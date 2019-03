Saako työnantaja tehdä näin? Kun isä jäi hoitamaan sairasta lasta ja äiti lähti opiskelemaan, isän työnantaja vaati todistuksen äidin koululta

Jos toinen vanhempi jää äkilliselle hoitovapaalle, hänen työnantajallaan on usein juridinen oikeus tietää, missä toinen vanhempi on ollut tuona aikana.

Kun Leenan perheessä kuopus sairastui kuumeeseen, vanhemmat päättivät, että isä jää kotiin hoitamaan kipeää, reilun vuoden ikäistä lasta. Äiti-Leenalla oli opiskeluiden takia tuona päivänä tapaaminen, jota hän ei voinut peruuttaa. Lapsi kävi lääkärissä, ja isä sai lääkärintodistuksen kotiinjäämistään varten.

Lapsen isän työnantaja kuitenkin vaati Leenan koululta läsnäolotodistusta, eli kirjallista todistusta siitä, että Leena on ollut koulullaan opiskeluiden takia tuona päivänä.

– Se tuntui loukkaavalta, kun puoliso sanoi, että tällainen pitää toimittaa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun hän oli tästä työpaikasta minkäänlaisella sairauslomalla.

Leenan nimi on muutettu tätä juttua varten, koska .hän ei halua ärsyttää miehensä työnantajaa.

Laki ja TES määrittelevät

Lapsen äkillistä sairastumista varten työsopimuslaissa on kohta tilapäisestä hoitovapaasta, johon kaikilla on oikeus. Työntekijän on kuitenkin esitettävä luotettava selvitys, ensisijaisesti lääkärintodistus, tilapäisen hoitovapaan perusteesta ja tarvittaessa myös selvitys siitä, että tällaisella vapaalla on ollut vain toinen lapsen vanhempi kerrallaan.

Useisiin esimerkiksi palvelualojen työehtosopimuksiin on kirjattu, että "toisen esteestä hoitaa lasta on annettava selvitys pyydettäessä", jotta työntekijä on oikeutettu palkkaan. Toisen vanhemman ansiotyö on tällainen este, mutta se, lasketaanko opiskelu esteeksi, vaihtelee eri aloilla.

Selvityksen tapaa ei kuitenkaan ole kaikissa työehtosopimuksissa määritelty, eikä kirjallista todistusta tällöin voida vaatia. Sekä Teollisuusliitosta että Palvelualojen ammattiliitosta PAM:sta kommentoidaan, että suullisen ilmoituksen pitäisi riittää. Kirjallisen todistuksen pyytäminen menee monesti liian pitkälle, arvioivat ammattiliittojen asiantuntijat.

Luottamuskysymys

– Jokaisella työnantajalla on intressi saada tietoonsa hoitovapaan kesto ja syy. Se on puuttumista yksityiselämään, mutta palkanmaksun seurauksena työnantajalla on oikeus kysyä tällaisia kysymyksiä, sanoo työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen Turun yliopistosta.

Koskisen mukaan tällaisia kirjallisia todistuksia pyydetään harvemmin julkisella kuin yksityisellä puolella.

– Itse työnantajana en lähtisi kirjallisia papereita pyytämään. Se on hyväksi koko työyhteisölle, että työpaikalla rakennetaan luottamusta, sanoo Koskinen.

Työtuomioistuin on käsitellyt (siirryt toiseen palveluun) vastaavanlaista kiistaa vuonna 2014, jolloin se totesi, että R-kioskin työntekijä ei ole ollut velvoitettu toimittamaan kirjallista selvitystä työnantajalleen.

– Tämä kaikki perustuu luottamukseen: miten aikuisiin ihmisiin luotetaan. Yhä useammalla työpaikalla oma ilmoitus riittää sekä omaa lyhyttä sairauslomaa varten että lapsen hoitovapaata varten, sanoo Teollisuusliiton sosiaali- ja työympäristöasiantuntija Marjut Lumijärvi.

Jos työnantaja on niin tiukka, että haluaa toisen vanhemman työnantajalta kirjallisen todistuksen, hänen tulisi sitä itse pyytää toisen vanhemman työnantajalta, Lumijärvi sanoo.

– Joillakin aloilla tällaista todistusta voi vaatia. Jos työnantaja tällaista vaatii, toisen vanhemman työnantajalla ei kuitenkaan ole mitään velvoitetta antaa tällaista todistusta.

Omasta työehtosopimuksesta voi tarkistaa, miten omalla alalla toimitaan, jos tulee tarve jäädä kotiin hoitamaan kipeää lasta. Päivi Meritähti / Yle

Molemmat eivät saa jäädä kotiin

Leenan puoliso työskentelee metallialalla. Työpaikalla pyritään todennäköisesti minimoimaan kaikki kulut ja varmistaa, että jos perheen äiti millään olisi voinut jäädä kotiin, mies olisi mennyt töihin, Leena miettii. Juuri tästä on usein kysymys: työnantaja haluaa varmistaa, etteivät molemmat vanhemmat jää kotiin sairasta lasta varten.

Haasteita syntyy, jos toinen vanhempi on ollut esimerkiksi yötöissä ja päivä pitäisi käyttää lepäämiseen tai jos toinen vanhempi on myös kipeä. Töihin on mentävä, jos palkan haluaa saada.

Mikäli pitäisi toimittaa luentokohtaisia selvityksiä tai työnantaja vaatisi minua jäämään kotiin lapsen kanssa, koska opiskelua ei rinnasteta työntekoon, saattaisin nostaa metelin. Leena

– Tällöin ei voi vaatia palkkaa tältä tilapäiseltä hoitovapaalta, sillä molemmat vanhemmat eivät voi jäädä kotiin lasta hoitamaan, sanoo PAMin sopimusasiantuntija Sirpa Moilanen.

Paperi kouraan ja keskustelua hyvässä hengessä

Leena pyysi koulultaan tarvittavan paperin, jossa todetaan hänen olevan läsnä kuluvalla lukukaudella. Sen tarkempaa selontekoa Leena ei perheen isän työnantajalle tehnyt.

– Periaatteessa pidän tätä vääränä tapana toimia, jos kyse on pelkästä luottamuksen puutteesta. Mutta eihän tämä työnantajalta mikään mahdoton pyyntö ollut. Mikäli pitäisi toimittaa luentokohtaisia selvityksiä tai työnantaja vaatisi minua jäämään kotiin lapsen kanssa, koska opiskelua ei rinnasteta työntekoon, saattaisin nostaa metelin.

– Puoliso aikoo tilaisuuden tullen yrittää avata hyvässä hengessä keskustelua esimiehensä kanssa, että onko tämä todistuksen vaatiminen tarpeellista. Hän ei missään tapauksessa ole pois töistä ilman todella hyvää syytä.