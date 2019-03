Brittihallituksen brexit-kuvio meni sekaisin: parlamentin puhemies estää äänestyksen, ellei sopimusehdotusta muuteta

Pääministeri May on sanonut, että parlamentin on äänestettävä uudelleen jo kaksi kertaa hylätystä sopimusehdotuksesta.

Britannian parlamentin puhemies John Berkow on käyttänyt harvinaisen puheenvuoron, jossa hän otti kantaa hallituksen suunnitelmiin.

Pääministeri Theresa May on sanonut, että hallitus tuo tällä viikolla parlamentin äänestykseen esityksen EU-erosopimuksesta. Parlamentti on hylännyt esityksen jo kahdesti.

Berkow ilmoitti, ettei hän hyväksy hallituksen aikomusta. Parlamentin sääntöihin jo vuosisatoja kuulunut periaate, että samasta asiasta ei saman istuntokauden aikana äänestetä yhtä kertaa enempää.

Berkowin mukaan sääntö on ollut voimassa 2. huhtikuuta 1602 lähtien. Sääntöä ei ole tarvinnut käyttää yli sataan vuoteen. Edellisen kerran sitä käytettiin vuonna 1912, Berkow kertoi.

Pääministeri Mayn EU:n kanssa neuvottelemasta EU-erosopimuksesta on parlamentissa äänestetty alkuvuoden aikana jo kahdesti. Berkowin mukaan jälkimmäinen äänestys ei rikkonut sääntöä, koska edelliseen versioon verrattuna sopimusehdotukseen oli tehty useita sisällöllisiä muutoksia.

Jotta esitys voisi tulla äänestykseen, on siihen tehtävä olennaisia sisällöllisiä muutoksia. Oletettavasti muutosten pitäisi olla EU:n hyväksymiä, Berkow totesi.

Äänestyksen oli määrä tapahtua jo viikon alkupäivinä, sillä EU:n huippukokous, jonne pääministeri Mayn on mentävä kertomaan äänestyksen tuloksen, pidetään torstaina.

Hallituksella on siis kova kiire, jos se vielä yrittää muuttaa sopimusehdotusta. EU on jo kieltäytynyt neuvottelemasta sopimuksen muuttamisesta.

Britannian on määrä erota EU:sta 29. maaliskuuta. Brittiparlamentti on tosin hyväksynyt, että eroon voidaan anoa lykkäystä, mutta lykkäystä varten on oltava selkeä syy ja suunnitelma, mitä lykkäyksen aikana tehdään, muute EU ei hyväksy lykkäystä.

Parlamentti on myös määrännyt, ettei maa voi erota EU:sta ilman sopimusta, mutta näillä näkymin sopimusta ei saada aikaan eropäivään mennessä.

Lähteet: AFP, Reuters