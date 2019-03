Herätys: Suurin osa toivoisi arkirytmin myöhäistämistä, kolme pidätetty Utrechtin ampumisesta ja Konginkankaan tuhoisasta bussiturmasta 15 vuotta

Unikysely: Suurin osa kokee arjen pakottavan heidät luonnottomaan unirytmiin

Unirytmikyselyssä kaksi kolmasosaa vastaajista oli sitä mieltä, että arjen rytmi ei ole sopusoinnussa heidän luonnollisen unirytminsä kanssa. Noin puolet vastaajista toivoivat arkirytmin myöhäistämistä. Unikyselyyn vastasi yli 20 000 ihmistä. Asiantuntijan mukaan yllättävintä tuloksissa oli se, miten johdonmukaisesti unirytmin sopivuus oli yhteydessä vastaajien psyykkiseen hyvinvointiin.

Kolme pidätetty Utrechtin ampumiseen liittyen

John Thys / AFP

Alankomaiden poliisi on pidättänyt kolme ihmistä liittyen eiliseen Utrechtin raitiovaunuampumiseen. Kolme ihmistä kuoli ja viisi haavoittui ampumisessa, jota tutkitaan mahdollisena terroritekona. Ampujan motiivista ei ollut tietoa. Poliisin mukaan myöskään mahdollista perheriitaa ei ole suljettu pois.

Eduskunta istuu viimeistä kertaa ennen vaaleja

Jani Saikko / Yle

Eduskunta kokoontuu tiistaina vaalikauden viimeiseen täysistuntoon. Kansanedustajat jäävät nyt noin kuukauden mittaiselle vaalitauolle, jolloin iso osa heistä kampanjoi paikkansa uusimisen puolesta. Eduskuntavaalit järjestetään 14. päivä huhtikuuta, mitä ennen eduskunnassa järjestetään valtiopäivien päättäjäiset keskiviikkona 10.4.2019. Viimeistä täysistuntoa voi seurata Yle Areenasta.

Ensimmäiset ohikulkijat Konginkankaalla: Seppo Ulvila käsitti vasta myöhemmin onnettomuuden laajuuden

Hannu Vallas / Lehtikuva

Päivälleen 15 vuotta sitten Suomi heräsi tietoon isosta liikenneonnettomuudesta Konginkankaalla, jossa kuoli 23 ja loukkaantui 14 henkilöä. Tieliikennehistoriamme pahin onnettomuus ei unohdu ensimmäisenä paikalle saapuneilta ohikulkijoilta.

Poliisipomojen jättikäräjät loppusuoralla – Yle seuraa hetki hetkeltä

Lehtikuva / Yle

Puoli vuotta kestänyt poliisipomojen virkarikosoikeudenkäynti on tullut loppulausuntovaiheeseen. Syyttäjä pääsee esittämään oman loppulausuntonsa ensimmäisenä. Luvassa on tiukkaa tykitystä, kun syyttäjä perustelee oikeudelle, miksi poliisipomot pitäisi tuomita enintään 4 kuukauden ehdollisiin vankeusrangaistuksiin virkarikoksista. Tietolähdeoikeudenkäynnissä on syytettyinä entisiä ja nykyisiä poliisijohtajia, jotka kiistävät syyllistyneensä virkarikoksiin.

Puoluejohtaja Sari Essayah Ylen puheenjohtajatentissä

Kalevi Rytkölä / Yle

Ylen puheenjohtajatentissä on tänään vuorossa kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah. Tentti näytetään suorana Areenassa ja TV1:llä kello 21 tänä iltana. Ennen tenttiä kerromme, mistä asetelmista kristillisdemokraatit lähtevät vaalikamppailuun.

Etelässä sataa räntää tai vettä – pohjoisessa selkenee

Tiistaina on maan pohjoisosassa poutainen ja päivän aikana sää muuttuu aurinkoisemmaksi, kertoo Ylen meteorologi Joonas Koskela. Etelässä ja maan keskiosassa sataa etenkin aamulla ja paikoin vielä myös iltapäivällä vettä tai räntää. Pohjois-Lapissa on päivällä heikkoa pakkasta, muualla ollaan plussalla. Illalla sää alkaa seljetä myös maan länsiosassa korkeapaineen selänteen vahvistuessa väliaikaisesti Suomen ylle.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.