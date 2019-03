Hikinen reissu hitsaa yhteen – porukalla tehtävät elämykselliset hyväntekeväisyystempaukset kasvattavat suosiotaan

– Ystävä oli jakanut Facebookissa Kapua-mainoksen, jossa haettiin seikkailijoita tiimiin. En miettinyt varmaan minuuttiakaan, kun laitoin lomakkeen sisään, kuvailee Reeta Rouhiainen päähänpistoaan.

Raisiolaisen Rouhiaisen tämän vuoden suunnitelmat muuttuivat kertaheitolla, kun hakemus hyväksyttiin ja hänet liitettiin Kapuan porukkaan.

Vuoden loppupuolella on tarkoitus kiivetä Etiopian korkeimman vuoren laelle. Sitä ennen jokainen tiimin jäsen kerää kukin tuhansia euroja hyväntekeväisyyteen.

Äkkiseltään tehty päätös ei ole raisiolaista kaduttanut, pikemminkin päinvastoin. Vuorikiipeily on Reetalle läheinen harrastus ja nyt hän saa yhdistää siihen hyväntekeväisyyden.

Kapua on Paraisilla vuonna 2006 syntynyt kampanja, joka saa ihmiset kiipeämään ja keräämään rahaa joka vuosi. Tähän mennessä rahaa on kertynyt yli 800 000 euroa.

Tänä vuonna raha suunnataan vammaisten, lasten ja naisten tukemiseen Malawissa ja Etiopiassa Kynnys ry:n, Taksvärkin ja Väestöliiton kautta.

Kapuajat Pesnja Abayalla vuonna 2017. Kapuan arkisto

Pyöräily Pariisiin tempaisi Rautiaisen mukaan

Raisiolainen Tarja Rautiainen on innokas pyöräilijä. Ei siis ihme, että hän innostui välittömästi Tanskassa syntyneestä Team Rynkebystä, joka järjestää vuosittain hyväntekeväisyyspyöräilyjä lähinnä Pohjoismaista Pariisiin.

– Myöhästyin viime vuoden lähdöstä ja kysyin sitten kapteenilta, että voisinko päästä tänä vuonna mukaan. Laitoin hakemuksen menemään ja tässä sitä ollaan, kuntopyörää vimmatusti polkeva Tarja Rautiainen iloitsee.

Turun tiimi kokoontuu treenaamaan joka viikko. Talvella ollaan kuntosalilla polkemassa, keväämmällä hypätään keltaisten fillareiden kyytiin ja kirmaistaan pyöräteille.

Kesäkuussa suomalaiset tiimit kokoontuvat Helsinkiin, josta koko joukko lähtee laivalla Saksaan ja sieltä polkien Pariisiin.

– Meillä on tosi hauskaa ja ryhmä on hyvä. Kun tietää, että on pakko polkea 1 500 kilometriä, nyt pitää olla draivi ja treeni päällä, Tarja Rautiainen hehkuttaa.

Team Rynkebyn suomalaiset polkijat keräävät rahaa syöpälasten hyväksi Aamu Säätiölle ja Sylvalle.

Ilmiölle löytyy monta syytä

Listakeräyksilllä ja rahalippailla on pitkään kerätty rahaa kehitysmaihin ja kotimaan kohteisiin. Kun Sipilän hallitus leikkasi rajusti valtion avustuksia kehitysyhteistyöjärjestöille, kuoppa piti jotenkin peittää ja siinä uudet konstit otettiin ilomielin vastaan.

Ryhmässä tehtävät elämykselliset hyväntekeväisyyskampanjat kasvattavat suosiotaan muistakin syistä. Kun on eletty viime vuodet noususuhdanteessa, heikommin pärjääville liikenee tavallista helpommin euroja.

Lisäksi kampanjoita on helppo markkinoida sosiaalisessa mediassa.

– Me, joilla on tähän asti kaikki ollut hyvin, haluamme kantaa oman kortemme kekoon, pohtii Tarja Rautiainen.

– Tämä oli se suola, että kaikki mukaan lähtevät ovat luontoihmisiä. Monen harrastuksena on vuorivaellus tai patikointi, sanoo Etiopian reissua odottava Reeta Rouhiainen.

– Meidän pitää tehdä itsellemme hyvää, jotta jaksamme sen kapuamisen, ja siinä samassa voimme auttaa muita, Rouhiainen filosofoi.

Monta konstia rahan hankinnassa

Sitoutuminen on yksi asia, joka saa yhteiseen tempaukseen lähteneet toimimaan. Hyvän kunnon lisäksi rahaa pitää kerätä hyväntekeväisyyspottiin useita tuhansia euroja henkeä kohden.

Pyöräilytiimi myy firmoille näkyvyyttä. Yritysten logoja vilahtaa pyöräilyasuissa, huoltoautojen kyljissä ja sosiaalisessa mediassa. Sopimuksia on Tarja Rautiaisen mukaan syntynyt mukavasti.

Kaapuan tiimin jäsen Reeta Rouhiainen kartuttaa avustuskassaa muun muassa myymällä oman reseptin yrttiteetä ja lakuja. Hän kouluttautuu parhaillaan hierojaksi, ja silläkin työllä saa euroja vilahtamaan Afrikan suuntaan.

Rahaa tarvitaan myös reissulle. Molemmissa projekteissa jokainen osallistuja maksaa matkansa ja yöpymisensä itse.

Lue lisää:

Hyväntekijä kiipesi vuorelle ja näki puutteen

Oululaismiehen tytär sairastui syöpään - nyt isä pyöräilee Muoniosta Pariisiin tukeakseen sairastuneita lapsia

Polkupyörillä Pariisiin: "Hyvän asian puolesta on ilo polkea"