, että Suomessa on jopa 3 000 tyttö (siirryt toiseen palveluun)ä, jotka ovat vaarassa joutua silpomisperinteen uhriksi. Espoon perusturvajohtaja Juha Metso kertoo, että hänellä ei ole tiedossa lukumääriä Espoon osalta. Hänen mukaansa tapaukset ovat harvinaisia, vaikka Espoossa vieraskielisten määrä on 17 prosenttia.

– Asia ei ole isossa kokonaisuudessa onneksi kovin yleinen, se liittyy tiettyihin kulttuureihin ja uskontoihin ja sielläkin vain osalla, Metso sanoo.

Ennaltaehkäisevää työtä on tehty Espoossa koko 2000-luvun ajan

Työ tyttöjen sukuelinten silpomisen estämiseksi on jo kiinteä osa lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyötä, johon Espoossa on käytössä selkeä toimintaohjelma. Metson mukaan valtuuston aloite ei tuo juuri mitään uutta. Ennaltaehkäisevää työtä on tehty Espoossa Metson mukaan koko 2000-luvun ajan.

Espoo sisällyttää tyttöjen sukuelinten silpomisen ehkäisytyön tulevaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan. Kaupunki kutsuu myös tyttöjen ympärileikkauksen estämisen moniammatilliseen työryhmään jäseniksi asiakasedustajia, jotka ovat jo Suomeen kotiutuneita, silpomisen vastaiseen työhön motivoituneita maahanmuuttajia.

Lisäksi toimintamalli sisällytetään uusien työntekijöiden perehdytysohjelmaan. Tällaisia ammattilaisia ovat muun muassa kouluterveydenhoitajat, terveysasemien lääkärit ja terveydenhoitajat, neuvoloiden henkilökunta ja synnytyslaitoksilla työskentelevät terveydenhuollon ammattilaiset. Siis he, jotka kohtaavat nuoria tyttöjä ja naisia työssään.

Timo Metson mukaan myös erityistä tietoisuutta silpomisesta halutaan viedä ammattiopisto Omniaan, jossa opiskelee suhteellisesti paljon vieraskielisiä nuoria naisia. Espoossa on Timo Metson mukaan käyty keskusteluja myös uskonnollisen johtajien, imaamien kanssa.

Silpottujen tyttöjen määrässä ei ole Espoon mukaan lisäystä

Perusturvajohtaja Metso sanoo, että vaikka 2015 syksyllä Suomeen ja Espooseen tuli paljon ihmisiä niistä maista, joissa tyttöjen silpomista saatetaan tehdä, niin se ei ole lisännyt silpomisongelmaa. Metso arvioi, että yksi syy saattaa olla siinä, että tuolloin Suomeen saapuvista valtaosa oli miehiä.

Tyttöjen silpominen on Suomessa rikos. Yle kertoi aiemmin, kuinka somalitaustainen kätilö ja terveydenhoitaja Batulo Essak on puhunut jo parikymmentä vuotta tyttöjen silpomisperinteen lakkauttamisen puolesta.

Lue lisää:

Tyttöjen silpominen on Suomessa rikos – Aiheen käsittelyn välttely terveydenhuollossa "on täysin vääränlaista kulttuurin kunnioitusta"

Suomessa asuu jopa 3 000 tyttöä, jotka ovat vaarassa joutua silvotuiksi – ympärileikatut usein Somaliasta ja kurdialueilta