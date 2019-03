Suomalainen Utrechtissa: "Aika hurjaa, liikenne sekaisin, poliisit olleet lakossa"

Loppelainen Nanna Nevatalo tuli Utrechtiin maantaina työkeikalle Suomesta. Tieto terrori-iskusta yllätti Nevatalon. Paikalliset tuttavat olivat kertoneet hänelle, että kaupungissa ei yleensä tapahdu juuri mitään.

Nevatalo tuli seurueensa kanssa Utrechtin rautatieasemalle noin parin kilometrin päähän tapahtumapaikasta vain noin puoli tuntia iskun jälkeen.

Tarkastuksia, isoja osia keskustasta suljettu

Matka rautatieasemalta Nevatalon yrityksen maakonttorille oli liikenteen takia tavallista vaikeampaa, sillä isoja osia keskustasta oli suljettu.

– Liikenne oli kohtuullisen sekaisin. Pääsimme kuitenkin Utrechtin ulkopuolelle palaveriin. Terrorismin valmiustasoa on nostettu tietääkseni kello 18 saakka ja tarkastuksia on paljon. Aika hurjaahan tämä on, hän sanoo.

Nevatalon mukaan hänen yrityksensä on tiedottanut tapahtumien kulusta työntekijöilleen.

– Olimme junassa, kun toimitusjohtaja soitti, että on tilanne päällä ja kyseli missä olemme. Meille kerrottiin, että neljä miestä on avannut tulen raitiovaunussa tarkoituksenaan vahingoittaa ilmeisesti jotakuta naista.

Poliisit lakossa – "hyvin" aikataulutettu isku

Nevatalo kertoo olevansa ensimmäistä kertaa Hollannissa.

– Hollanti ei ole tuttu tämänkaltaisista asioista, on tämä aika raju avaus. Kaikki on ihan kunnossa, sen puolesta hyvä.

Nevatalon mukaan sekä poliisi, että monet liikennevälineen kuljettajat ovat olleet lakossa.

– Paikalliset sanovat, että täällä on ollut liikennevälineiden lakko ja ilmeisesti poliisienkin lakko, että iskuksi on aikataulutettu aika "hyvin", koska poliiseja oli menossa aivan jonnekin muualle tapahtumahetkellä.