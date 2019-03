Kouvola pääsi mukaan huumevertailuun - paljastuikin heti Suomen uudeksi amfetamiinipääkaupungiksi

Tästä on kyse THL:n tutkimuksen mukaan amfetamiinia käytettiin viime vuonna eniten Kouvolassa.

Ehkäisevän päihdetyön koordinaattorin mukaan ilmiötä on ennakoitu lisääntyneen kannabiksen käytön myötä.

Kaupungissa aloittaa kevään aikana uusi ehkäisevän päihdetyön työryhmä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen viime viikolla julkistamat huumetilastot eivät olleet Kouvolan kannalta mukavaa luettavaa. Kouvola on nimittäin noussut suurten kaupunkien välisessä vertailussa piikkipaikalle amfetamiinin käytössä.

Kouvolassa huumejäämien määrä jätevedessä oli kaikkiaan 169,3 milligrammaa tuhatta asukasta kohden. Toiseksi suurimmat amfetamiinijäämät löytyivät Lahdesta ja kolmanneksi suurimmat Kotkasta. Ylipäätään amfetamiinin käyttö nousi Suomessa viime vuonna uuteen ennätykseen.

Kouvola oli nyt ensimmäistä kertaa mukana vertailussa. Aiemmin Suomen "amfetamiinipääkaupunkina" on pidetty naapurikaupunki Lahtea, ja huumeidenkäytön lisääntyminen siellä ja muualla Etelä-Suomen kaupungeissa näkyy väistämättä myös Kouvolassa.

Ennusmerkkejä

Laura Sillanpää aloitti vuoden alussa Kouvolan ensimmäisenä kokopäiväisenä ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattorina. Ennen sitä hän ehti toimia nuorten parissa kaupungin ehkäisevässä päihdetyössä 15 vuoden ajan.

Hän on pannut merkille, miten nuorten suhtautuminen huumausaineisiin on muuttunut sallivammaksi. Kouvolan sijoittuminen kärkeen amfetamiin käytössä ei siis tullut suurena yllätyksenä.

– Huoli on ollut aiemmin kannabiksen käytössä. Samalla olemme pohtineet, milloin se alkaa näkyä muissakin huumausaineissa. Jotkut vain kokeilevat ja lopettavat siihen, mutta toiset siirtyvät muihin aineisiin. On ollut se huoli, että myös suonensisäisten huumeiden käyttö lisääntyy ajan myötä, sanoo Sillanpää.

Käyttöä piilossa

A-klinikkasäätiön ylilääkäri Markus Partanen sanoo, että amfetamiinin käyttäjiä on näkynyt jonkin verran Kouvolan hoitolaitoksissa, mutta ei silmiinpistävästi. Hän muistuttaa, että suuri osa amfetamiinia käyttävistä ei hakeudu avun piiriin.

– Voi olla, että he eivät koe sitä ongelmaksi ja he ovat niin sanottuja viihdekäyttäjiä. Tai sitten ilmiö on vielä niin uusi, että he eivät ole ehtineet lähteä hakemaan apua, Partanen sanoo.

Ylilääkäri ei osaa sanoa yhtä tiettyä syytä siihen, miksi juuri Kouvolassa käytettiin viime vuonna eniten amfetamiinia.

Metamfetamiiniin verrattuna amfetamiini ei ole yhtä haitallinen, mutta Partanen sitä silti hyvin vaaralliseksi huumeeksi. Amfetamiini nostaa esimerkiksi ruumiin lämpötilaa ja kuormittaa sydäntä. Suonensisäisesti käytettynä siihen liittyy myös infektioita. Amfetamiinin käyttö ei välttämättä näy kovin helposti esimerkiksi työkavereille.

– Jos käyttö riistäytyy käsistä, alkaa se tehdä jo näkyvämpiä haittoja. Mutta pienemmät annokset harvemmin käytettynä voivat olla hyvinkin pitkään piilossa esimerkiksi perheenjäseniltä, sanoo Partanen.

Ennaltaehkäisyä työryhmällä

Kouvolassa ryhdytään ratkomaan huumausaineiden ja ylipäätään päihteiden käytön aiheuttamia ongelmia satsaamalla ennaltaehkäisyyn.Kevään aikana työnsä aloittaa ehkäisevän päihdetyön työryhmä, jonka on tarkoitus linjata tavoitteet päihdetyölle ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kaupungin mukaan ehkäisevän päihdetyön keinovalikoima on laaja. Siihen voi sisältyä esimerkiksi tiedottamista ja yhteistyötä päihteiden saatavuuden rajoittamiseksi sekä kuntalaisten yleiseen hyvinvointiin vaikuttamista.

Työryhmässä ovat kaupungin lisäksi mukana muun muassa poliisin, Kymsoten sekä eri järjestöjen edustajia. Mukana on myös kokemusasiantuntija.

THL:n tutkimuksessa vertailtiin Suomen suurimpien kaupunkien jätevesistä löytyneitä huumejäämiä. Vertailussa mukana olleet huumausaineet olivat amfetamiini, metamfetamiini, kokaiini ja ekstaasi.

Huumeiden kokonaiskäytössä Kouvola oli sijalla kolme Helsingin ja Lahden jälkeen.