Osuuskauppa antoi opiskelijalle 2,5 euroa, Kela rokotti 360 euron laskulla – nettisivuilla ristiriitaista tietoa

Tästä on kyse Tänä vuonna Kela perii opintotukia takaisin lähes 40 000 opiskelijalta.

Yksi heistä on Helsingin yliopistossa opiskeleva Hoa Le, joka on aina pitänyt tarkkaa kirjaa taloudestaan.

Le tienasi 1,30 € yli tulorajan, sillä hänelle maksettiin 10 euroa S-ryhmän ylijäämää, josta 2,5 on verotettavaa tuloa. Le on tehnyt asiasta uudelleenkäsittelypyynnön.

Kela on antanut nettisivuillaan S-ryhmän ylijäämäpalautuksesta ristiriitaisia tietoja.

Helsingin yliopistossa opiskeleva Hoa Le on aina ollut tarkka tuloistaan. Neljännen vuoden opiskelija on tehnyt oman alansa töitä opiskelujen ohella. Le on aina pitänyt huolta siitä, että on palauttanut Kelan opintotukea, kun omat tulot ovat nousseet yli tulorajojen (siirryt toiseen palveluun).

Le nosti opintotukea muutamilta kuukausilta vuonna 2017. Kela on asettanut opintotukea varten tulorajat, jotka saivat vuonna 2017 ylittyä enintään 220 eurolla ennen kuin tukia peritään takaisin.

Le teki paljon töitä loppuvuodesta 2017, kun hänen työpaikallaan oli kova kiire ja tarve työntekijöille. Tiukkojen laskentojen jälkeen Len tulorajat ylittyivät 218,80 eurolla, ja Le tarkisti, ettei opintotukia peritä takaisin.

– Tuli paniikki, että ylittyykö tuloraja, mutta onneksi ei ylittynyt.

Helmikuussa 2019, reilu vuosi myöhemmin, Kela lähetti Lelle kirjeen, jonka mukaan hän oli kuitenkin tienannut 221,30 yli tulorajan. Näin ollen yhden kuukauden opintotuki peritään takaisin, yhteensä 362,01 euroa.

Yllätyksenä tulleet 2,50 euroa olivat S-ryhmän maksamaa ylijäämäpalautusta. Len tuloraja ylittyi siis 1,30 eurolla.

– Se tuli täytenä yllätyksenä. Sen näkee kanta-asiakkuutena, ei sijoituksena.

Kelaan tulee silloin tällöin vastaan tapauksia, joissa vuosituloraja on ylittynyt jonkin tällaisen pienen tulon vuoksi, kertoo Kelan opintotukiryhmän vastaava suunnittelija Ilpo Lahtinen.

– Sellaisella opiskelijalla, joka pyrkii tulonsa eurolleen laskemaan, voi unohtua tällaiset pienet summat, jotka tulevat tilille automaattisesti.

Kelalta ristiriitaisia tietoja

Le kertoo tarkistaneensa Kelan nettisivuilta, vaikuttaako ylijäämä opiskelijan tulonlaskentaan. Ylijäämästä on esitetty kysymys viime vuoden lokakuussa (siirryt toiseen palveluun). Kela vastasi tuolloin, että ylijäämää ei lasketa opiskelijan tulovalvonnassa.

Kirjeen saatuaan Le soitti Kelaan kysyäkseen asiasta. Puhelun jälkeen Kela on korjannut vastausta nettisivuillaan ja pahoitellut väärää tietoa: vain 75 prosenttia ylijäämästä on verotonta 5 000 euroon saakka. Le on siis saanut asiakasomistajana 10 euroa ylijäämäämäpalautusta, josta 2,5 euroa on verotettavaa tuloa, joka vaikuttaa myös tulonvalvontaan.

– Minua tässä häiritsee se, että Kela on antanut vääriä tietoja. Olen sitä mieltä, että kun on kyse valtion virastosta, niin pitäisi olla tarkempi asioiden suhteen.

Kela kehottaa opiskelijoita kysymään opintotukeen vaikuttavista tuloista Verohallinnolta, sillä Kelassa ei olla verotuksen asiantuntijoita. Lahtinen sanoo, että vaikka päätöksissä ei ole tapana joustaa, on Len tapaus kuitenkin poikkeus.

– Jos asiakas pystyy osoittamaan, että toiminta perustuu Kelasta saatuun neuvoon, se huomioidaan kyllä. On voitava luottaa siihen, mitä Kelan nettisivuilla tai asiakaspalvelusta neuvotaan.

Opiskelija, muistathan nämä?

Lahtisen mukaan Kelaan tulee ajoittain kysymyksiä myös reserviläispalkasta ja pääomatuloista, jotka vaikuttavat opiskelijan tulovalvontaan.

– Muistan, että on kysytty reserviläispalkasta. Asiakas on saanut kutsun kertausharjoituksiin, ja siltä ajalta saatu palkka on saattanut unohtua.

– On myös tapauksia, joissa vanhemmat tai sukulaiset ovat tehneet pääomasijoituksen opiskelijan nimiin, ja se sitten vaikuttaa tulonvalvontaan. Joissakin tapauksissa ei ole muistettu kertoa opiskelijalle, että opiskelijan omistuksessa on osake, josta tulee osinkoa. Silloin on voinut käydä köpelösti tulonvalvonnassa.

Tulonvalvontaan vaikuttavat myös osakkeiden osingot ja reserviläispalkka, muistuttaa Kelan Ilpo Lahtinen. Kela

Tulorajat puhuttavat

Alkuvuodesta Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisi selvityksen, jonka mukaan opiskelijoiden tulorajoja voisi nostaa jopa 50 prosentilla. Hoa Len mukaan tulorajojen tarkkailu on hankalaa erityisesti sellaisille opiskelijoille, jotka työskentelevät osa-aikaisina tai tuntipalkalla.

– Välillä tulee yllättäviä summia. Esimerkiksi minulle maksettiin kerran ylitöistä, vaikka aiemmin ei ole koskaan maksettu. Tällaiset heitot vaikuttavat heti tulontarkastukseen.

Opiskelijaliitto Pro on aiemmin kommentoinut, että tulorajoja tulisi tarkastella siitäkin syystä, että nykyään moni työnantaja jopa odottaa, että opiskelijalle kertyy työkokemusta jo opiskeluiden ajalta.

Le on jättänyt saamastaan takaisinperintäpäätöksestä uudelleenkäsittelypyynnön. Tänään torstaina on viimeinen päivä, kun vuoden 2017 takaisinperinnästä voi jättää uudelleenkäsittelypyynnön Kelaan.

